‘Young Leaders’, el programa de Banco Santander para formar a la nueva generación de líderes del futuro

“Los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades. Por ello, os brindamos la oportunidad de formar parte de este programa. Todos y todas habéis demostrado vuestro poder de inspirar a los demás. Para tener éxito en esta iniciativa, es clave que seáis innovadores, creativos y penséis diferente. El éxito depende únicamente de cada uno de vosotros y vosotras. Creemos que las compañías deberían de ser juzgadas por cómo preparan a las futuras generaciones para que les sucedan, por lo que queremos daros lo mejor de nosotros para que continuéis con el legado que algún día dejaremos”. Con estas palabras, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, daba la bienvenida a los nuevos participantes de Young Leaders, un programa destinado a generar desde dentro una cantera que pueda llegar a los máximos niveles ejecutivos del grupo.

Esta iniciativa de formación para construir el banco del futuro está dirigida a jóvenes con potencial de liderazgo y capacidad para acelerar el proceso de transformación de la entidad. Un total de 189 profesionales de distintos países (elegidos por sus propios compañeros) vivirán esta experiencia durante 9 meses en una smart city y recorrerán distintos barrios con temáticas especializadas para que su aprendizaje sea lo más amplio y completo posible, dotándoles de los conocimientos y las técnicas más innovadoras del mundo empresarial.

Este programa está orientado al desarrollo profesional y personal, con cuatro objetivos: contribuir a la estrategia del grupo, conseguir una mayor exposición al interaccionar con altos directivos del banco, enfrentar nuevas experiencias saliendo de la zona de confort; y, por último, crecer como líder al exponerse a las últimas tendencias en estrategia.

¿Cuál es el perfil que caracteriza a esta nueva generación de abanderados del Santander? Habilidades de liderazgo, empatía, creatividad o capacidad de trabajo en equipo son, junto a los conocimientos técnicos, algunas de las cualidades con las que deben contar estos jóvenes profesionales.

Talento joven, un elemento diferenciador

El talento joven es un elemento diferenciador y no siempre fácil de conseguir. No solo se trata de atraer a los mejores, sino también de retenerlos a largo plazo. “Las empresas se encuentran en un momento de cambio en el que no solo se deben adaptar a la transformación social y digital sino que, además, deben ser capaces de atraer a las nuevas generaciones y por lo tanto a las nuevas formas de trabajar, donde imperan la motivación, el interés por el desarrollo y el aprendizaje en sus puestos de trabajo”, explican desde Banco Santander.

Según los expertos, tanto los llamados Millennial – aquellos nacidos a partir de los años 80- como la posterior Generación Z tienen una concepción del trabajo muy diferente, en la que cobran importancia conceptos como flexibilidad, sostenibilidad o movilidad internacional. Están mejor preparados, son más proactivos y emprendedores, y aportan ideas e innovación, dos valores decisivos para no quedarse atrás en plena era de disrupción tecnológica.

La entidad ha transformado su modelo de gestión de equipos, con ideas innovadoras y una forma diferente de trabajar para acercarse a las nuevas generaciones. Para ello, cuenta con vías para planificar la sucesión de los líderes de la entidad en las posiciones clave del grupo y se han creado los Comités de Valoración de Talento que permiten identificar el potencial de los empleados. También ha incorporado nuevos programas de formación dirigidos a perfiles directivos en los que se desarrollan competencias de liderazgo de la mano de los responsables de la organización, que participan como mentores.

Además de Young Leaders, que en 2020 recibió el galardón The Learning Awards como mejor programa de desarrollo de talento del sector privado, ofrece a sus empleados programas de movilidad internacional. Entre ellos, Global Job Posting, que permite presentar candidaturas a puestos vacantes en otros países, filiales o divisiones; o Mundo Santander, para trabajar durante unos meses en proyectos en diferentes mercados, fomentar el desarrollo de buenas prácticas y contribuir a ampliar la visión global del banco. Con motivo de la pandemia, este programa fue rediseñado en 2020 para que los participantes pudieran trabajar virtualmente en proyectos internacionales e impulsar su desarrollo profesional en estas nuevas circunstancias.

También ha revolucionado la manera de evaluar a los empleados con My Contribution, un modelo corporativo de gestión del desempeño que refuerza la cultura corporativa como palanca de la transformación y en el que importa no solo la consecución de los objetivos sino la forma como se han logrado (desde la perspectiva del comportamiento, liderazgo, compromiso…). El proceso de valoración integral 360 grados o evaluación integral – una herramienta que gana peso en las organizaciones modernas- mide el desempeño y las competencias y permite diseñar programas de desarrollo para, en conjunto, lograr una mejor gestión del talento de los empleados.

Santander es el único banco dentro del grupo de 25 compañías internacionales que selecciona Great Place to Work, entre más de 10.000 organizaciones, como ejemplo de culturas empresariales innovadoras e inclusivas que marcan tendencia. A este reconocimiento se suman, entre otros, el de Mejor Banco del Mundo en Diversidad e Inclusión 2020 de la prestigiosa revista británica Euromoney; o formar parte del top 10 en el Bloomberg Gender-Equality Index 2021, un índice que ha liderado en los últimos años. Además, a nivel local, Great Place to Work ha incluido a Santander Brasil y Santander UK en la lista de las mejores empresas para trabajar para mujeres.

Entre los objetivos de desarrollo sostenible de la entidad, se incluye el desafío de estar en 2021 en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en al menos seis de los principales países en los que opera. Ya lo es en cinco de ellos.