La consecuencia del plan de Bruselas para la agricultura y ganadería: comeremos mierda

Como diría El Palleter: comeremos mierda.

La lista de medidas aprobadas por Bruselas en contra de los agricultores, ganaderos y pescadores sólo consigue que cada vez se produzcan menos alimentos en Europa. Al tiempo, la propia UE llega a acuerdos con otros bloques económicos como Mercosur o países no comunitarios como Marruecos o Estados Unidos para permitirles aumentar sus cupos de importación de producción de los mismos alimentos que hace ruinosos producir en el Viejo Continente.

O, dicho de otra forma, Bruselas encarece cultivar, pescar o criar ganado con normativas cada vez más estúpidas y que encarecen los costes a los productores comunitarios al tiempo que permite la importación a nuestros países de alimentos que no están hechos bajo esas mismas obligaciones ideológicas y absurdas. Eso, unido a unos costes laborales más bajos de los países a los que la UE les permite vender cada vez más en nuestro continente, hace que nuestros cultivos o ganadería no puedan competir con las mercancías importadas.

Por ello, el próximo jueves 18 de diciembre, Bruselas se convertirá en el escenario de una gran protesta. Alrededor de 10.000 agricultores y ganaderos de los 27 países de la UE inundarán las calles a bordo de sus tractores para exigir un «basta» a Ursula von der Leyen. Las organizaciones Asaja, COAG y UPA han confirmado la participación de 500 españoles en esta «rebelión» contra decisiones que, aseguran, comprometen nuestra alimentación.

El origen del descontento es el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un recorte del 20% en la Política Agrícola Común (PAC). Para el sector español, esto se traduce en una pérdida anual de 900 millones de euros, según advierte COAG. Este plan debilita el segundo pilar de la PAC —desarrollo rural— al crear un fondo único por país, lo que intensifica la renacionalización y sacrifica el campo para saldar deudas del programa Next Generation y gastos militares. Los manifestantes recorrerán las sedes de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado.

La indignación entre los agricultores no solo radica en lo económico. Desde el pasado 1 de enero, deberán pagar por producir debido a las nuevas normativas de la PAC. Para Von der Leyen, esto es «solo el principio» de un ataque al sector agrícola. Las quejas son múltiples:

El recorte presupuestario : La nueva PAC pierde peso frente a prioridades como defensa y cohesión. Según avisa COAG , esto podría encarecer la cesta de la compra en unos 500 euros por hogar al año en nuestro país.

: La nueva PAC pierde peso frente a prioridades como defensa y cohesión. Según avisa , esto podría encarecer la cesta de la compra en unos en nuestro país. Los acuerdos comerciales injustos : La entrada masiva de tomate procedente de Marruecos , respaldada por ayudas desde Bruselas, está afectando gravemente al campo europeo.

: La entrada masiva de tomate procedente de , respaldada por ayudas desde Bruselas, está afectando gravemente al campo europeo. Las excesivas cargas administrativas: Aunque se han propuesto paquetes «ómnibus» para simplificar procesos y permitir un ahorro estimado de 1.580 millones anuales mediante digitalización, los agricultores consideran que estas medidas llegan tarde y no son suficientes.

Simplificaciones insuficientes y futuro incierto

La propuesta de digitalización promovida por Von der Leyen busca “informar una vez, usar varias veces” a través de plataformas únicas. Además, se ha incrementado el umbral para pequeños agricultores, pasándolo de 1.250 a 2.500 euros, ofreciendo hasta 50.000 euros para mejorar su competitividad. No obstante, el sector replica que sin un presupuesto adecuado, todo esto no es más que humo. La manifestación programada para mañana ha sido convocada por COPA-COGECA, congregando a unas cuarenta organizaciones provenientes de veinticinco países. El recorrido comenzará en el Boulevard Roi Albert II hacia instituciones clave entre las 12:00 y las 15:30 horas.

En España, el Ministerio de Agricultura está negociando con las comunidades autónomas y el sector para lograr mayor flexibilidad. Se están elaborando planes para fomentar el relevo generacional: un 6% del gasto agrícola estará destinado a jóvenes agricultores con un “paquete de bienvenida” que puede alcanzar hasta los 300.000 euros, además hay colaboraciones con el BEI para financiación y creación de un observatorio sobre tierras agrícolas. Aun así, desde COAG enviarán más de cien representantes a Bruselas.

Reivindicación clave Impacto en España Respuesta de Bruselas Presupuesto PAC Pérdida anual estimada en 900M€ Recorte del 20% con fondo único Simplificación Menos burocracia pero muchas dudas Ahorro proyectado en 1.580M€, digitalización Comercio justo Tomate marroquí con ayudas europeas Acuerdos tipo Mercosur bajo vigilancia Ecorregímenes Flexibilidad al 7% respecto a biodiversidad Mantenimiento bajo enfoque pragmático

Las protestas anteriores ya lograron forzar cambios significativos. Ahora, con la cumbre a la vista, queda claro que el campo no se rendirá fácilmente. Si Von der Leyen ignora estas reclamaciones, las calles podrían encenderse aún más. El futuro alimentario se decide hoy mismo en Bruselas.

Este enfrentamiento determinará si Europa podrá alimentarse con sus propios recursos o si importará riesgos innecesarios. El motor del tractor ruge fuerte.