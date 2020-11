Calviño, en sus trece: «España tiene una base muy sólida para la recuperación económica»

Ya lo ha avisado Bruselas. España sufrirá un desplome del PIB al cierre de 2020 del 12,4%, frente al 10,9% que contemplaba hace unos meses.

A pesar de este escenario, Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos económicos y transformación digital, sigue administrando placebo a la población y cree que el crecimiento económico del 16% en el tercer trimestre evidenció que «España tiene una base sólida para la recuperación».

Así lo expresó este 5 de noviembre de 2020 en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3). La vicepresidenta ha señalado que los sectores de la economía española en los que es fundamental la relación interpersonal ha evidenciado el impacto de la crisis económica.

«La pandemia ha afectado de forma intensa a una economía como la española como se vio en el segundo trimestre del año con una caída intensa de la actividad». A pesar de los datos, considera que España tiene una «base sólida para la recuperación» y pone como ejemplo los datos en el tercer trimestre cuando el crecimiento fue superior al 16% «superando las expectativas de todos los organismos».

«Se ve claramente la base para la recuperación en la que espero que sigamos si seguimos controlando el virus».

La vicepresidenta afirma que uno de los datos más importantes ha sido la «notable creación de empleo»: «Se ha recuperado más de la mitad del empleo destruido durante el segundo trimestre del año».

No hubo creación de empleo

Pero esto no es cierto, este 4 de noviembre de 2020, en el mismo programa, el economista Daniel Lacalle aseguraba que este descenso se debe a que trabajadores han pasado de estar en ERTE a no estar en ERTE, «eso no es creación de empleo».

En esta línea, afirma que los datos del paro «no han sido para dar nada positivo, además los comparan con respecto a octubre, olvidando el destrozo que ha habido durante el cierre forzoso».

«Mientras en EEUU los datos subieron al 15% y ha bajado y está alrededor del 7%, aquí en España no se recupera el empleo, todas las tendencias mensuales que históricamente se dan se mantienen sin cambiar la tendencia inicial. El problema es que España se enfrenta a un cuarto trimestre en que nos enfrentamos a un problema muy importante con la mayor tasa de paro europea y en el mundo. Ya hemos superado a Grecia».