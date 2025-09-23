Donald Trump, a la caza de las criptomonedas

La familia Trump genera millones en ingresos haciendo negocio con las criptomonedas desde comienzos de 2025.

Los movimientos en los mercados y la aparición de nuevas monedas han hecho que el sector de las crypto esté más en alza que nunca. Cada vez más inversores están interesados en su potencial y poco a poco se observa cómo el valor de los principales activos en este mercado va aumentando, como reflejan a diario el valor del Bitcoin o la cotización del XRP.

Grandes figuras están apoyando su crecimiento y difusión, y Donald Trump, empresario y presidente de los Estados Unidos, está siendo una de las claves. El mandatario estadounidense ya ha tomado medidas para propiciar las operaciones con cryptos, y también está cosechando miles de millones de dólares a través de inversiones.

El magnate se lanza al mercado de las criptomonedas

Conocido especialmente por su labor como empresario, y recientemente por su doble presidencia en EEUU, Trump ha estado siempre en el ojo del huracán por sus grandes inversiones y operaciones. Ahora, ha puesto el punto de mira en el mercado de las ciberdivisas, todavía bastante incierto ante la falta de regulación.

Y no es para menos. Tal y como recogía recientemente el Wall Street Journal, la familia Trump ha logardo cosechar más de 5.000 millones de dólares en el último año gracias a este mercado. Algo que ha conseguido a través de dos pilares principales: World Libery Financial (WLF), una plataforma financiera descentralizada con tokes $WLFI; y la American Bitcoin Corp (ABTC), empresa de minado de Bitcoins.

Esta última, respaldada por los hijos de Donald Trump, dio el salto recientemente a la bolsa a través del NASDAQ, con un estreno en bolsa que registró un crecimiento del 110% en sus acciones, impulsada por el creciente interés por el Bitcoin y el mercado crypto en general.

En cuanto a WLF, el 60% de esta compañía pertenece a una empresa del propio Trump, que además tiene derecho a llevarse el 75% de los ingresos generados por la venta de monedas dentro de la plataforma. Aunque tanto él como sus hijos tienen prohibido vender sus tokens a través de la misma, están consiguiendo recibir dinero igualmente gracias a las operaciones que se hacen en ella.

Mientras tanto, en Estados Unidos y más países se sigue presionando para reforzar la regulación de las criptodivisas. En España, aunque en 2023 entró en vigor el MiCA, la nueva regulación de criptoactivos, no hay una ley específica para ellas. Y lo mismo sucede en terreno norteamericano, donde todavía hay muchas aristas por pulir para tener un entorno más controlado.

Un tema que ha vuelto a estar en la palestra tras la potente generación de ingresos del también presidente norteamericano. Muchas voces señalan que puede haber aprovechado su postura para moldear ciertas regulaciones a su favor, mientras que otras señalan que este no ha sido más que otro caso de ojo para el negocio. Otro de tantos en los muchos años que lleva amasando fortuna. Esta vez, ha hecho que las criptomonedas estén aún más en el punto de mira del público.