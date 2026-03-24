El sobre de Aldama y la financiación ilegal: Delcy negoció en Barajas con Ábalos los 6 millones de barriles de crudo para el PSOE

La controvertida visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas en enero de 2020 encierra una negociación crucial. La entonces vicepresidenta de Venezuela se reunió con el ministro José Luis Ábalos para acordar la entrega de 6 millones de barriles de crudo Boscán de PDVSA, con un plazo estipulado de 45 días.

Este acuerdo, valorado en 250 millones de dólares, está documentado en un sobre que Víctor de Aldama presentó al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. El documento, fechado el 4 de febrero de 2020, dos semanas tras el encuentro, forma parte del caso sobre financiación irregular del PSOE.

El empresario Aldama, vinculado al caso Koldo, relaciona esta operación petrolera con pagos destinados al partido liderado por Pedro Sánchez y a la Internacional Socialista, cuya presidencia ocupa desde 2022. Un adelanto de 5 millones de euros proveniente de esta transacción terminó en una cuenta en Rusia, lo que otorga credibilidad a la operación según los investigadores. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había indicado que fue el propio Sánchez quien respaldó la visita de Delcy, a pesar de que ella tenía prohibida la entrada al espacio Schengen debido a sanciones europeas impuestas desde 2018.

El sobre que lo cambia todo

El juez Moreno y el fiscal Luis Pastor muestran un «gran interés» por el contenido del sobre, incluido en la causa secreta. Este incluye un certificado emitido por PDVSA, donde se ofrece el crudo para financiar al PSOE. Según declara Aldama, fue entregado personalmente por Delcy tras su reunión en Barajas, donde también estuvo presente Koldo García. Más información está disponible en este reportaje sobre el sobre de Aldama que apunta a financiación irregular del PSOE.

Fecha clave : 20 de enero de 2020, llegada del avión privado de Delcy a la capital española.

: 20 de enero de 2020, llegada del avión privado de a la capital española. Encuentro : En la zona restringida del aeropuerto se dieron cita Ábalos , Koldo y Aldama .

: En la zona restringida del aeropuerto se dieron cita , y . Alojamiento : La casa ubicada en la calle Oquendo fue gestionada por Rafael Pérez , exsecretario de Estado del Interior, y alquilada por el propio Aldama.

: La casa ubicada en la calle fue gestionada por , exsecretario de Estado del Interior, y alquilada por el propio Aldama. Contexto: Una negociación que involucra al PSOE y a la Internacional Socialista, con la figura de Nicolás Maduro siempre presente.

Esta operación sería solo «parte» del entramado más amplio relacionado con una financiación ilegal del partido, según afirma Aldama. La UCO investiga si esta transacción llegó a concretarse completamente, aunque el anticipo ruso indica que hubo avances.

Figuras en la sombra

Surge así el nombre de Francisco Enrique Flores Suárez, un empresario venezolano vinculado a PDVSA y bajo escrutinio. Fuentes apuntan a él como un intermediario significativo, con posibles conexiones como testaferro. Además, se menciona una reunión entre él y el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; este último niega tal encuentro pero admite haber coincidido en un vuelo hacia República Dominicana. La UCO investiga las conexiones empresariales entre ambos y también una cuenta en Rusia destinada a canalizar fondos.

Rol de Flores : Se le relaciona con actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y al petróleo; está siendo investigado tanto en España como en Venezuela.

: Se le relaciona con actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y al petróleo; está siendo investigado tanto en España como en Venezuela. Revés judicial : Un caso abierto contra él por parte del Tribunal Supremo venezolano; su grupo anunció su muerte días después.

: Un caso abierto contra él por parte del Tribunal Supremo venezolano; su grupo anunció su muerte días después. Conexiones sospechosas: Se presume que Zapatero facilitó fondos venezolanos mediante operaciones desde Rusia.

En mensajes enviados por Ábalos a Koldo se confirma que hubo luz verde por parte de Sánchez: «Tendrá que entrar por autoridades. Llega sobre las 23h». La cena programada contaba con miembros del Gobierno presentes. Aunque se trató oficialmente como un «interés ministerial», realmente giraba alrededor del crudo.

Ramificaciones judiciales

El contenido del sobre da un nuevo giro a lo que se ha denominado «Delcygate». Aunque Aldama intentó entregarlo anteriormente, filtraciones hicieron que su entrega se retrasara por motivos relacionados con la seguridad. Ahora, dentro del marco conocido como trama Hidrocarburos, conecta con otros casos vinculados a Koldo y autorizaciones irregulares otorgadas a empresas como Villafuel. La Fiscalía Anticorrupción ha presionado para obtener más detalles, sin embargo, Aldama ha optado por negociar.

La investigación continúa avanzando gracias a las declaraciones realizadas por exjefes de gabinete como Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, además de ministras como Reyes Maroto y Teresa Ribera. Las sospechas apuntan hacia cohecho y tráfico de influencias afectando áreas como Transportes, Industria y Transición Ecológica.

Este entramado entre Venezuela y España promete seguir ofreciendo nuevos giros en los juzgados.