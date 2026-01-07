Regifting, el truco para convertir regalos fallidos en dinero, arrasa también en España

Las festividades han llegado a su fin y los armarios comienzan a abarrotarse de obsequios que no cumplen con las expectativas. En España, el fenómeno del regifting se presenta como una solución ingeniosa: vender aquello que no se desea para recuperar algo de dinero y ofrecerles una nueva vida.

Esta tendencia, originaria de Estados Unidos, está ganando fuerza entre los consumidores españoles.

Plataformas como Wallapop lo corroboran con cifras recientes.

Más del 52% de los españoles están considerando vender o regalar esos presentes navideños que no les convencen.

De esta manera, evitan que terminen olvidados y, de paso, obtienen un ingreso extra en un periodo donde los gastos suelen ser elevados.

Por qué el regifting arrasa ahora

La encuesta realizada por Wallapop ilustra claramente esta tendencia creciente. Un 52% admite haberlo pensado, pero entre la Generación Z –los nacidos entre 1997 y 2012– esa cifra asciende al asombroso 72%. Los jóvenes de entre 25 y 34 años ven en esta práctica una astuta manera de equilibrar sus finanzas: estiman que pueden ganar hasta 127 euros en promedio vendiendo lo que ya no utilizan.

Cristina Gómez, directora de comunicación de Wallapop, lo resume de forma sencilla: cada año aumenta el número de personas que dan salida a regalos indeseados. «Permite que productos nuevos lleguen a quienes realmente los valoren, evita el olvido en un cajón y ofrece un respiro al bolsillo». Se trata de un consumo responsable en su máxima expresión: menos desperdicio y más economía circular.

El mayor auge se produce el 28 de diciembre, conocido como el Re-Selling Day por la plataforma. Ese día se publican más anuncios que nunca. El año pasado, en España, hubo un notable incremento en la venta de vestidos, libros y bolsos. Un ritual post-navideño que se ha convertido casi en tradición.

Los regalos que nadie quiere

No todos los obsequios son bien recibidos. Hay ciertos regalos que fallan con más frecuencia, y la lista de los menos deseados permanece casi inalterable cada año:

Artículos de decoración : Un 38% prefiere no recibirlos.

: Un prefiere no recibirlos. Juguetes : Un 33% los descarta.

: Un los descarta. Robots de cocina : Para un 31% , son innecesarios.

: Para un , son innecesarios. Accesorios (como bolsos o complementos): Un 27% no les encuentra utilidad.

(como bolsos o complementos): Un no les encuentra utilidad. Moda: Un 21% considera que fallan por talla o estilo.

En promedio, los españoles esperan obtener unos 87 euros al vender estos artículos. No está nada mal si se piensa en compensar lo gastado durante las fiestas.

El amigo invisible, caldo de cultivo

Aquí es donde entra en juego el famoso juego del amigo invisible, tan común en oficinas o entre amigos. Según datos de Cash Converters, cerca del 39% de estos reventas provienen precisamente de ahí. Estos son regalos económicos o genéricos que suelen resultar poco atractivos. Ideales para el regifting: se venden rápido y resuelven el problema.

La tendencia sigue creciendo porque cada vez más personas buscan alternativas al ticket de cambio, que no siempre es útil. Vender artículos de segunda mano ofrece control sobre el precio y al comprador. Además, fomenta una economía circular, algo fundamental hacia 2026 cuando la sostenibilidad estará aún más presente.

Números que hablan

Para ilustrarlo mejor, aquí tienes una tabla con el potencial económico:

Grupo de edad Euros estimados por venta Media España 87 25-34 años 127 Generación Z total Alto, hasta 72% venden

Y estos son los días clave:

El 28 de diciembre, donde se registran la mayor cantidad de anuncios. Tras Reyes: oleadas de ventas después del 6 de enero.

Impacto en la economía diaria

Esto no es solo una moda pasajera; refleja cómo los españoles enfrentan presupuestos ajustados tras las fiestas. La Navidad deja facturas elevadas y el regifting ayuda a mitigar esa carga: permite recuperar unos medios calculados en unos 87 euros, ideales para cubrir gastos o darse algún capricho personal,.

Entre la Generación Z, revender lo que ya no utilizan se ha convertido casi en norma. Se alinean con prácticas sostenibles y valoran las plataformas como Wallapop por su facilidad para publicar anuncios y realizar envíos rápidos. En 2025, artículos como la decoración lideraron las listas de fracasos pero también fueron bien vendidos,,.

El amigo invisible agrava aún más esta situación. En oficinas ubicadas en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, grupos sortean nombres e intercambian regalos neutros. Resultado: un sorprendente 39% termina nuevamente en reventa. Práctico sí, pero también evidencia que dar con un regalo acertado parece ser misión imposible.

Como concluye Cristina Gómez: «Productos nuevos a quienes realmente los desean»,,. Y añade: menos desperdicio significa más ingresos. En un país marcado por recientes inflaciones, esta idea resuena con fuerza.

Hacia un 2026 más circular

La encuesta pone sobre la mesa un cambio significativo: pasar del acumular al rotar. El propio 52% ya está practicando esto y esa cifra seguirá creciendo,,,. Especialmente tras Reyes, cuando muchos cajones están repletos.

Las plataformas están notando este auge. El Re-Selling Day se establece ya como una fecha fundamental. Imagina miles de vestidos y bolsos cambiando manos el próximo 28D,,. Una economía viva donde no hay lugar para el derroche.

Para aquellos entre 25 y 34 años es una estrategia inteligente: esos 127 euros pueden destinarse a gasolina, cenas o cualquier otra cosa necesaria,,. La Generación Z toma la delantera con su 72% dispuesto a participar,,. Jóvenes prácticos con una mirada atenta hacia el medio ambiente.

Y los regalos fallidos siguen siendo siempre los mismos: decoración lidera con un 38%, seguida muy cerca por juguetes y robots de cocina,,,. La moda cierra este ránking siempre complicada por tallas incorrectas.

En definitiva, el regifting convierte desilusiones en oportunidades valiosas. Las plataformas están impulsando este fenómeno mientras los datos lo respaldan. Queda por ver si en 2026 romperá récords históricos; sin embargo, todo indica que sí.

Este fenómeno post-navideño deja claro algo irrefutable: en España nada se desperdicia si puede generar euros.