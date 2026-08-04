Empleo récord y paro al alza: el doble filo de la regularización de extranjeros

El mercado laboral se ha configurado como un fiel reflejo de la regularización de extranjeros: se registra un número histórico de ocupados, pero al mismo tiempo el paro registrado firma su peor julio en 18 años. Un análisis titulado la regularización de extranjeros lleva al empleo a máximos, pero eleva el paro al peor mes de julio en 18 años, publicado por elEconomista, se erige como punto de partida para desentrañar este aparente contrasentido que presentan las estadísticas laborales.

La imagen es impactante: más afiliados, más contratos y una mayor actividad, mientras las oficinas de empleo ven cómo se suman miles de nuevos inscritos. Un titular que, a primera vista, parece paradójico, aunque en esencia refleja un ajuste estadístico y económico profundo: la incorporación repentina de cientos de miles de personas al sistema transforma los datos… a pesar de que muchas ya estuvieran trabajando.

Empleo en máximos y paro en el peor julio en 18 años

La regularización extraordinaria ha agregado alrededor de 160.000 afiliados más a la Seguridad Social, según el balance oficial hasta finales de junio. De manera paralela, la afiliación total ha superado la barrera de 22,4 millones de ocupados, con un crecimiento interanual cercano al 2,8% y más de 605.000 empleos generados en un año.

Sin embargo, el paro registrado ha alcanzado su peor desempeño en julio en casi dos décadas, con un incremento centrado en los trabajadores extranjeros, quienes ya habían comenzado a experimentar un ligero repunte en junio. No es que la economía esté sufriendo un parón brusco; más bien, miles de migrantes que estaban fuera de las estadísticas han comenzado a inscribirse como demandantes de empleo, tal y como han señalado gobiernos autonómicos como el de Castilla-La Mancha.

Este fenómeno se entiende mejor al desglosar los dos grandes registros:

Afiliación a la Seguridad Social

– Aumenta gracias a la aparición de empleo que anteriormente estaba en la economía informal.

– La regularización habilita contratos formales, cotizaciones y más horas trabajadas.

Paro registrado en los servicios públicos de empleo

– Las cifras aumentan porque muchas personas regularizadas se inscriben como paradas para acceder a ofertas y prestaciones.

– Un número considerable de ellas ya trabajaba de forma informal o de manera muy intermitente, pero no figuraba en las listas oficiales.

Por otra parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) refleja una tasa de paro alrededor del 10,8%, cifra que se sitúa en mínimos de 18 años, lo que sugiere que el impacto real sobre el total de ocupados es limitado y se manifiesta principalmente en la visibilidad estadística.

El papel de los extranjeros en el crecimiento económico

El cambio no es solamente numérico. La regularización ha transformado quién está detrás del crecimiento del empleo. Los trabajadores nacidos fuera de España representan ya cerca del 60% de las nuevas afiliaciones en el primer semestre, con un saldo neto de aproximadamente 360.000 ocupados extranjeros entre enero y junio. En junio, casi dos de cada tres nuevos cotizantes eran de origen migrante.

Su influencia en el mercado laboral va en aumento:

El 15,3% del empleo total es ya de origen extranjero.

es ya de origen extranjero. En 2025, los trabajadores migrantes habrán aportado el 43% de los 605.000 empleos creados, según los datos de la EPA.

Economistas consultados en diversas publicaciones coinciden en que la inmigración y la regularización funcionan como un motor de crecimiento económico:

BBVA Research prevé que el PIB se incrementará 0,6 puntos adicionales en un año gracias a esta medida, impulsada por un mayor número de horas trabajadas y afiliaciones.

en un año gracias a esta medida, impulsada por un mayor número de horas trabajadas y afiliaciones. La experiencia histórica de la regularización de 2005 indica que cada trabajador regularizado contribuyó entre 3.500 y 4.400 euros anuales en cotizaciones, generando un impacto neto positivo en las finanzas públicas.

En otras palabras, se trata de una inyección de mano de obra y de ingresos fiscales en una economía que, aunque sigue liderando el desempleo en la UE, ha conseguido mantener varios trimestres de creación de empleo sostenida.

¿Por qué sube el paro si mejora el empleo?

El aumento del paro en julio, pese a que se alcanzó un récord de ocupados, tiene una explicación tanto técnica como económica:

Efecto estadístico de la regularización – Muchas personas que ya residían en España y trabajaban, total o parcialmente, en la economía informal, comienzan ahora a: – Registrarse en la Seguridad Social. – Inscribirse como demandantes de empleo para poder acceder a ofertas y prestaciones. – Esto suma afiliados, pero también incrementa el paro registrado, aunque la EPA apenas lo registre.

Transición desde la informalidad – Unos trabajadores pueden perder sus empleos informales en este ajuste, sobre todo en nichos de baja cualificación donde las empresas ya no pueden operar como antes. – Otros aún no han conseguido un empleo formal que se ajuste a su nueva situación, por lo que se registran como parados.

Comportamiento estacional de julio – Este mes suele ser relativamente favorable para el empleo, gracias al impulso del turismo y la hostelería, pero este año el impacto de la regularización ha distorsionado el patrón habitual, dejando una cifra de paro que, comparada con otros julios, resulta desalentadora.

Detrás de esta combinación de récord en la afiliación y una situación de paro desfavorable, hay un fondo común: el mercado laboral está absorbiendo a una bolsa de población activa existente que, ahora, entra oficialmente al sistema.

Crecimiento económico, suelos más sólidos y retos pendientes

La regularización trasciende una mera operación estadística. Al formalizar empleos, se generan nuevas cotizaciones y se disminuye la economía sumergida, lo que refuerza la base fiscal sobre la cual se sustentan servicios públicos como la sanidad y la educación. Los estudios del Gobierno y de centros de investigación subrayan tres efectos clave:

Mayor afiliación y un incremento en las horas trabajadas.

Mejores salarios, especialmente entre los trabajadores más cualificados.

Un impacto positivo sobre las cuentas públicas, sin que se produzca un aumento significativo del gasto en servicios básicos, dado que la mayoría ya era usuaria del sistema.

Sin embargo, dicho ajuste también conlleva ciertos retos:

La tasa de paro general persiste alrededor del 10% y España sigue siendo líder en desempleo en Europa.

sigue siendo líder en desempleo en Europa. El paro juvenil se sitúa aún entre el 23% y el 24%, reflejando un mercado laboral que crea empleo pero presenta bolsas de vulnerabilidad.

La plena absorción de los nuevos demandantes de empleo requerirá que el crecimiento se mantenga en los próximos trimestres.

El mensaje subyacente es claro: el empleo crece, el paro se incrementa por motivos principalmente técnicos, y la clave radicará en si la economía es capaz de convertir este aumento de oferta de trabajo en productividad y en bienestar social.

Un giro silencioso en el día a día

Más allá de las cifras, la regularización está transformando la vida cotidiana de miles de migrantes. Aquellos que abandonan la economía informal obtienen contratos, derechos laborales y protección social; quienes aún se encuentran en búsqueda de empleo, al menos tienen la posibilidad de hacerlo con una situación administrativa asegurada.

Es una transformación sutil: la que convierte a camareros, repartidores, cuidadores o peones de obra que vivían en la penumbra estadística en integrantes plenos del mercado laboral. Esto ocurre en un país donde los números reflejan un alto nivel de paro, pero donde el empleo se sostiene cada vez más sobre bases regularizadas.