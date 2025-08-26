Alquilan 3 semanas un Airbnb, dejan una factura de 1.800 € y ganan 86.000 ‘minando’ criptomonedas

Unos genios.

Con la cara más ura que el cemento armado y las ideas muy claras.

La historia podría pasar por una anécdota extravagante de la economía digital, pero revela mucho más sobre los nuevos retos del mercado inmobiliario y el impacto del uso intensivo de tecnología en viviendas particulares.

Un grupo de jóvenes alquiló un piso a través de Airbnb durante tres semanas en Estados Unidos, dejando tras su marcha una factura eléctrica completamente fuera de lo común: nada menos que 1.300 euros por el consumo registrado en ese corto periodo.

El motivo del gasto, lejos de ser el típico derroche vacacional, fue la instalación y uso de diez ordenadores dedicados a la minería de criptomonedas. Además, los huéspedes aprovecharon el punto de recarga para coches eléctricos instalado en la vivienda, sumando aún más al coste energético.

Esta combinación disparó el consumo eléctrico a niveles que ningún propietario espera para una estancia turística convencional.

Minería digital: oportunidad y controversia

La minería de criptomonedas consiste en verificar y procesar transacciones digitales mediante equipos informáticos potentes, que requieren enormes cantidades de energía eléctrica.

Los jóvenes inquilinos, lejos de limitarse a disfrutar del alojamiento, transformaron la vivienda en una auténtica granja digital durante tres semanas. En ese tiempo, según admitieron posteriormente, lograron ganar cerca de 86.000 euros gracias a su actividad minera.

En condiciones normales, el uso doméstico de diez ordenadores para juegos podría generar una factura eléctrica estimada en unos 230 euros para un periodo similar. Sin embargo, la diferencia entre tarifas eléctricas locales y el uso extremo del hardware especializado para minería llevó la cifra final hasta los 1.300 euros. En este caso, el arrendador se encontró con un gasto que superaba ampliamente las previsiones habituales para estancias cortas.

Consumo estimado: 10 ordenadores x 600 vatios x 10 horas/día x 21 días = consumo extremo.

10 ordenadores x 600 vatios x 10 horas/día x 21 días = consumo extremo. Factores añadidos: Recarga diaria de vehículos eléctricos.

Reacción del propietario y nuevas reglas

La propietaria del piso detectó lo sucedido gracias a las cámaras exteriores instaladas en la vivienda. Al revisar las imágenes, observó cómo los inquilinos sacaban los diez equipos informáticos tras finalizar su estancia, confirmando sus sospechas sobre el origen del gasto desmedido. Ante esta situación, decidió presentar una reclamación formal a Airbnb, que finalmente obligó a los huéspedes a asumir la factura extra por electricidad generada durante su estancia.

Con el objetivo de evitar incidentes similares en el futuro, la propietaria implementó dos nuevas normas explícitas para sus próximos arrendamientos:

Prohibición total de minar criptomonedas dentro del alojamiento.

Prohibición del uso del punto de recarga para coches eléctricos.

Estas restricciones reflejan cómo los propietarios buscan proteger sus intereses frente al uso abusivo e inesperado de recursos energéticos por parte de algunos usuarios.

El debate sobre rentabilidad y regulación

A día de hoy, 26 de agosto de 2025, este caso ha generado debate sobre la relación entre economía digital y mercado inmobiliario. Por un lado, se pone en cuestión la rentabilidad real de la minería doméstica: aunque los jóvenes lograron un beneficio extraordinario en pocas semanas (86.000 euros), normalmente los costes energéticos —y la creciente dificultad técnica— hacen que esta actividad sea poco rentable si se asume el coste completo del suministro eléctrico.

Los expertos señalan que criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han evolucionado hacia sistemas menos dependientes del hardware doméstico tradicional. En el caso concreto de Ethereum, su transición al modelo Proof-of-Stake ha reducido drásticamente las posibilidades de minado rentable con ordenadores personales, relegando esta práctica a nichos donde las tarifas eléctricas son especialmente bajas o donde no se pagan directamente.

Impacto social y cultural: ¿nueva economía colaborativa o abuso?

Este episodio pone sobre la mesa la necesidad de revisar las condiciones y reglas dentro del mercado turístico digital. Plataformas como Airbnb permiten flexibilidad y acceso global a alojamientos privados, pero también abren la puerta a usos imprevistos que pueden perjudicar tanto a propietarios como al sistema eléctrico local.

El propietario debe estar atento a posibles usos no autorizados.

Los huéspedes pueden ver oportunidades rápidas para actividades lucrativas.

Las plataformas deberán adaptar sus políticas para proteger ambas partes.

La minería digital se convierte así en un fenómeno que no solo afecta al sector tecnológico o financiero, sino también al inmobiliario y al turismo. El caso demuestra cómo una actividad altamente especializada puede tener efectos inmediatos y sorprendentes en sectores aparentemente ajenos.

Perspectivas futuras: ¿cómo protegerse?

Ante este tipo de situaciones, los propietarios recurren cada vez más a sistemas automatizados (cámaras exteriores, sensores) y cláusulas específicas en los contratos turísticos para limitar usos no deseados. Las plataformas intermediarias están revisando sus protocolos para evitar fraudes o abusos energéticos que puedan poner en riesgo su reputación y viabilidad.

Por otro lado, este suceso ilustra cómo la economía colaborativa está sometida a constantes desafíos por parte de innovaciones tecnológicas: lo que ayer era un simple alquiler vacacional puede transformarse hoy en un negocio oculto con grandes repercusiones económicas.