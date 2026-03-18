El corte del AVE a Málaga en plena temporada de Semana Santa causa pérdidas de 2.000 millones

Málaga se encuentra ante un panorama económico desolador para su sector turístico.

Desde el 4 de febrero de 2026, cuando un deslizamiento de tierras en Álora afectó la vía de alta velocidad hacia Madrid, la provincia ha quedado aislada de la capital española. Lo que se pensaba que sería un inconveniente temporal ha derivado en una crisis prolongada, con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, anunciando que el servicio no se reanudará antes de finales de abril. Esta inesperada extensión ha impactado duramente a un tejido empresarial que ya acumula pérdidas superiores a los 1.300 millones de euros.

La Semana Santa es crucial, marcando el inicio de la temporada alta turística. En este periodo, los hoteles suelen aumentar sus plantillas y los restaurantes intensifican su actividad para atender una demanda esperada. Sin embargo, la falta de certezas sobre cuándo volverá a operar el AVE ha llevado a una ola de cancelaciones que agrava aún más las dificultades iniciales. Juan Cubo, presidente de la asociación de viviendas turísticas, ha señalado que las reservas han caído aproximadamente un 30 por ciento. Por su parte, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) informa descensos del 26 por ciento en toda la provincia y del 30 por ciento en Málaga capital. Estas cifras no solo reflejan una pérdida inmediata de ingresos; también apuntan a una amenaza más grave: la eliminación de oportunidades laborales en un sector que depende en gran medida del empleo temporal.

El impacto laboral es alarmante. Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de AEHCOS, ha indicado que los hoteles suelen incorporar nuevo personal antes de Semana Santa, pero este ciclo se ha visto interrumpido abruptamente. Según datos proporcionados por la patronal, alrededor de 1.300 puestos están directamente amenazados por esta interrupción del AVE. La falta de claridad sobre las necesidades laborales ha paralizado las contrataciones, dejando a miles de trabajadores temporales sin opciones claras para las semanas venideras.

La hostelería más básica, como los chiringuitos junto al mar, siente el impacto casi inmediatamente. Manuel Villafaina, empresario del sector, ha indicado que ya están viendo una disminución del 30 por ciento en el número de clientes, especialmente durante los fines de semana. Esta reducción en visitantes implica menos necesidad de personal, lo que obliga a muchos trabajadores temporales a buscar oportunidades en otros destinos turísticos más estables. El temor es que cuando finalmente llegue la temporada alta, muchos negocios no cuenten con suficiente personal para hacer frente a la demanda.

Además del sector turístico, esta desconexión ferroviaria ha dejado a Málaga aislada del resto del país en cuanto a actividad empresarial se refiere. María del Mar Solís, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (AMUPEPA), ha comentado que muchas reuniones presenciales están siendo canceladas o evitadas, lo que frena negocios y dificulta atraer clientes. Esta situación revela una vulnerabilidad estructural que los analistas económicos han venido advirtiendo desde hace tiempo. Javier Font, director del servicio de estudios del Colegio de Economistas de Málaga, enfatiza que este problema surge más por falta de mantenimiento en infraestructuras existentes que por necesidad urgente de nuevas inversiones.

La respuesta política no se ha hecho esperar. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha calificado esta situación como «ruina» y ha afirmado que el Gobierno andaluz utilizará «todos los instrumentos jurídicos» disponibles para compensar y ayudar a Málaga. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, ha exigido «ceses o dimisiones», advirtiendo que el incumplimiento en los plazos «afectará notablemente a la campaña turística», resultando en «la pérdida de decenas de millones y muchos empleos». Por otro lado, el partido político VOX ha presentado una moción solicitando una línea extraordinaria para compensar económicamente a empresas y autónomos, así como exenciones fiscales y campañas promocionales específicas dotadas con financiación adecuada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se convierte en blanco principal de las críticas. La serie continua e incesante incumplimiento con los plazos anunciados —primero febrero, luego mediados del mismo mes, después 23 y posteriormente 24 marzo— han socavado gravemente la credibilidad del Gobierno central. Desde VOX han pedido su dimisión inmediata junto con la del presidente de Adif, considerándolos responsables directos por una gestión que está causando un daño económico y laboral significativo. La comparación con otras regiones es inevitable: si las averías ferroviarias en Cataluña llevaron a ceses ministeriales, ¿por qué no debería suceder algo similar con el caso malagueño?

Ahora mismo, Málaga enfrenta un futuro incierto. Las pérdidas directas estimadas hasta ahora son alrededor de 300 millones euros desde el 18 enero hasta el 23 marzo; sin embargo, esas cifras han quedado obsoletas. Con esta nueva fecha fijada para finales abril, será necesario reevaluar al alza el impacto económico total y extender el periodo crítico hasta bien entrado el verano. El daño reputacional para la Costa del Sol como destino turístico resulta incalculable; esta crisis dejará cicatrices profundas en forma desempleo y negocios cerrados.