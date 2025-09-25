Vivienda se recalienta: Madrid roza zona de burbuja

El último informe del UBS Global Real Estate Bubble Index señala a Madrid como la ciudad donde más ha aumentado el peligro de una burbuja inmobiliaria durante el último año. Un incremento del 14% en el precio real de la vivienda coloca a la capital española en una zona de riesgo moderado, aunque con una tendencia ascendente que inquieta a los analistas internacionales. Mientras Miami lidera la lista de ciudades con mayor riesgo, seguida por Tokio y Zúrich, Madrid se destaca por ser la que ha experimentado el mayor crecimiento interanual entre las 21 grandes urbes analizadas.

En este panorama, el precio de la vivienda libre en Madrid ha alcanzado los 2.093 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025, marcando un récord no visto en 17 años según los datos más recientes. Este hito coincide con un aumento en la demanda, especialmente por parte de compradores extranjeros, mientras que la oferta no crece al mismo ritmo. En los últimos cinco años, los precios ajustados a la inflación han aumentado cerca de un 25% en las ciudades con mayor riesgo, mientras que los ingresos apenas han crecido un 5%, lo que acentúa la brecha de asequibilidad.

¿Por qué se recalienta el mercado madrileño?

La escalada de precios en Madrid es resultado de varios factores. En primer lugar, se ha producido una intensa creación de nuevos hogares que alimenta la demanda. Por otro lado, el ritmo de construcción de viviendas nuevas sigue siendo limitado, lo que restringe la oferta y empuja los precios hacia arriba.

Además:

El alquiler ajustado por inflación ha experimentado un aumento cercano al 10% en el último año.

La demanda extranjera intensifica este auge inmobiliario, al igual que sucede en ciudades globales como Dubái o Tokio .

o . España ha eliminado la Golden Visa para inversiones inmobiliarias y endurecido los controles sobre alquileres, buscando frenar el acceso especulativo y mejorar la asequibilidad.

Se prevé una caída en los tipos hipotecarios para los próximos trimestres, lo que podría ofrecer algo de alivio a la demanda local. Sin embargo, los expertos anticipan que el ritmo del aumento de precios debería moderarse en los meses venideros.

Claves del índice UBS: ¿burbuja o simple sobrevaloración?

El término «burbuja» hace referencia a una fijación errónea y sostenida de precios, cuya confirmación solo llega si el mercado sufre una corrección brusca. Aunque el índice UBS no pronostica cuándo ni cómo ocurrirá dicha corrección, sí identifica señales alarmantes:

Desconexión entre precios, ingresos y alquileres locales.

Desequilibrios en créditos hipotecarios y actividad constructora.

Crecimiento insostenible de precios frente a los fundamentos económicos.

En lo que respecta a España, no se observa un exceso de préstamos ni un auge constructivo como sucedió en ciclos anteriores. No obstante, el Banco de España estima que la vivienda podría estar sobrevalorada hasta un 8,5%, mientras que CaixaBank advierte sobre ciertos indicadores que empiezan a mostrar signos de sobrevaloración, aunque dentro de un contexto muy diferente al vivido durante los años 2000.

Comparativa internacional: ¿cómo está Madrid frente a otras ciudades?

Ciudad Riesgo UBS (2025) Crecimiento anual (%) Precio medio (€/m²) Riesgo de burbuja Miami 1,73 (alto) +25 (5 años) N/D Muy alto Tokio 1,59 (alto) +5 N/D Alto Zúrich 1,55 (alto) N/D N/D Alto Dubái 0,90 (moderado) +11 N/D Moderado Madrid 0,77 (moderado) +14 2.093 Moderado São Paulo -0,10 (bajo) N/D N/D Bajo

El estudio del UBS indica que la exuberancia del mercado inmobiliario global se ha desvanecido durante los últimos años. Ciudades como Fráncfort, París, Toronto o Hong Kong, que presentaban alto riesgo en 2021, han visto caer sus precios reales cerca del 20% desde sus máximos históricos; esto ha sido impulsado en parte por el aumento de los tipos de interés. En contraste, tanto Dubái como Miami han liderado las subidas con incrementos del 50% durante cinco años; les siguen Tokio y Zúrich.

¿Qué puede esperar el comprador madrileño en 2025?

Las señales actuales invitan a ser cautelosos sin caer en alarmismos innecesarios. El mercado inmobiliario madrileño se encuentra claramente sobrecalentado; sin embargo, carece de excesos crediticios o constructivos similares a aquellos previos a la crisis del 2008. Los precios han perdido conexión con los ingresos y alquileres disponibles; esto castiga especialmente a quienes buscan adquirir su primera vivienda.

Entre los factores clave para observar en los próximos meses están:

Un posible descenso en los tipos hipotecarios podría estimular la demanda.

Endurecimiento en las políticas relacionadas con acceso y control sobre alquileres.

Se prevé una moderación en las subidas de precios; sin embargo, las tensiones provocadas por una oferta limitada y presión externa continúan latentes.

La vivienda libre alcanza cifras récord en Madrid, pero lo cierto es que todo dependerá del comportamiento futuro de los tipos de interés y la capacidad para aumentar la oferta. Las políticas públicas jugarán un papel crucial para lograr equilibrar un mercado cada vez más complejo. Mientras tanto, Madrid sigue siendo uno de los principales puntos calientes del riesgo inmobiliario europeo.