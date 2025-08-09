Multas de hasta 500 euros por llevar en el coche al perro sin cinturón de seguridad

Si eres de los que piensan que tu perro es el copiloto ideal, de esos que miran por la ventanilla con cara de “¿a dónde vamos hoy?”, ojo: la próxima vez que tu peludo se pasee suelto por el coche podrías acabar con una multa que te dolerá más que el mordisco de un chihuahua.

La Dirección General de Tráfico (DGT) está más atenta que nunca y, aunque tu mascota sea el alma del viaje, si va sin sujeción homologada puede costarte hasta 500 euros y varios puntos del carné.

No es broma: la normativa está pensada para evitar sustos mayores y proteger tanto a humanos como a animales.

En pleno boom del turismo “dog friendly”, cada verano crece el número de españoles que viajan con sus mascotas.

Pero también aumentan las dudas y, sobre todo, los despistes. Los datos lo dejan claro: en 2022 se registraron más de 35.000 accidentes en carretera con animales implicados; en más de 500 hubo víctimas humanas y, tras el jabalí, el perro fue el animal doméstico más presente en estos incidentes. ¿Aún crees que llevarlo suelto no es para tanto?

¿Por qué te puede caer una multa de hasta 500 euros?

La clave está en el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación. Según la DGT, ningún objeto ni animal puede interferir en la libertad de movimientos ni en el campo visual del conductor. Si tu perro va suelto por el habitáculo o en brazos, se considera infracción grave o muy grave:

80 euros : si va suelto pero no interfiere directamente.

: si va suelto pero no interfiere directamente. 200 euros : si causa distracción o entorpece la conducción.

: si causa distracción o entorpece la conducción. Hasta 500 euros y retirada de puntos: si supone un riesgo claro (por ejemplo, en el regazo del conductor o provocando maniobras peligrosas).

En casos extremos, la sanción puede incluir la retirada de hasta 6 puntos del permiso. Además, algunas aseguradoras pueden negarse a cubrir daños si demuestran que el animal viajaba sin sujeción homologada.

El peligro real: perros convertidos en proyectiles

Olvida la imagen idílica del perro asomando la cabeza por la ventanilla. En caso de frenazo a 50 km/h, un perro de 25 kg sin sujetar puede multiplicar su peso hasta casi 700 kg—una fuerza capaz de poner en peligro a todos los ocupantes. La DGT y asociaciones como RACE insisten: un animal sin atar es un proyectil potencial.

No existe una ley específica para mascotas, pero sí para objetos y pasajeros: deben estar colocados y sujetos para no interferir con la conducción ni poner en riesgo a nadie. Por eso, la DGT recomienda tres sistemas:

Arnés de doble anclaje : enganchado al cinturón y repartiendo el impacto por el pecho; ideal para perros medianos y grandes.

: enganchado al cinturón y repartiendo el impacto por el pecho; ideal para perros medianos y grandes. Transportín : para pequeños, entre los asientos traseros; para grandes, en el maletero transversalmente y bien fijado.

: para pequeños, entre los asientos traseros; para grandes, en el maletero transversalmente y bien fijado. Barrera divisoria rígida: separa el habitáculo del maletero y aporta protección extra combinada con transportín.

Las mascotas siempre deben ir atadas o dentro de transportines homologados. El asiento trasero es preferible al delantero; nunca deben viajar sobre las piernas del conductor ni sueltos entre los asientos.

¿Qué pasa si viajas con razas consideradas potencialmente peligrosas?

Además de los sistemas anteriores, deberás llevar:

Licencia específica

Seguro obligatorio

Cartilla veterinaria actualizada

Microchip

Placa identificativa

Estos documentos pueden ser solicitados en controles de tráfico, especialmente si cruzas comunidades autónomas o vas al extranjero.

Ley de Bienestar Animal: multas mucho más caras

La normativa española no solo protege al conductor y a los demás usuarios de la vía; también vela por el bienestar animal. Maltratar al perro durante el trayecto (por ejemplo, dejarlo encerrado sin ventilación ni agua) puede acarrear sanciones desde 10.000 hasta 50.000 euros, según la Ley de Bienestar Animal vigente desde 2023.

Recomendaciones prácticas antes de arrancar

No basta con evitar multas; se trata también del bienestar canino:

Revisa que tu mascota tenga suficiente agua y ventilación.

Haz paradas cada dos horas para estirar patas y reducir estrés.

Nunca lo dejes solo dentro del coche bajo temperaturas extremas.

Lleva siempre su documentación.

Si usas transportín, comprueba que está homologado y bien sujeto.

Te sorprenderá saber que:

En España hay más perros censados que niños menores de 14 años.

Un estudio reciente muestra que casi uno de cada cuatro accidentes con animales ocurre en trayectos cortos, justo cuando menos lo esperamos.

Algunos modelos de coche ya incorporan sistemas específicos para mascotas: cinturones adaptados, anclajes ISOFIX para transportines e incluso climatización especial para los peludos.

Y por último… ¿sabías que algunos perros desarrollan auténticas rutinas viajeras? Hay quien asegura que reconocen las áreas de servicio por sus olores favoritos o se emocionan al ver la señal verde del GPS indicando “destino alcanzado”. Pero recuerda: por muy listo que sea tu compañero canino, quien debe cumplir la normativa eres tú.

Mantén a tu peludo seguro… ¡y evita sorpresas desagradables!