Telefónica Tech proporciona la conectividad a más del 70% de las balizas V-16 certificadas por la DGT

La unidad de negocios digitales de Telefónica tiene contratos con más de 30 fabricantes de estos dispositivos de preseñalización de peligro para prestar servicios de conectividad IoT.

Las balizas V-16 son un dispositivo luminoso intermitente de color naranja que sustituirá de forma obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 a los triángulos como método para señalizar un vehículo inmovilizado en la vía por avería o accidente.

En España, Movistar ofrece la baliza de emergencia V-16 con geolocalización, mediante tecnología de Telefónica Tech, a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar, en el 1004 y en el catálogo de dispositivos miMovistar.

Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica, sigue consolidándose como referente tecnológico en el ámbito de la movilidad. La compañía tecnológica suministra su conectividad IoT a más del 70% de los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 certificados actualmente por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar un vehículo detenido en la vía. Permiten indicar con señales lumínicas intermitentes de color naranja la posición de un vehículo parado, por avería o accidente, al resto de los conductores y comunicar de forma anónima la posición a la plataforma de la DGT con el fin de optimizar la gestión del tráfico y alertar a los vehículos que se acercan a ese punto de la carretera.

Telefónica Tech cuenta en estos momentos con acuerdos firmados con más de 30 fabricantes de balizas conectadas V-16 para prestar servicios de conectividad IoT. La propuesta de conectividad de Telefónica Tech proporciona cobertura en todo el territorio nacional y, a través del servicio IoT Data Ready de su plataforma Kite, garantiza el envío de los datos de una forma segura desde la baliza hasta los servidores de la DGT a la vez que reduce el consumo de la batería del dispositivo alargando la vida útil del mismo.

Asimismo, Telefónica Tech pone a disposición de los fabricantes de las balizas las capacidades de su laboratorio The ThinX, un espacio de co-creación al servicio de clientes y partners para desarrollar y probar los productos conjuntamente antes de su despliegue masivo, así como para certificar la calidad del servicio de conectividad como paso previo a la homologación por parte de la DGT. Además, gracias a las capacidades de diseño de The ThinX, Telefónica Tech proporciona la placa de circuito impreso (PCB) con todos los componentes electrónicos del dispositivo para ser ensamblada, así como la baliza completa personalizable para aquellos clientes que lo requieran, adaptándose así a las necesidades específicas de cada proyecto.

José Manuel Caramés, gerente de preventa IoT de Telefónica Tech, afirma: “Estamos muy orgullosos de que los fabricantes de las balizas conectadas V-16 estén confiando en nuestra conectividad gestionada para incrementar la seguridad vial y promover, en definitiva, una movilidad más moderna, eficiente y segura”.

La gestión de la conectividad IoT de Telefónica Tech ha sido reconocida como líder por firmas de analistas como Gartner, Kaleido Intelligence y Juniper Research, que han destacado tanto su capacidad para desarrollar soluciones integrales de conectividad como la escalabilidad, flexibilidad y funcionalidades de la plataforma de conectividad gestionada Kite.



Balizas conectadas en Movistar

En España, Movistar ofrece la baliza de emergencia V-16 certificada con tecnología de Telefónica Tech que facilita la conectividad IoT para la geolocalización exacta y anónima. El dispositivo incorpora una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional. Esta baliza, disponible tanto para clientes residenciales como para autónomos, pymes y empresariales, además de emitir una señal luminosa de emergencia, está conectada con la plataforma DGT 3.0. e incorpora un sistema de geolocalización que, una vez activado, envía la ubicación del vehículo a dicha plataforma.

Tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir esta baliza a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004. Además, los clientes Movistar la tienen disponible en el catálogo de dispositivos miMovistar.



Beneficio de los dispositivos V-16

Los dispositivos de preseñalización V-16 proporcionan una mayor seguridad y comodidad al conductor, ya que su colocación en el techo del vehículo se realiza sin necesidad de salir del vehículo, evitando situaciones de riesgos.

La obligatoriedad de usar las señales V-16 a partir del 1 de enero de 2026 supone, además, poner la conectividad al alcance de todo el parque automovilístico y de todos los conductores gracias a la universalidad del dispositivo (puede ser utilizado por conductores con movilidad reducida que no puedan bajar del vehículo y desplazarse con facilidad a colocar el triángulo).

La conexión de la baliza con la plataforma de la DGT proporciona información sobre los vehículos para a reducir el efecto sorpresa y disminuir la probabilidad de colisiones en la vía.