Peligro: las nuevas sanciones de la DGT que influyen a cualquier tipo de vehículo

Desde hoy, 21 de marzo de 2022, entran en vigor nuevas normas que influyen en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Según la DGT, es una reforma que «mejorará la eficacia del sistema y la convivencia entre todos» debido a las nuevas formas de movernos que implican adaptarnos a los nuevos tiempos que vivimos. Por lo tanto, no solo influyen a los conductores de vehículos, sino que también a quienes usen patinetes o bicicletas. Estas nuevas medidas pretenden reducir la siniestralidad en un 50% durante esta década.

En lo que llevamos de 2022, se llevaban contabilizados 222 fallecidos en accidentes en carretera. Lo que supone un incremento del 12% respecto a los mismos meses de 2019.

Nuevas medidas

Ya no se podrán superar los 20km/h para adelantar a otros vehículos en carreteras convencionales.

Para adelantar a una bicicleta o ciclomotor en vías de 2 o más carriles por sentido, habrá que ocupar completamente el carril contiguo.

Los peatones tienen preferencia de paso respecto a los vehículos en los pasos de cebra, aceras y zonas peatonales.

Es obligatorio respetar las restricciones de circulación en las Zonas de Baja Emisión (ZBE) para reducir la contaminación. Esta zona se extenderá en los municipios de más 50.000 habitantes y a los municipios de más de 20.000 habitantes que tengan graves problemas de contaminación.

Está prohibido parar o estacionar tu vehículo en el carril bici y tendrán una sanción económica de 200 euros.

El plazo para recuperar el total de 12 puntos es de 2 años si no se cometen nuevas infracciones que conlleven pérdida de puntos y siempre y cuando no hayas agotado todos los puntos. Si se produce este último caso, deberás realizar un curso para recuperarlos.

No es necesario llevar físicamente el carné de conducir siempre y cuando tengas la app miDGT para poder acreditar que puedes conducir.

No se pueden utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente cuando realices la prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir. Además, se considera infracción muy grave colaborar con otra persona durante este procedimiento. Si se hace, el aspirante no podrá volver a presentarse durante 6 meses. Tendrán una sanción de 500 euros.

Conducir con el carné suspendido supondrá una multa de 200 euros.

Respecto a los conductores de ciclomotor

Se podrán utilizar dispositivos inalámbricos certificados y homologados en el casco de conducir para fines de comunicación o navegación.

Supondrá una pérdida de 4 puntos en el carné para quienes no usen el casco mientras conduzcan o hacerlo de forma inadecuada.

Respecto a los conductores de Vehículos de Movilidad Personal

Los menores de edad que conduzcan deberán de dar 0,0 en tasa de alcohol. Esta medida también influye en los ciclistas menores de edad.

Además, está prohibido conducir cualquier tipo de vehículo de movilidad personal en autopistas y autovías.

Los patinetes deberán circular por las vías y no por las aceras. El uso del casco es obligatorio.

Pérdidas de puntos en el carné de conducir