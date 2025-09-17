Bajada de tipos en EE.UU.: septiembre marca el inicio de una nueva era monetaria

La calma que precede a la tormenta monetaria se respira en Washington y en los principales centros financieros.

A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, el mercado prácticamente da por hecho que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés en su reunión del día 17, probablemente en 25 puntos básicos, abriendo así la puerta a un ciclo de relajación monetaria que se prevé continúe en los próximos meses.

El cambio responde a la desaceleración del mercado laboral estadounidense y a una inflación que, aunque sigue por encima del 3 %, muestra signos de moderación.

El viraje de la Fed llega tras meses de presión política y económica.

El presidente Donald Trump ha intensificado sus críticas a Jerome Powell, insistiendo en la necesidad de recortar tipos “ahora y más de lo que había pensado”. Las bolsas han reaccionado con subidas notables y el dólar ha iniciado una corrección, situando el tipo de cambio euro/dólar en 1,17, su nivel más alto en meses.

Los datos que han cambiado el rumbo de la Fed

La decisión de la Fed se apoya en varios indicadores clave:

Creación de empleo: solo 73.000 nuevos empleos en julio, con revisiones a la baja en meses anteriores.

Desempleo: la tasa ha subido al 4,3 %, aunque se mantiene en niveles históricamente bajos.

Inflación: el índice de precios al consumidor subió un 3 % en enero, igualando el nivel de junio de 2024, impulsado por el encarecimiento de la energía y los alimentos.

Inflación proyectada para 2025: la Fed estima un 2,5 %, aunque la subyacente podría acercarse al 2,8 %.

La combinación de un mercado laboral más débil y una inflación que no termina de doblegarse ha convencido a la mayoría del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la necesidad de iniciar los recortes en septiembre.

Impacto inmediato en los mercados globales

El efecto dominó de la decisión de la Fed se siente más allá de las fronteras estadounidenses. La bajada de tipos suele traducirse en un dólar más débil, lo que tiene repercusiones directas en:

Tipo de cambio euro/dólar : La apreciación del euro abarata las importaciones para la zona euro y puede ayudar a contener la inflación importada en países como España .

: La apreciación del euro abarata las importaciones para la zona euro y puede ayudar a contener la inflación importada en países como . Bolsa y bonos : Los mercados han reaccionado al alza, con subidas superiores al 1 % en los principales índices estadounidenses y europeos.

: Los mercados han reaccionado al alza, con subidas superiores al 1 % en los principales índices estadounidenses y europeos. Empresas con deuda en dólares: Las firmas españolas y latinoamericanas con préstamos en moneda estadounidense podrían ver reducido su coste financiero.

¿Qué significa para España?

El recorte de tipos en EE.UU. tiene varias implicaciones para la economía española:

Exportaciones : Un euro más fuerte puede restar competitividad a las exportaciones españolas a EE.UU., aunque abarata las importaciones de materias primas y energía.

: Un euro más fuerte puede restar competitividad a las exportaciones españolas a EE.UU., aunque abarata las importaciones de materias primas y energía. Inflación importada : La fortaleza del euro puede ayudar a contener la inflación en España, especialmente en productos energéticos y tecnológicos denominados en dólares.

: La fortaleza del euro puede ayudar a contener la inflación en España, especialmente en productos energéticos y tecnológicos denominados en dólares. Mercados financieros: Las empresas cotizadas con deuda en dólares y presencia internacional podrían beneficiarse de menores costes de financiación.

Efectos en Latinoamérica: doble filo

Para América Latina, la bajada de tipos en EE.UU. tiene un impacto ambivalente:

Coste de la deuda externa : Países y empresas latinoamericanas endeudadas en dólares se benefician de un menor coste de servicio de la deuda.

: Países y empresas latinoamericanas endeudadas en dólares se benefician de un menor coste de servicio de la deuda. Inversión extranjera : El menor atractivo de los activos en dólares podría incentivar la entrada de capitales en mercados emergentes, impulsando las bolsas y las monedas regionales.

: El menor atractivo de los activos en dólares podría incentivar la entrada de capitales en mercados emergentes, impulsando las bolsas y las monedas regionales. Remesas : Un dólar más débil puede reducir el valor de las remesas enviadas a países como México , El Salvador o Guatemala , afectando el poder adquisitivo de millones de familias.

: Un dólar más débil puede reducir el valor de las remesas enviadas a países como , o , afectando el poder adquisitivo de millones de familias. Riesgo de burbujas: La abundancia de liquidez puede incentivar la toma de riesgos excesivos en mercados emergentes, generando volatilidad futura.

Tabla histórica: recortes recientes de la Fed

Año Último recorte Nivel posterior (%) Contexto principal 2023 Dic. 4,25-4,50 Inflación persistente 2025 Sep. (previsto) 4,00-4,25 Mercado laboral débil

Voces expertas: visión española y latinoamericana

María Fernández , economista jefe en una gestora española: “Un dólar más débil abarata nuestras importaciones y puede frenar la inflación. Pero debemos vigilar el posible impacto negativo sobre el turismo de EE.UU. y la competitividad de nuestras exportaciones”.

, economista jefe en una gestora española: “Un dólar más débil abarata nuestras importaciones y puede frenar la inflación. Pero debemos vigilar el posible impacto negativo sobre el turismo de EE.UU. y la competitividad de nuestras exportaciones”. Jorge Pérez, consultor financiero en Ciudad de México: “Para las empresas mexicanas con deuda en dólares, este movimiento es un alivio. Pero la volatilidad de los flujos de capital puede poner presión sobre el peso y sobre los mercados locales si la Fed recorta más de lo esperado”.

Perspectivas para los próximos meses

El consenso actual apunta a al menos otro recorte adicional antes de fin de año, con la tasa de interés oficial cayendo hasta el 3,75-4,00 % en 2025. La Fed mantiene la cautela: aunque el ciclo de recortes ha comenzado, la incertidumbre sobre el crecimiento global, la política comercial estadounidense y la evolución de la inflación siguen pesando sobre las decisiones del banco central.

Mientras tanto, el euro y las monedas latinoamericanas seguirán muy pendientes de cada palabra de Jerome Powell. El nuevo ciclo monetario marca un hito que puede reactivar algunas economías exportadoras, pero también abre interrogantes sobre los equilibrios globales y la resistencia de los mercados emergentes.

El otoño financiero de 2025 arranca con la Fed al timón y el mundo recalibrando sus expectativas. Nadie quiere perderse el próximo movimiento.