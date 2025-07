Engraciano cumple 110 años con una sobredosis de vitalidad, de la mano del doctor De la Peña

El pasado 10 de julio fue un día especial para Engraciano González, quien celebró su 110º aniversario, afirmando que se siente mejor que cuando tenía 60 años.

El profesor de la Peña considera que Engraciano vive con una sobredosis de vitalidad y memoria increíbles y en él han influido mucho sus costumbres saludables, es decir, su epigenética. De hecho, hace una dieta sana y equilibrada, camina mucho todos los días, especialmente por el jardín donde vive. Tiene una actitud muy positiva frente a la vida y una sólida fe en Dios. Se mantiene mentalmente activo haciendo crucigramas, jugando al dominó y al bingo. Su tensión arterial actual es de 130/70, su colesterol total de 106 y su LDL colesterol 54, lo que le protege frente a eventos cardiovasculares, tipo ictus, e infarto de miocardio, y todo ello le ha permitido superar el test de longevidad.

De la Peña le regaló por su cumpleaños una maqueta de un avión de Iberia, ya que ha sido durante 37 años el jefe de mantenimiento. Engraciano le ha pedido al afamado doctor cum laude en medicina que use sus influencias para decirle al presidente de Iberia que puede contar con él para lo que sea útil, ya que lleva 47 años jubilado y le gustaría estar activo. También, como es habitual en el doctor, le regaló un rosario que abrazó y besó con fuerza, ya que según palabras textuales de Engraciano «Dios te lo da y tú lo recibes, lo que he hecho toda mi vida, no ha hecho nada más que trabajar, andar, tener amigos y he tenido una mujer que era una auténtica gloria». Su mujer era la hija de Miss Zamora con la que ha tenido tres hijos y varios nietos que hablan cinco idiomas. Su hija Maricarmen, que a sus 72 años aparenta 50, heredó la belleza de su madre y los genes de la longevidad de su padre. Y su vida se recoge en varios vídeos publicados en las redes sociales de Manuel de la Peña, quien, en estos dos últimos meses, ha recibido más de 7 millones de visitas.

https://www.instagram.com/reel/DMCz6Lho1nW/?igsh=MWQycHZsdnIxcXcyZw==

Todas estas historias y testimonios forman parte del análisis del doctor De la Peña, reflejado en la exclusiva Guía para vivir sanos 120 años, que se ha puesto de moda, ya que ofrece una mirada profunda de los secretos que contribuyen a una vida larga y saludable.

El doctor Manuel de la Peña, figura de renombre mundial reconocido como gurú de la longevidad y reputado cardiólogo, lleva años investigando las claves de la longevidad extrema. Su estudio le ha llevado al descubrimiento de un notable yacimiento de supercentenarios, posicionando al país en el podio mundial de longevidad. De la Peña, quien también es académico, escritor galardonado, director de la cátedra del corazón y longevidad y embajador de la salud y de la vida por la Real Academia de la Diplomacia, ha realizado más de 235 entrevistas clínicas a personas que han superado los 100 años.