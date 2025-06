GoodData reconocida en el Cuadrante Mágico 2025 de Gartner(R) para plataformas de análisis y BI

GoodData, la plataforma de análisis nativa de IA, ha anunciado hoy su inclusión en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2025 para Plataformas de Análisis e Inteligencia de Negocio. Reconocida como Niche Player, GoodData fue reconocida por su capacidad de ejecución e integridad de visión.

El núcleo de la plataforma de GoodData es su estrategia de componibilidad, impulsada por la tecnología de código abierto, el marco multiarrendamiento y una capa semántica abierta, que ofrece a los equipos de datos la capacidad de definir métricas una vez y reutilizarlas en todos los cuadros de mando, aplicaciones o herramientas de la empresa. Esto garantiza una información coherente y gobernada a escala, al tiempo que alinea los análisis con la lógica y los objetivos empresariales.

«GoodData se ha creado para un mundo en el que la analítica no es un ‘nice-to-have’. Es una parte crítica del panorama de los datos empresariales, y creemos que nuestra inclusión en el Cuadrante Mágico de Gartner es un testimonio de la demanda de plataformas analíticas interoperables que tratan la analítica como código y encajan perfectamente en el DevOps moderno y el ciclo de vida de desarrollo de productos».

Roman Stanek, CEO y Fundador de GoodData.

Con su enfoque de análisis como código, GoodData permite a los equipos de desarrollo crear y ampliar experiencias de datos como cualquier otro componente de software. Esto permite a los equipos automatizar el desarrollo con canalizaciones CI/CD, personalizar completamente la experiencia del usuario mediante API y componentes integrados, y garantizar la confianza en los datos mediante pruebas automatizadas y control de versiones.

Además, GoodData destaca por su compromiso con la interoperabilidad. Funciones nativas como FlexConnect y la ingesta de metadatos de herramientas de BI de terceros permiten a los equipos unificar datos entre silos y ecosistemas sin duplicar ni mover datos. La arquitectura de copia cero de la plataforma mejora el rendimiento al tiempo que mantiene la integridad y la gobernanza de los datos.

«La flexibilidad de GoodData para integrarse en cualquier configuración de backend ha demostrado ofrecer la máxima flexibilidad para nuestras necesidades de ingeniería».

VP, Producto en el sector bancario; de la revisión Gartner® Peer Insights™.

«El futuro del BI no está en los cuadros de mando monolíticos, sino en la información flexible, integrada y gobernada que vive allí donde se toman las decisiones. Al centrarnos en la analítica como código y en la componibilidad de extremo a extremo, estamos equipando a los equipos de datos y productos con las herramientas que necesitan para innovar de forma más rápida e inteligente».

Ryan Dolley, Vicepresidente de Estrategia de Producto de GoodData

«En nuestra opinión, la posición de GoodData en el Cuadrante Mágico subraya un cambio en el mercado hacia plataformas analíticas centradas en el desarrollador que se integran a la perfección en las complejas pilas de datos y entornos de productos actuales. Se puede leer el informe completo Gartner® Magic Quadrant™ para ver un análisis completo de los puntos fuertes y las precauciones de GoodData».

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant y Peer Insights son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias con los proveedores listados en la plataforma, no deben ser interpretadas como declaraciones de hecho, ni representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Sobre GoodData:

GoodData es la plataforma de análisis nativa de IA creada para la velocidad, la escala y la confianza, que ayuda a las empresas a ofrecer información en tiempo real, integrada, de marca y en cualquier lugar donde sus usuarios la necesiten.

Fundada en 2007 y con oficinas en EE.UU. y Europa, GoodData presta servicio a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudándoles a impulsar cambios significativos y a maximizar el valor de sus datos.

Más información:

