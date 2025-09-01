El Gobierno pierde 2.500 toneladas de alimentos de ayudas de la DANA

El escándalo es mayúsculo: el Gobierno ha sido incapaz de gestionar más de 2.500 palés de ayuda solidaria reunida en Madrid para las víctimas de la DANA en Valencia.

Hablamos de 2,5 millones de kilos de alimentos no perecederos, agua potable y productos de limpieza, recogidos en un solo fin de semana gracias a la solidaridad de los madrileños y al esfuerzo de los ayuntamientos.

Toda esa ayuda llenó dos naves industriales en Alcalá, dos en Torrejón y una privada en Parla, sumando más de 15.000 m² de capacidad.

Sin embargo, nadie sabe a dónde ha ido a parar.

Lo que iba a ser un ejemplo de unidad ciudadana frente a la tragedia se ha convertido en un caso más de desorganización, opacidad y desprecio hacia la solidaridad popular.

¿Cómo es posible que toneladas de ayuda desaparezcan sin control? ¿Qué explicación dará el Gobierno a las miles de familias afectadas que la necesitaban?