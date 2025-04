Los aranceles de Trump apagan Yiwu: los vendedores de la ciudad china que fabrica los adornos de Navidad, quedan a oscuras

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad palpable que sacude los cimientos del comercio internacional.

Las nuevas oleadas de aranceles impulsadas por Donald Trump han trastocado el día a día de miles de empresas y familias, tanto en Asia como en América, alterando relaciones comerciales que llevaban décadas consolidándose con fluidez y confianza.

La ciudad de Yiwu, epicentro mundial del comercio mayorista y símbolo del auge exportador chino, es hoy uno de los termómetros más precisos para medir el alcance de este terremoto económico.

La localidad tiene 2 millones de habitantes y esta en el este del país, en la provincia de Zhejiang.

Los pasillos de su inmenso mercado, que antes bullían con compradores estadounidenses, muestran ahora una actividad notablemente más baja, mientras los comerciantes locales se esfuerzan por adaptarse a un entorno cada vez más incierto.

La pregunta sobrevuela cada conversación entre empresarios: ¿hay margen para recuperar la normalidad?

Por ahora, las señales apuntan hacia una prolongación del conflicto comercial al menos durante todo 2025.

Las previsiones internacionales insisten en que cualquier mejora dependerá no solo de decisiones políticas sino también de la capacidad real de adaptación empresarial.

En este contexto tan incierto, lo único claro es que tanto vendedores chinos como compradores estadounidenses están obligados a reinventar sus estrategias si quieren sobrevivir al nuevo orden económico global surgido tras la guerra arancelaria impulsada por Trump.

Among exporters in China’s eastern city of Yiwu famous for making everything from Christmas trees to Donald Trump campaign caps the mood is more of stoic defiance than panic. https://t.co/P5J3GUmrxq

— PG Kroeger (@PGKroeger) April 13, 2025