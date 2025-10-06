ID Digital School y Selecta Digital impulsan nueva convocatoria de becas en formación tecnológica

ID Digital School, junto a su división tecnológica ID Bootcamps, y la consultora de talento Selecta Digital, anuncian la apertura de una nueva edición del programa de Becas Transfórmate, una iniciativa destinada a acercar la formación tecnológica y digital a más personas que quieran dar un giro a su carrera profesional.

En esta ocasión, las becas se dirigen a las siguientes formaciones: Máster en Programación y Desarrollo Web Full Stack, impartido en colaboración con la Universidad Camilo José Cela, en modalidad online y al Bootcamp en Data Science, IA y Machine Learning en su modalidad a tiempo completo, dos de los programas más actuales que incluyen competencias específicas de Inteligencia Artificial dentro de sus programas lo que las hace altamente competitivas dentro del mercado laboral actual.

El plazo para inscribirse estará abierto del 6 al 27 de octubre de 2025. Los solicitantes solo necesitarán inscribirse desde la página web de la escuela ID Digital School para entrar dentro del proceso de selección.

Sobre el Máster en Programación y Desarrollo Web Full Stack y el Bootcamp en Data Science, IA y Machine Learning

ID Digital School, en colaboración con la Universidad Camilo José Cela (UCJC), imparten el nuevo Máster en Programación y Desarrollo Web, que apuesta por una metodología práctica basada en el enfoque «Learning by Doing», donde los proyectos reales son el motor del aprendizaje.

A lo largo de un curso académico, los estudiantes se especializarán en tecnologías clave como JavaScript, Python, FastAPI, Git, HTML, CSS, MySQL y MongoDB, adquiriendo habilidades tanto en frontend como en backend. El programa incluye además un módulo específico de Inteligencia Artificial aplicada al desarrollo web.

Por otro lado, el Bootcamp en Data Science, IA y Machine Learning se basa en Python, el lenguaje número uno a nivel mundial para el procesamiento de datos, así como el uso de bases de datos, Data Mining, Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales así como herramientas de visualización y análisis de datos, lo que supone un perfil completo para cualquier proyecto.

Ambos programas incluyen acompañamiento y asesoramiento de la mano de Selecta Digital, expertos en talento tecnológico, quienes a través de tutorías individuales y masterclases ayudan a los alumnos en su inserción en el mercado laboral.

La importancia de las competencias tecnológicas en la actualidad

En el contexto actual, las competencias tecnológicas, y en particular los conocimientos en inteligencia artificial (IA), se han vuelto cada vez más imprescindibles. En la Unión Europea solo un 8 % de las empresas con al menos 10 empleados usaban tecnología de IA en 2023, cifra que ha crecido este año a 13,5 %. Además, en 2025 alrededor del 78 % de las organizaciones en todo el mundo están utilizando la IA en al menos una función de su negocio, frente a un 55 % hace apenas un año. Esta adopción no solo es amplia, sino que se está profundizando: tecnologías como la IA generativa ya se están aplicando para automatizar tareas, optimizar operaciones o mejorar la comunicación con clientes.

Tanto el Bootcamp en Data Science, IA y Machine Learning como el Máster en Programación y Desarrollo Web Full Stack están orientados a formar a los estudiantes en estas nuevas habilidades cuya demanda está en auge. Esta proyección está pensada para mejorar y aumentar su empleabilidad ayudando en su inserción laboral dentro de estos nuevos roles que requieren innovación, análisis avanzado y capacidad de adaptación a herramientas tecnológicas emergentes.

Formación y empleabilidad, los ejes del programa

Las Becas Transfórmate nacen con un doble objetivo: favorecer el acceso a formación de calidad en un sector en auge y mejorar la empleabilidad de los estudiantes que se animen a participar.

«Queremos que más personas puedan iniciar o reorientar su carrera hacia la tecnología y el entorno digital, donde las oportunidades laborales no dejan de crecer», explican desde ID Digital School.

Por su parte, desde Selecta Digital subrayan la relevancia de esta colaboración: «El mercado tecnológico necesita profesionales preparados. Con estas becas buscamos dar un impulso a quienes desean incorporarse a un sector dinámico y con gran proyección de futuro».

Becas disponibles en esta edición

Bootcamp en Data Science, IA y Machine Learning (Full-Time):

2 becas del 40%

2 becas del 30%

1 beca del 20%

Máster en Programación y Desarrollo Web Full Stack (Online):

2 becas del 30%

2 becas del 20%

1 beca del 10%

Además, y gracias a la colaboración con Selecta Digital, los beneficiarios contarán con el acompañamiento de un equipo de asesoría profesional especializado en tecnología y digitalización, que les apoyará en la búsqueda de empleo mediante mentorías y clases magistrales.

Proceso de inscripción

Los candidatos deben completar el formulario de inscripción disponible en la web de ID Digital School y acompañarlo de una carta de motivación, en la que expliquen su interés por la formación elegida y sus objetivos profesionales.

Selección y comunicación de resultados

Una vez cerrado el plazo de candidaturas, el comité de admisiones evaluará las solicitudes y dará a conocer a los ganadores de las becas, que serán informados de forma individual por correo electrónico y teléfono.

Otras titulaciones ofrecidas por ID Digital School

ID Digital School y la UCJC ofrecen actualmente másteres oficiales en distintas áreas reconocidos y aprobados por las autoridades educativas competentes en España. Esto significa que estos programas cumplen con los estándares académicos más rigurosos. Estos títulos son: Máster en Comunicación Política y Empresarial; Máster en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales; Máster Oficial en People Analytics y Gestión del Talento Digital. Ambas instituciones también están preparando el lanzamiento de un nuevo Máster en Financial Analytics e Inteligencia Artificial aplicada a las finanzas, para aquellos interesados en aprender cómo aplicar la IA y la ciencia de datos a la gestión financiera.