Jeff Bezos gana 3.100 millones vendiendo una ‘pizca’ de sus acciones de Amazon

Jeff Bezos se embolsó más de 3.000 millones de dólares a través de la venta de una ‘pizca’ de sus acciones en Amazon.

El emprendedor redujo su participación en Amazon mediante la venta de acciones por un valor aproximado de 3.100 millones en los primeros días de agosto.

La persona más rica del mundo vendió más de 902.000 acciones en la última semana, según los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores.

Ello no significa que esté renunciando a gran parte de su dominio en el gigante tecnológico que fundó, ya que todavía posee más de 50 millones de papeles de la empresa.

Es decir, en los últimos días vendió menos del 2% de sus títulos.

A principios de este año había vendido otros 2 millones de acciones, por un valor de 4.100 millones en ese momento.

Para Bezos, esto representa un cambio respecto de años de moderación relativa en la reducción de su participación, incluso cuando en 2017 el valor de su participación en Amazon superaba las 12 cifras.

El empresario había dicho que planea vender acciones por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares cada año para financiar su compañía de cohetes, Blue Origin, pero las últimas ventas son muy superiores a esa cifra, posiblemente por el fuerte salto del valor de las acciones de Amazon.

Bezos posee 189.800 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Su fortuna ha aumentado considerablemente este año, debido a que las acciones de Amazon subieron 73%, al convertirse en un bien esencial para el comercio durante la pandemia.

Las espectaculares ganancias de Bezos y otros titanes de su industria han puesto a las Big Tech bajo un mayor escrutinio.

Bezos testificó ante el Congreso el mes pasado junto con los jefes ejecutivos de Facebook Inc., Apple Inc. y Alphabet Inc. para defender su poder e influencia. También está destacando la creciente desigualdad de ingresos con la economía de EE.UU. entrando en su peor crisis económica desde la Gran Depresión.