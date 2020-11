Garamendi: «El virus no se transmite a través de las empresas»

Muchas empresas no soportarían un segundo confinamiento que supondría la ruina absoluta para el país.

«Hay 350.000 locales, bares, restaurantes en España. Es algo muy serio, en estos momentos el virus no se transmite a través de las empresas, las empresas están haciendo el trabajo bien, estamos más en planteamientos de reuniones familiares, botellones, incluso si vemos los contagios, vemos que es de gente más joven que lo traslada a gente mayor», así lo manifestó Antonio Garamendi en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) este 3 de octubre de 2020.

Según el presidente de la CEOE, las empresas están gestionando «bien» cada vez que hay un positivo, «inmediatamente enviamos al confinamiento», ha explicado. «Un nuevo confinamiento sería un drama económico«.

Ana Rosa le recordaba al empresario que algunas comunidades tienen cerrados bares, restaurantes, y que es «absurdo» elegir entre economía y salud. Algunos países de nuestro entorno -aclaró la presentadora- han elegido un confinamiento rápido para «parar de una vez esto y salvar el resto de los meses, se van desangrando poco a poco las empresas».

«Estamos llegando tarde»

Garamendi ha explicado que siempre han apoyado las decisiones que se tomen en Sanidad «pero siempre, en plazos muy cortos de tiempo, eso de pensar hasta mayo… hay que verlo cada quince días».

«Algunos nos pusimos firmes con que la cadena valor estuviera presente. Esto significa un desarrollo de medidas urgentes para que las empresas no fallezcan. El problema es que nos podemos llevar por delante un montón de empleos en el futuro y eso sería un auténtico drama».

El presidente de la CEOE ha mencionado la aplicación Radar COVID, «tenemos que hacer un llamamiento para que la gente se apunte, y estamos llegando tarde. Hay que ampliar las camas hospitalarias y estamos diciendo desde hace mucho, a parte de la pandemia es un problema de saturación de la Sanidad. Llevamos bastantes meses donde podemos prever este tipo de planteamientos», ha lamentado.

Por su parte, Ana Rosa añadió que tampoco se ha hecho ninguna campaña, y que nuestros vecinos como Francia, Alemania van a decretar confinamientos, «pero antes de eso les aseguran a las empresas y hosteleros que les van a suplir las pérdidas que estén teniendo».

«En Alemania los famosos ERTEs son hasta final del 2021. Hay que trabajar muy seriamente la parte sanitaria, y de la economía que es clave. En las empresas no es dónde está el problema, estamos utilizando los EPIs, trabajando el seguimiento en caso de que alguien enferme, no es en las empresas dónde ha vuelto el virus».

«Teníamos que haber trabajado más seriamente en las medidas sanitarias, el problema es la saturación de la Sanidad. No puede ser que si tienes instalado el Radar COVID y pasas por un hospital, te digan que no tienes ningún problema de contagio porque no se ha apuntado prácticamente nadie. Tenemos que ponernos las mascarillas y mantener las distancias de cada uno y que tenemos que exigir a los demás«, sentenció Garamendi.