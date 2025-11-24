realme desvela el precio del GT 8 Pro: 1.199 € para su versión más potente

realme ha anunciado el precio oficial de su modelo realme GT 8 Pro en su configuración más avanzada, con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, que estará disponible en España por 1.199 euros. La compañía celebrará el lanzamiento oficial del dispositivo el próximo 2 de diciembre en Madrid, una cita en la que desvelará todos los detalles de la llegada del nuevo flagship al mercado español. Además, tras el Black Friday, la marca llevará a cabo ofertas exclusivas en toda su gama GT, incluyendo el GT 8 Pro, dentro de su estrategia por democratizar la tecnología de alto rendimiento.

Rendimiento extremo con Snapdragon 8 Elite Gen 5

El realme GT 8 Pro es uno de los primeros smartphones del mercado en incorporar el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más potente de Qualcomm hasta la fecha. Este procesador está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en tareas intensivas, desde juegos hasta creación de contenido, combinando eficiencia energética con un poder de procesamiento sin precedentes.

Diseño modular e innovación en fotografía móvil

El GT 8 Pro marca un antes y un después en la fotografía móvil gracias a su colaboración con RICOH IMAGING, responsable de la icónica serie RICOH GR. Esta alianza ha permitido integrar en el dispositivo una experiencia fotográfica inspirada en el legado de las cámaras GR, combinando óptica avanzada, control preciso y tonos clásicos que evocan la fotografía callejera profesional.

Su Modo RICOH GR recrea fielmente la filosofía y estética de GR. Con un simple gesto, se accede a una interfaz personalizada que replica la velocidad de arranque de las cámaras RICOH GR. Incluye incluso el característico sonido de disparo del obturador de la RICOH GR IV, para reforzar la sensación de capturar el momento. Su Modo Snap permite predefinir con precisión la distancia de enfoque para obtener fotografías nítidas e inmediatas, sin esperas.

Por otro lado, el GT 8 Pro introduce la primera cámara con módulo intercambiable del mercado. Este nuevo concepto permite a los usuarios personalizar su dispositivo de formas nunca vistas, marcando el inicio de una nueva era de individualidad en el diseño de los smartphones de gama alta. Esta innovación de hardware convierte la cubierta de la lente en un componente fácilmente reemplazable, permitiendo cambiar el aspecto del dispositivo mediante un sencillo y preciso proceso manual: basta con desenroscar el módulo original, elegir el nuevo diseño y fijarlo con un clic de bloqueo seguro.

El realme GT 8 Pro incorpora la nueva realme UI 7.0, una versión del sistema basada en Android 16 que introduce una interfaz más intuitiva, personal y estética. Su diseño Light Glass combina transparencias, efectos de profundidad y colores sutiles, creando una experiencia visual fluida y moderna. Entre sus funciones más destacadas se encuentran AI Notify Brief, que resume notificaciones y recordatorios importantes, y AI Framing Master, que ayuda a encuadrar mejor las fotos gracias a la inteligencia artificial.

Para descargar imágenes del realme GT 8 Pro, pinchar aquí.