Las becas de grado de la Fundación ”la Caixa” para estudiantes con talento y escasos recursos económicos permiten el acceso a la universidad a 315 jóvenes

El presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, se ha reunido con los becados de grado de la convocatoria de 2024

El programa de becas de grado de la Fundación ”la Caixa”, que facilita el acceso y la permanencia en la universidad de jóvenes con talento y escasos recursos económicos, ha permitido que 315 estudiantes accedan a la educación superior desde su creación hace seis años.

El Presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha mantenido un encuentro en Barcelona con un grupo de 50 becarios que han alcanzado el ecuador de sus estudios universitarios, con el objetivo de poner en valor el esfuerzo y la trayectoria de los estudiantes, así como el compromiso de la Fundación ”la Caixa” con la educación superior y la movilidad social.

«El programa de becas de grado refleja claramente el propósito de nuestra acción social: trabajamos para dar oportunidades a las personas, con el objetivo de que puedan desarrollar plenamente su potencial. Los becarios de grado son uno de los mejores ejemplos del poder transformador de la educación y de la importancia de la equidad social para construir un futuro mejor para todos», ha expresado Isidro Fainé.

El Presidente de la Fundación ”la Caixa” ha manifestado también: «Estoy convencido de que, gracias a su esfuerzo y a su talento, y con el acompañamiento de la beca de la Fundación ”la Caixa”, estos estudiantes ejemplares lograrán alcanzar objetivos que ahora mismo ni pueden imaginar. Y que sus logros serán también los logros del conjunto de la sociedad».

La reunión con el Presidente de la Fundación, se enmarca en un encuentro presencial que la entidad organiza cada año en Barcelona cuando los becarios alcanzan el ecuador de su carrera universitaria. Concretamente, durante la tercera semana de julio y a lo largo de cinco días, los becados han participado en sesiones presenciales sobre trabajo en equipo e inteligencia colectiva, flexibilidad, resiliencia y gestión del estrés, así como en una última sesión dedicada a aprender a hablar en público.

A través del programa de becas de grado, la entidad busca garantizar que las circunstancias económicas no supongan una barrera para el acceso y la continuidad en los estudios universitarios. Es para ello que el programa ofrece a los estudiantes una mensualidad, que les facilita una dedicación a sus estudios a tiempo completo. Además, los becados reciben una ayuda inicial para adquirir material y equipamiento informático, dotaciones complementarias para estancias internacionales, cursos de idiomas, orientación académica y un programa de formación en habilidades transversales.

Para garantizar un seguimiento riguroso, la fundación mantiene una relación cercana con cada becario y ofrece un programa de orientación y mentoría. En total, la fundación destina una inversión media de 54.500 € a cada beca de grado.

En un contexto en el que cerca de uno de cada cuatro universitarios requiere apoyo económico para llevar a cabo sus estudios, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del curso 2025-2026, la Fundación ”la Caixa” mantiene desde 2021 su apuesta por la igualdad de oportunidades a través del programa de becas de grado, una iniciativa que facilita el acceso y la permanencia en la universidad de jóvenes con talento y escasos recursos económicos.