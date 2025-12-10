Los Reels de Instagram caen, las views de YouTube aumentan y la competencia en LinkedIn se dispara

Metricool, plataforma global de gestión de redes sociales, presentó hoy su Estudio de Redes Sociales 2026, analizando la actividad real de 1.059.949 cuentas sociales y 39.762.999 publicaciones en diez plataformas principales, incluyendo Instagram, TikTok, YouTube, X (antes Twitter), LinkedIn, Facebook, Pinterest, Bluesky, Threads y Google Business Profile.
El mayor estudio realizado por Metricool hasta la fecha revela como creadores, marcas y empresas aprovecharon las plataformas sociales durante 2025, identificando cambios significativos impulsados por variaciones de algoritmo, la creciente influencia de la IA en la distribución de contenidos, el rendimiento de formatos y el crecimiento explosivo de nuevas plataformas. También destaca una brecha emergente entre creadores que usan IA para amplificar ideas originales y aquellos que dependen de automatización de bajo esfuerzo, con impactos medibles en alcance y engagement.
Conclusiones sobre el rendimiento de las plataformas:
- Los Reels de Instagram pierden fuerza: El alcance de los Reels cayó un 35% y las publicaciones vieron un descenso del 31% en alcance interanual. Esto sugiere que el algoritmo de Instagram está priorizando otros formatos y que existe saturación en el vídeo corto dentro de la plataforma.
- TikTok lidera en alcance promedio, interacciones y potencial de crecimiento: A pesar de una caída cercana al 17% en el número promedio de vídeos publicados, la plataforma sigue generando el mayor alcance promedio e interacciones, 28.482 y 944 respectivamente, además de liderar en potencial de crecimiento, con más del 17% de cuentas aumentando seguidores.
- X/Twitter cae en tráfico de referencia: Aunque mejoraron las respuestas y los reposts, los clics en enlaces bajaron un 28%, reforzando la pérdida de valor de referencia para marcas que dependen de X para generar tráfico web. Las impresiones orgánicas también cayeron un 5%.
- Facebook resurge en alcance: Lejos de desaparecer, Facebook registró un aumento del 51% en alcance, un 57% más en impresiones y un 56% más de interacciones —uno de los mayores repuntes entre todas las plataformas. Su escala y estrategia de contenido centrada en vídeo siguen ofreciendo visibilidad significativa.
- LinkedIn se debilita tras años de crecimiento: El aumento en frecuencia de publicación incrementó la competencia. LinkedIn registró una caída del 23% en impresiones y un 14% en interacciones, sugiriendo que las marcas deberán mejorar la calidad de contenido para destacar en un entorno B2B cada vez más saturado.
- Pinterest acelera su ritmo de publicación: El uso de Pinterest creció notablemente, con un aumento del 29% en publicaciones semanales. Aunque disminuyeron las impresiones, la interacción por visualización subió, indicando una audiencia más pequeña pero altamente relevante y orientada a la acción.
- YouTube refuerza su poder de visualización: YouTube consolidó su liderazgo en contenido largo, con un aumento del 30% en visualizaciones por vídeo, un 25% más de publicaciones semanales y un incremento del 7% en comentarios. A pesar de la competencia del vídeo corto, YouTube se mantiene como uno de los canales más fiables para descubrimiento y construcción de comunidad.
- Threads encuentra su rumbo: Threads ganó tracción rápidamente, entregando un promedio de 1.536 impresiones por publicación y casi 25 interacciones por post, señalando un engagement inicial fuerte.…
- Bluesky destaca en engagement: Bluesky registró el mayor nivel relativo de interacción entre plataformas emergentes, con un promedio de 16,38 interacciones por post. Su rendimiento temprano indica un creciente interés por experiencias sociales descentralizadas.
- Google Business Profile impulsa el ROI real: Las empresas locales se beneficiaron considerablemente de su actividad en Google Business Profile, con un aumento del 13% en reservas, 34% en solicitudes de direcciones y 78% en pedidos de comida.
«Los datos de este año muestran que los creadores ya no pueden depender del hype del vídeo corto», afirmó Juan Pablo Tejela, CEO y cofundador de Metricool. «El alcance de Reels está bajando y la saturación algorítmica es real. Estamos viendo que los entornos orientados a comunidad y formatos largos ganan fuerza —como YouTube, Threads y Bluesky— ofreciendo un engagement más sólido y consistente. La brecha se amplía entre quienes usan IA para afinar su voz y quienes dependen de automatización sin esfuerzo. Las audiencias están premiando profundidad, autenticidad y constancia».
Metodología
Este estudio analiza datos reales, orgánicos e interanuales de rendimiento procedentes de 39.762.999 publicaciones de 1.059.949 cuentas conectadas a Metricool, incluyendo contenido programado mediante la plataforma y publicaciones directas. Las plataformas analizadas incluyen TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X/Twitter, LinkedIn, Pinterest, Bluesky, Threads y Google Business Profile.
Sobre Metricool
Metricool es una plataforma global de gestión de redes sociales y publicidad online que da servicio a más de 4 millones de profesionales, agencias y marcas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, España, Francia, Alemania y América Latina. Ayuda a los gestores de redes sociales a simplificar tareas, automatizar procesos y unificar herramientas para planificar y ejecutar campañas exitosas. Metricool es socio de confianza de marcas globales como Louis Vuitton, David Guetta, Adidas, H&M, Costco, entre otras.
Para saber más, se puede visitar metricool.com