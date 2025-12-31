2025: el año que Bruselas quiso cargarse la agricultura y la ganadería

El año que se despide ha sido devastador para la agricultura y ganadería en España. La Unió Llauradora, la principal entidad agraria de la Comunidad Valenciana, estima que las pérdidas acumuladas en 2025 alcanzan casi los 150 millones de euros debido a temporales, gota fría, plagas y la falta de relevo generacional. Sin embargo, esta cifra apenas roza la superficie de una crisis más profunda que ha afectado al sector a lo largo del último año.

Las estadísticas son alarmantes. Un año después de la catastrófica gota fría del 29 de octubre de 2024, que dejó más de 1.000 millones de euros en daños directos, el sector aún lucha por recuperarse. La Unió ha señalado que se han perdido 214.000 toneladas de capacidad productiva en diversos cultivos, lo que se traduce en un impacto económico total de 103,6 millones de euros que los agricultores afectados no verán compensados a corto plazo.

La recuperación de las tierras dañadas avanza a diferentes ritmos: hay explotaciones que han podido restablecerse parcialmente gracias a ayudas y solidaridad del sector, mientras que en muchas zonas las infraestructuras agrarias —caminos rurales, acequias, redes de riego— siguen sin funcionar adecuadamente. Además, el 6% de las parcelas afectadas están atrapadas en un «limbo administrativo» tras ser incorporadas al Dominio Público Hidráulico, dejando a sus propietarios sin claridad sobre cuándo podrán recibir las ayudas ni cuánto les corresponderá.

Las ayudas públicas son escasas cuando finalmente llegan. La mayoría se han gestionado bajo el régimen de minimis, limitando la ayuda máxima a 25.000 euros por agricultor o ganadero afectado; una cifra claramente insuficiente para restaurar explotaciones con garantías. A esto se suma que entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre, el Consell de la Generalitat recortó o eliminó 54 millones de euros destinados al sector agrario para redirigir esos fondos hacia otros usos, complicando aún más la situación.

Bruselas usa la agricultura como moneda de cambio

Mientras el campo español sufre, Bruselas se encuentra inmersa en negociaciones comerciales que amenazan directamente la viabilidad del sector agrario local. FEPEX, la federación que agrupa a los exportadores de frutas y hortalizas, ha alertado sobre una tendencia alarmante: la Comisión Europea está utilizando al sector agrícola como «moneda de cambio» en sus negociaciones con países ajenos para obtener ventajas en otras áreas económicas.

El acuerdo firmado entre la Comisión Europea y Marruecos el pasado 2 de octubre ha encendido las alarmas en el sector español. Este pacto, aún pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo, permitirá que los productos hortofrutícolas procedentes del Sahara accedan a las mismas concesiones arancelarias que los marroquíes. Esto es especialmente preocupante ya que esa región está aumentando su producción y planea ampliar significativamente su superficie cultivada en los próximos cinco años. Un análisis realizado por La Unió revela que la balanza comercial agraria entre los países del Mercosur y España es «claramente deficitaria», con un déficit superior a las 240.000 toneladas. El arroz es uno de los productos más perjudicados, con un saldo negativo cercano a -133.850 toneladas, seguido por los cítricos.

La situación se complica aún más con el acuerdo entre la UE y Mercosur. A finales del año pasado, Bruselas buscaba desesperadamente soluciones «in extremis» para salvar un pacto ante el rechazo manifestado por Italia y Francia, impulsados por protestas agrícolas. La Comisión Europea está considerando nuevas concesiones que incluyen subvenciones adicionales para agricultores e incrementar la participación del sector agrícola en el nuevo marco financiero plurianual. Sin embargo, estas medidas llegan tarde y resultan insuficientes para mitigar el daño previsto por este acuerdo.

Naranjas de Egipto en vez de valencianas

Por otro lado, Egipto ha conseguido reducir drásticamente sus inspecciones dentro de la UE. A partir de la campaña exportadora de 2026, los cítricos egipcios solo estarán sujetos a un 10% adicional de inspecciones frente al 30% anterior aplicado hasta 2023. Esta es ya la segunda rebaja en dos años; una anterior realizada en noviembre de 2024 había reducido dicho porcentaje del 30% al 20%. Según sus autoridades, esta decisión refleja una «creciente confianza» por parte del organismo europeo en el sistema egipcio de control alimentario.

El problema radica en que Egipto se ha consolidado como el principal productor mundial de naranjas del hemisferio norte superando incluso a España desde 2024. Además, es ahora el segundo mayor exportador a la Unión Europea, solo superado por Sudáfrica. Paradójicamente, España se erige como el mayor importador comunitario de naranjas egipcias. Las organizaciones agrarias españolas advierten que «las importaciones procedentes de Egipto amenazan seriamente la rentabilidad del sector hortofrutícola español», denunciando un claro riesgo fitosanitario para su actividad así como un evidente caso de dumping social y competencia desleal.

Plagas, aranceles y burocracia: la tormenta perfecta

El panorama para el sector ganadero es igualmente sombrío; vive «pendiente de un hilo» debido a las plagas y enfermedades acechantes tanto sobre cultivos como granjas. La propagación plagas como el Scirtothrips aurantii, conocido como Trips africano, supone una amenaza constante para los productos agrícolas españoles. Los datos proporcionados por el sistema europeo RASFF muestran un aumento significativo del 45% en rechazos relacionados con partidas hortofrutícolas provenientes de terceros países debido a materias activas no autorizadas o por exceder los límites máximos permitidos en residuos dentro de la UE; esto evidencia lo grave que es esta situación.

La ganadería valenciana enfrenta «una creciente situación sanitaria crítica» que exige respuestas inmediatas coordinadas entre todos los actores involucrados según indica La Unió. Las pérdidas ocasionadas por fauna salvaje alcanzan ya los 60 millones solo durante este año.

A todo ello se le suman aranceles del 20% impuestos sobre productos agroalimentarios procedentes de la UE por parte del gobierno estadounidense bajo Donald Trump; esta medida causó «un fuerte impacto sobre nuestro sector». Asimismo, desde enero próximo será obligatorio registrar electrónicamente todos los tratamientos fitosanitarios según ordena el Ministerio correspondiente; algo que desde La Unió consideran «una carga administrativa adicional e innecesaria».

El relevo generacional se desmorona

La crisis también plantea serios interrogantes sobre el futuro del sector agrario español; actualmente apenas hay 188 perceptores menores de 25 años dentro del esquema PAC (Política Agraria Común), lo cual representa solo un escaso 0,56% del total global. En cuanto al grupo etario entre los 25 y los 40 años hay unos pocos más: tan solo hay alrededor de 1.775 beneficiarios lo cual refleja una caída alarmante del 4% respecto al año anterior; esto revela una «tendencia preocupante». El nuevo Marco Financiero Plurianual propuesto por la UE incluye recortes estimados del 22% destinados hacia PAC además integrar estos recursos dentro planes multisectoriales lo cual pone aún más en peligro tanto relevo generacional como futuro agrícola.

A pesar esto último vale destacar que finalmente este año se ha publicado “la convocatoria” tan esperada para ayudas destinadas a jóvenes agricultores/generadores después haber estado ausente desde hace tres años atrás según valoración emitida por “La Unió”; sin embargo muchos consideran sigue siendo sólo un parche insuficiente frente una hemorragia estructural mayor.

No todo es desolación: según proyecciones realizadas por FEPEX se estima cerrar este ejercicio con exportaciones españolas alcanzando cifras superiores a los 18.000 millones de euros lo cual representa un crecimiento aproximado al 5 % comparativamente hablando respecto al periodo anterior (2024). No obstante este desempeño comercial coexiste junto a incertidumbres reguladoras marcadas fundamentalmente renegociación PAC y la creciente competencia desleal proveniente de terceros países a los que Bruselas permite importar cada vez más cantidad de producción.