Cuándo comienzan las rebajas de enero de 2026 en Zara y en El Corte Inglés, Mango, Sfera…

Las rebajas de enero 2026 están a la vuelta de la esquina y la expectación se siente en cada rincón de España.

Tras las celebraciones navideñas, donde los gastos en regalos y fiestas han sido significativos, llega el momento de buscar esas ofertas irresistibles en moda, calzado y más.

Numerosas tiendas se preparan para ofrecer descuentos que superan el 50%, y aunque cada marca establece sus propias fechas, el 7 de enero se perfila como el día clave para la mayoría, coincidiendo con el cierre de la festividad de Reyes.

Desde hace algún tiempo, las normativas permiten a los comercios decidir sus períodos de rebajas, pero el patrón es bastante similar: las ofertas online suelen estar disponibles un día antes que en las tiendas físicas.

Hoy, 2 de enero de 2026, cadenas como Inditex y El Corte Inglés están ultimando los detalles para una campaña que se extenderá hasta finales de febrero en muchos casos. Los descuentos iniciales rondan el 40%, aunque pueden aumentar hasta un impresionante 70% según la disponibilidad.

Fechas exactas por marca

Las principales tiendas del sector moda siguen un calendario parecido, con algunas variaciones entre sus canales online y físicos. Aquí te dejamos los detalles confirmados:

Zara (grupo Inditex ): Rebajas online comenzarán el 6 de enero a las 20:00 en la app y a las 21:00 en la web. En tiendas físicas, se iniciarán desde el 7 de enero . Se extenderán hasta finales de febrero.

(grupo ): Rebajas online comenzarán el a las 20:00 en la app y a las 21:00 en la web. En tiendas físicas, se iniciarán desde el . Se extenderán hasta finales de febrero. El Corte Inglés : Ofertas previas «Feliz 2026» disponibles hasta el 5 de enero , con descuentos que alcanzan hasta el 40% en moda, tecnología y hogar. Las rebajas oficiales online arrancarán el 6 de enero a las 22:00, mientras que en tiendas físicas comenzarán el 7 de enero , manteniéndose hasta el 28 de febrero .

: Ofertas previas «Feliz 2026» disponibles hasta el , con descuentos que alcanzan hasta el en moda, tecnología y hogar. Las rebajas oficiales online arrancarán el a las 22:00, mientras que en tiendas físicas comenzarán el , manteniéndose hasta el . Mango : Los registrados tendrán acceso privado a ofertas desde el 5 de enero . Las rebajas generales online y físicas comenzarán el 7 de enero , con descuentos que irán aumentando hasta finales del mes.

: Los registrados tendrán acceso privado a ofertas desde el . Las rebajas generales online y físicas comenzarán el , con descuentos que irán aumentando hasta finales del mes. Sfera: Descuentos «Christmas Prices» estarán activos hasta el 31 de diciembre. Las rebajas oficiales invernales iniciarán el 7 de enero en todas sus tiendas.

Otras marcas del grupo Inditex, como son Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti y Lefties, seguirán la misma pauta que Zara, comenzando online el 6 de enero por la tarde y en tiendas físicas al día siguiente.

Marca Online Tiendas físicas Duración aproximada Zara 6 enero (20-21h) 7 enero Hasta feb El Corte Inglés 6 enero (22h) 7 enero Hasta 28 feb Mango 7 enero (privado 5 ene) 7 enero Hasta fin ene Sfera 7 enero 7 enero Varias semanas H&M 6 enero 7 enero Hasta 14 feb

Por su parte, H&M ha puesto en marcha una «venta privada» hasta el 1 de enero, con descuentos que pueden llegar al 50%, mientras que sus rebajas generales comenzarán desde el 6 de enero online. Marcas como Springfield y Cortefiel (del grupo *Tendam) ya han iniciado sus descuentos desde finales del mes pasado.

Descuentos y tendencias que arrasarán

Los descuentos comenzarán con un atractivo 40% durante la primera semana, pero se espera que alcancen entre 70% y 80% hacia finales del período. En El Corte Inglés, su promoción «Feliz 2026» ofrece hasta un 40% en ropa, bolsos, electrónica y juguetes hasta el 5 de enero. Por su parte, Zara planea lanzar descuentos superiores al 50% en sus colecciones invernales.

De acuerdo con datos proporcionados por Klarna, las prendas más deseadas por los españoles para este año incluyen:

Vestidos de punto calado (+644%)

Bolsos tipo hombro fabricados en nailon (+432%)

Chaquetas con estampado animal (+429%)

Vestidos y pantalones marrones (+415%, +260%)

Tops y camisetas también con estampado animal (+357%, +349%)

Estas tendencias se agotan rápidamente, especialmente las tallas más comunes. Por ello, las tiendas sugieren realizar compras online primero para evitar largas colas el 7 de enero.

Preparativos y consejos prácticos

Las cadenas están preparando campañas agresivas para captar a los compradores. Inditex activará sus descuentos a horas muy concretas para maximizar sus ventas digitales. Mientras tanto, Mango destacará ofertas exclusivas disponibles solo online que no llegarán a tiendas físicas. Por su parte, El Corte Inglés enlazará sus promociones navideñas con las rebajas oficiales abarcando moda, hogar y tecnología.

Si quieres aprovechar al máximo estas oportunidades:

Regístrate en los boletines informativos de Zara, Mango y El Corte Inglés para recibir alertas. Crea tu lista deseada online desde ahora. Visita temprano las tiendas físicas el 7 de enero para encontrar las mejores tallas. Compara lo disponible online frente a lo físico: a veces hay diferencias notables en stock. Mantente atento a lo que sucede en cada comunidad autónoma; aunque las fechas son similares en todo lo largo del territorio español.

Por cierto, tanto Oysho como Lefties finalizarán sus rebajas respectivamente el 29 y 25 de febrero . Además, Parfois comenzará su venta online también desde el 6 de enero . Esta liberalización desde hace más de una década permite cierta flexibilidad; sin embargo, es innegable que el Día de Reyes sigue siendo la señal definitiva para dar inicio a esta temporada comercial .

En cuanto al gasto medio navideño entre los hogares españoles ha superado lo previsto este año; así que estas rebajas son esenciales para renovar nuestros armarios sin hacer un agujero en nuestros bolsillos . Con descuentos progresivos durante todo este periodo, vale la pena ser paciente; lo mejor suele llegar durante la segunda quincena.

Marcas como Women’secret ya han colgado carteles anunciando sus promociones . En tecnología, El Corte Inglés presenta ofertas como un Galaxy S25 Ultra por 999,90€ o un iPhone 16e por 549€ dentro su promoción actual .

Las rebajas del año 2026 prometen ser memorables; España está lista para cazar esas ofertas irresistibles desde el 6 de enero. ¡Apunta bien estas fechas y no te lo pierdas!