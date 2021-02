Ibex 35: las cinco claves de las Bolsas este 4 de febrero de 2021

Los mercados se muestran confiados en las últimas horas, aunque sin grandes movimientos, pues se impone cierta cautela a la espera de conocer nuevos datos y tras los movimientos que se produjeron la semana pasada en bolsa. Las compañías farmacéuticas siguen investigando y dando información a la población, mientras Reino Unido ya parece haber pasado lo peor en esta tercera ola.

Mientras, todos pendientes de Draghi después de que aceptara formar gobierno en Italia y también del crudo, con la OPEP concienciada de que debe trabajar para garantizar que no se sigue acumulando excedente de crudo por culpa de la pandemia.

Estos son 5 factores que este 4 de febrero de 2021 nos mantendrán pendientes:

1. Covid: En Reino Unido, ha pasado lo peor

No hay día que no tengamos novedades de las vacunas, y no las perdemos de vista por lo cruciales que son ahora mismo para el devenir sanitario y económico de todo el mundo. Así, las vacunas de AstraZeneca (LON:AZN) y Pfizer (NYSE:PFE) se combinarán en un ensayo que planea realizar la Universidad de Oxford, al tiempo que otro estudio ha revelado que los anticuerpos que se crean en un cuerpo tras infectarse por Covid permanecen unos seis meses en el cuerpo.

Por lo demás, Bloomberg destaca hoy en titulares los 10 millones de ciudadanos británicos que ya se habrían vacunado, lo que les permitiría dejar atrás el pico más duro del virus en esta tercera ola.

2. Draghi sí quiere

Mario Draghi deja su ‘jubilación ansiada’ tras aceptar la tarea de formar nuevo gobierno en Italia. Los mercados daban ayer la bienvenida a este retorno, con el Euro, los bonos italianos y el mercado del país en positivo. Un buen empujón para la moneda única, que está perdiendo seguidores: muchos estrategas están cambiando de opinión y empezando a retractarse de sus visiones alcistas.

Volviendo a Draghi, habrá que ver su éxito a la hora de buscar un gobierno de coalición que permita actuar contra el elevado endeudamiento del país y los efectos de la pandemia de Covid-19 sobre la economía.

3. Petróleo, al alza

Los futuros sobre el precio del crudo se recuperan esta mañana y el WTI se sitúa en los 56,17 dólares después de que la OPEP y sus aliados se comprometieran a seguir gestionando el excedente de crudo creado por el impacto de la pandemia.

4. Asia, en negativo

Los índices asiáticos se decantaban por las ventas esta madrugada y se imponía la cautela en la región ante el temor de que los mercados globales se tornen vulnerables a un posible credit Crunch en China. El Nikkei de Tokio perdió un 1,06%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cotiza con caídas próximas al punto porcentual en estos momentos.

5. Datos macro

En la agenda del día, tendremos subasta de bonos en España, ventas minoristas en la zona euro de diciembre, y la importante decisión sobre tipos del Banco de Inglaterra. También conoceremos el boletín económico del BCE, el PMI de la construcción de IHS Markit de Alemania y la confianza del consumidor de la SECO en Suiza.

Por la tarde, en EE.UU., atención a las peticiones de subsidio por desempleo o los pedidos industriales de diciembre, entre otros datos.