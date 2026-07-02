La trama del níquel cubano: empresarios alicantinos, mafia rusa y el «grupo de ZP»

La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional sobre una red internacional de blanqueo de capitales asociada a la mafia rusa en España ha sacado a la luz un entramado empresarial que combina energías renovables, minerales estratégicos y antiguas conexiones políticas. Según los informes de la Udyco enviados al juez de la Audiencia Nacional, varios empresarios de Alicante pretendían utilizar Cuba como plataforma para lavar dinero proveniente de actividades ilegales mediante transacciones con níquel y cobalto.

El plan era tan simple como ingenioso: obtener que las autoridades cubanas les concedieran una planta fotovoltaica y, en lugar de recibir pagos en efectivo, cobrar “en especie” grandes cantidades de minerales, principalmente níquel y cobalto. Estos metales son actualmente activos clave en la transición energética global, muy solicitados para baterías y tecnologías sostenibles, lo que les confiere una apariencia legítima y estratégica.

Quiénes son los empresarios y qué papel jugaba la mafia rusa

La Policía ha identificado como protagonistas principales de esta operación a Jerónimo Sarmiento Morato, quien lidera la empresa Servigestión Lucentum, y a Jorge Martínez Odriozola, un empresario con experiencia en proyectos “diversificados” y “de grandes presupuestos”, según indican los informes policiales.

Estos inversores, establecidos en Alicante, funcionaban como el eslabón español dentro de una red de blanqueo de capitales vinculada a la mafia rusa, utilizando estructuras empresariales y proyectos internacionales para dar salida al dinero ilícito. Las escuchas telefónicas, iniciadas en marzo de 2024, revelan cómo se planeaba aterrizar en Cuba, combinando energías renovables con minería.

El objetivo era claro establecer una planta generadora fotovoltaica en la isla, asegurar que el Gobierno cubano pagara con níquel, cobalto e incluso oro y utilizar esos minerales para justificar grandes volúmenes económicos y operaciones comerciales internacionales.

El gancho: la transición energética y el atractivo del níquel y el cobalto

Paralelamente a la investigación policial, el contexto económico favorece este tipo de iniciativas. El níquel y el cobalto son considerados minerales críticos, esenciales para la fabricación de baterías de ion-litio empleadas en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

Algunos puntos relevantes:

El cobalto suele recuperarse como subproducto en la minería del níquel.

Ambos metales son vitales para baterías recargables y otras tecnologías relacionadas con la transición energética.

Cuba se encuentra entre los países que cuentan con reservas significativas de níquel asociado a cobalto; estos recursos forman parte importante de sus exportaciones.

En este contexto, un proyecto que combine energía solar con el suministro de níquel y cobalto en Cuba puede presentarse fácilmente como una apuesta verde estratégica. Sin embargo, tras esa fachada se oculta un canal para blanquear dinero: activos muy demandados, operaciones internacionales complejas y una narrativa sobre transición energética que disipa sospechas.

El “grupo de ZP”: contactos políticos al servicio del negocio

Uno de los aspectos más delicados de esta investigación surge cuando las escuchas revelan un cambio en la estrategia de los empresarios: ante el bloqueo inicial para acceder al negocio cubano, uno menciona que es necesario “contactar con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero”.

En las conversaciones interceptadas se evidencia lo siguiente:

Se acude a “ Jorge ” para que “se ponga en contacto con el grupo de ZP, Rodríguez Zapatero , ya que esa gente no actúa sin compensación”.

” para que “se ponga en contacto con el , ya que esa gente no actúa sin compensación”. La Policía posteriormente resalta que Jorge Martínez Odriozola utilizó sus contactos cercanos al ex presidente para facilitar el proyecto.

La expresión “grupo de ZP” aparece durante las escuchas para describir ese círculo cercano asociado al ex presidente del Gobierno. La Udyco destaca especialmente la figura de Julio Martínez, señalado como posible testaferro o intermediario vinculado a dicho entorno.

Es importante aclarar:

Las escuchas no demuestran que Zapatero llevara a cabo alguna gestión directa en Cuba .

llevara a cabo alguna gestión directa en . Sin embargo, sí reflejan que los investigados asumían que su círculo político podía influir en decisiones dentro de la isla, sugiriendo además que dicha mediación tendría un coste económico.

El puente con La Habana: la llamada de la Unión Eléctrica Cubana

Un momento clave del caso ocurre cuando las escuchas revelan que Alfredo López Valdés, director de la Unión Eléctrica Cubana (UNE) y exministro cubano encargado del sector energético, establece contacto directo con uno de los empresarios implicados.

De acuerdo con las transcripciones:

Uno de los involucrados comenta que López Valdés ha conseguido su número telefónico y le ha llamado personalmente.

ha conseguido su número telefónico y le ha llamado personalmente. Vinculan esa gestión a “ Julio Martínez ”, presentado como abogado relacionado con el entorno del expresidente.

”, presentado como abogado relacionado con el entorno del expresidente. En el diálogo se menciona que ha sido “el abogado este de Zapatero” quien facilitó el contacto “para asegurar lo del níquel”.

Para los investigadores, este punto es crucial porque muestra cómo el proyecto había evolucionado desde ser solo un plan sobre papel hasta convertirse en un canal directo hacia las autoridades energéticas cubanas. Esto no solo aumentaba la credibilidad del negocio fotovoltaico-minero sino también elevaba su potencial para blanquear capitales.

Cuba, minerales estratégicos y riesgo de captura por redes criminales

La trama se inserta dentro de un movimiento más amplio: Cuba busca monetizar sus recursos naturales —níquel y cobalto— justo cuando la demanda global crece debido a la transición energética. Este país extrae níquel asociado al cobalto como uno de sus principales productos exportables e intenta atraer inversión extranjera tanto en energía como en minería.

Este panorama abre puertas legítimas pero también presenta oportunidades propicias para operaciones poco transparentes mediante intermediarios internacionales, esquemas donde los pagos “en especie” resultan difíciles de rastrear y la utilización encubierta de proyectos renovables como tapaderas para redes dedicadas al blanqueo.

Cuando se combinan recursos estratégicos con economías necesitadas urgentemente financiamiento junto a contactos políticos transnacionales, aumenta claramente el riesgo. En este caso particular, la fusión entre empresarios alicantinos, mafia rusa, entorno político del ex presidente español y altos funcionarios del sector eléctrico cubano ilustra cuán turbia puede volverse la imagen idealizada sobre las nuevas “energías limpias” cuando los minerales adquieren tanto valor como el silencio.