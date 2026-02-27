  • ESP
Riesgos laborales en el hogar

Contratar a una empleada del hogar sin papeles o pagarle menos del salario mínimo puede acarrear multas de hasta 7.500 euros

La Inspección de Trabajo alerta: multas que alcanzan los 7.500 euros por no registrar a empleadas del hogar en la Seguridad Social o por pagarles menos del SMI.

Empleadas del servicio doméstico. PD
Imagina que decides contratar a alguien para que limpie o cuide de tu hogar y, de pronto, recibes la visita de una inspección. En España, aproximadamente el 40% de las trabajadoras del hogar no están registradas en la Seguridad Social, según un informe del Instituto Santalucía de 2024. Esta situación deja a las empleadas sin derechos y pone a los empleadores ante la posibilidad de enfrentar sanciones severas.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) considera estas faltas como graves, con multas que oscilan entre 751 y 7.500 euros.

El ámbito laboral en el hogar es privado y complicado de supervisar, lo que incrementa los riesgos de abusos.

Muchas trabajadoras provienen de contextos vulnerables, y sin un contrato escrito, carecen de protecciones elementales. La normativa establece que se debe formalizar el contrato por escrito si la relación laboral supera un mes o si la empleada así lo solicita. De no hacerlo, se presume un contrato indefinido y a jornada completa. Además, es necesario especificar aspectos como salario, horario, pernoctas y posibles pagos en especie.

Sanciones por infracciones graves

La LISOS, en su artículo 40, establece las multas según la gravedad:

GradoRango de multa (euros)
Mínimo751 – 1.500
Medio1.501 – 3.750
Máximo3.751 – 7.500

La cuantía de la sanción varía en función de la duración del incumplimiento, el número de trabajadoras afectadas o las advertencias previas recibidas. No dar de alta a una empleada en la Seguridad Social implica sumar cuotas atrasadas con recargos e intereses. Pagar menos del SMI para 2026 —que será de 1.221 euros en 14 pagas o 1.424,50 euros en 12— también se considera una infracción grave (artículo 7.10 LISOS).

  • Sin papeles o alta: Obligatorio desde el primer día. La Tesorería General de la Seguridad Social exige el pago correspondiente.
  • Contrato verbal: Solo es válido al inicio, pero debe formalizarse por escrito dentro del mes siguiente.
  • Salario bajo: La trabajadora tiene derecho a reclamar las diferencias más un interés del 10%.

La contratación de empleadas del hogar ha disminuido debido a estos costos y riesgos asociados. El SMI aumenta cada año, llevando consigo un incremento en las cotizaciones. Para el año 2026, el total anual ascenderá a 17.094 euros. Fumar cerca de la trabajadora podría resultar en una denuncia por vulnerar derechos laborales, complicando aún más las cosas[usuario].

La Inspección de Trabajo actúa tanto por denuncias anónimas como mediante inspecciones aleatorias. Las trabajadoras tienen derecho a exigir un contrato en cualquier momento, conforme al artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores. Evitar caer en la economía sumergida beneficia a todos: protege sus derechos y te brinda tranquilidad.

Formaliza todo por escrito y asegúrate de dar el alta inmediata. Así evitarás multas que pueden afectar tu bolsillo y garantizarás un entorno laboral legal.

