La DGT refuerza el control sobre la baliza V16 y activa la multa de 200 euros

La DGT intensifica su control con respecto a la baliza V16 y, como ha revelado El Debate, ha tomado medidas para que la vigilancia no se quede en una simple recomendación. El mensaje que transmiten es contundente: no basta con poseerla si no es la versión conectada y si no se utiliza de manera correcta cuando el coche se queda inmovilizado.

La conversación ha cambiado de rumbo, pasando de la seguridad vial al impacto inmediato que esto tiene en los conductores. La sanción por no contar con la V16 conectada, o por emplear un dispositivo que no cumple con la norma, asciende a 200 euros, según las recientes informaciones relacionadas con la campaña de control y la implementación efectiva de la normativa desde el 1 de enero de 2026.

Qué implica realmente la V16

La clave radica en diferenciar entre tener una baliza y contar con la baliza correcta. Desde este año, los triángulos quedan obsoletos y la señal válida es la V16 conectada, que tiene la capacidad de transmitir la geolocalización del vehículo a la plataforma de la DGT en caso de emergencia.

Esto ha generado un vacío en el mercado. En bazares y tiendas de bajo coste se ofrecen modelos por menos de 15 euros, muy por debajo de los precios que llegaron a alcanzar, que rondaban los 50 euros en su lanzamiento, lo que ha causado confusión entre los conductores. No es solo cuestión de precio: no todos esos dispositivos cumplen con la obligación legal.

Obligatoria para turismos, furgonetas, autobuses, camiones y vehículos mixtos.

para turismos, furgonetas, autobuses, camiones y vehículos mixtos. No válida la versión sin conectividad para señalar una avería o accidente.

la versión sin conectividad para señalar una avería o accidente. Sanción de 200 euros si no se utiliza la baliza homologada en una emergencia.

de si no se utiliza la baliza homologada en una emergencia. Sin puntos en el carné, pero con impacto inmediato en la economía del conductor.

La instrucción que ejerce presión sobre la Guardia Civil

La novedad más significativa no radica únicamente en el contenido de la norma, sino también en su ejecución. Fuentes consultadas por EFE indican que la DGT está preparando una instrucción para que los agentes de tráfico de la Guardia Civil acudan cuando se active una V16, una práctica que, de hecho, ya se venía llevando a cabo en muchas ocasiones.

Este movimiento busca dotar de sentido a una norma que ha llegado con confusión y ruido. Muchos conductores aún no logran diferenciar entre los modelos legales y los ilegales, y ese vacío es lo que impulsa a las autoridades a reforzar el mensaje justo en medio de la operación salida y durante los desplazamientos de verano.

Esto, además, tiene un impacto económico evidente. El mercado de la seguridad vial ha estado invadido por productos de bajo coste, algunos de apariencia similar, pero que no cumplen con las especificaciones requeridas. Para el consumidor, el ahorro que parece atractivo en un principio puede desembocar en una multa mucho más costosa.

Elemento Situación Precio en bazares y tiendas low cost Menos de 15 euros Precio que llegó a tener el dispositivo Unos 50 euros Multa por no llevarla correctamente o no usarla bien 200 euros Pérdida de puntos No

Más allá de la multa: un mercado lleno de trampas

La V16 se ha convertido en un claro ejemplo de cómo una norma de tráfico puede influir en el mercado. Cuando una obligación tiene un plazo, surgen dos ritmos: el del producto homologado y el del dispositivo económico que solo aparenta cumplir. Ahí radica el verdadero riesgo para el conductor, puesto que una compra “barata” podría no resultarle útil en el momento más crítico.

Además, un porcentaje considerable de conductores sigue sin saber distinguir entre los modelos válidos y los no válidos, según las advertencias que han circulado recientemente. El resultado es una mezcla peligrosa de urgencia, oferta abundante y falta de claridad, un entorno propicio para que crezcan las compras equivocadas.

En resumen, el consejo es sencillo: verificar que la baliza esté homologada, que sea conectada y que sea válida según la normativa vigente. Lo que parece una solución económica podría salir muy caro en la carretera.

Al final, la situación se asemeja a un aviso doméstico: en el coche, las compras impulsivas también tienen su precio, sobre todo cuando la seguridad depende de un pequeño dispositivo que ha de funcionar a la perfección.