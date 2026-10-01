Las 10 normas que te conviene saber del nuevo Reglamento General de Circulación que ha comenzado a aplicarse hoy

El nuevo Reglamento General de Circulación ha entrado en vigor en España. Esta reforma afecta a conductores, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal, poniendo un foco especial en los patinetes eléctricos.

El reglamento introduce modificaciones en el uso del casco, el cinturón, los adelantamientos, así como en la circulación en condiciones climáticas adversas como nieve o granizo.

Entre los cambios más destacados se endurecen las normas para el uso de patinetes, a la vez que se aumentan los requisitos de seguridad para motos y bicicletas.

Algunas obligaciones, como el alumbrado permanente en ciertos vehículos, contarán con un periodo transitorio y no se aplicarán completamente hasta 2027.

Patinetes: más requisitos y menos espacios para circular

Los vehículos de movilidad personal, incluyendo los patinetes eléctricos, son protagonistas de muchas de estas novedades. A partir de hoy:

La edad mínima establecida para su conducción es de 15 años .

. Es obligatorio el uso del casco de protección .

. El chaleco reflectante o elementos visibles deberán ser usados durante la noche y en situaciones de escasa visibilidad.

Los profesionales que utilicen estos vehículos tendrán que llevar el chaleco en todo momento.

Está prohibido circular por aceras y zonas peatonales.

No pueden transitar por autopistas, autovías, travesías, túneles urbanos y, de forma general, por vías interurbanas.

Fuera de las áreas urbanas, podrán emplear vías ciclistas o carriles bici segregados siempre que la señalización lo permita.

El incumplimiento de alguna de estas normas puede considerarse una infracción grave y llevar aparejada una multa de 200 euros. A su vez, todos los patinetes deben estar inscritos y contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil, el cual es exigido desde enero de 2026.

Además, el reglamento especifica que estos vehículos deben circular con iluminación. Sin embargo, la normativa acerca de mantener las luces encendidas durante el día se aplaza hasta el 1 de octubre de 2027. La velocidad máxima para los patinetes sigue fijada en 25 kilómetros por hora.

Bicicletas: más distancia y prudencia al adelantar

En cuanto a los ciclistas, ahora cuentan con una protección más precisa en las carreteras. Se exige el uso del casco en las vías interurbanas y las bicicletas deben rodar con las luces encendidas cuando las condiciones de visibilidad así lo requieran.

La reforma también modifica el proceso para adelantar. El conductor tiene que mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros, y ahora también debe conservar una separación de cinco metros cuando circule detrás de una bicicleta. Por cierto, al realizar la maniobra, se debe reducir la velocidad en 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía.

Esto tiene como objetivo evitar que el adelantamiento se ejecute de forma demasiado rápida. En carreteras secundarias, donde la diferencia de velocidad entre coches y bicicletas es notable, esos segundos adicionales son especialmente cruciales.

Motoristas: casco, guantes y ropa más segura

Los motoristas y ciclomotoristas también deben adaptarse a nuevas obligaciones. El equipamiento ahora tiene un papel fundamental:

Casco homologado y correctamente ajustado.

Guantes homologados.

Calzado cerrado.

Chaleco reflectante en la motocicleta.

La reforma también permite que las motos circulen por el arcén durante los atascos, siempre que la carretera lo permita y a una velocidad de menos de 30 kilómetros por hora. No obstante, esta no es una autorización general, sino que dependerá de las condiciones de la vía y la señalización.

Algunas exigencias técnicas relacionadas con los cascos de ciertos vehículos presentan un periodo de adaptación, por lo que no todas las obligaciones anunciadas entran en vigor a la vez.

Cinturón y circulación durante las retenciones

El uso del cinturón de seguridad es ahora obligatorio para todos los ocupantes y en todas las circunstancias estipuladas por la norma. Se eliminan las excepciones que permitían a ciertos profesionales, como taxistas, no utilizarlo en trayectos específicos.

En autopistas y autovías, los conductores deberán formar un carril de emergencia cuando el tráfico se detenga por completo. La regla es sencilla:

Carril ocupado Movimiento durante la retención Derecho Desplazarse hacia la derecha Izquierdo Desplazarse hacia la izquierda Zona central Debe quedar libre para emergencias

Esta medida busca facilitar el paso a ambulancias, bomberos y vehículos policiales. Sin embargo, su eficacia dependerá de la rapidez de reacción de los conductores y de que mantengan una separación adecuada entre vehículos.

Nieve, granizo y usuarios vulnerables

En caso de nieve o granizo, queda prohibido usar el carril izquierdo. Los vehículos deberán circular en fila por el carril derecho, una medida destinada a reducir cambios de trayectoria y mejorar la estabilidad del tráfico en situaciones adversas.

El enfoque de la reforma se centra en la protección de los famosos usuarios vulnerables. Este grupo abarca a peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes, que poseen una menor protección física en comparación con un turismo o un vehículo de mayor tamaño.

Para los conductores, los cambios más relevantes se pueden resumir en tres recomendaciones: dejar más espacio al adelantar, respetar el carril de emergencia y comprobar el equipamiento antes de emprender la marcha. En entornos urbanos, el uso del patinete deja de ser una opción sin requisitos y pasa a estar regulado con normas más parecidas a las de los demás vehículos.