Loop Awards 2025: los premios de marketing decididos por el público celebran su primera gala presencial

Los Loop Awards, los premios anuales de marketing en los que el público decide las campañas ganadoras, celebrarán por primera vez una gala presencial el próximo 20 de enero a las 18:30 horas en los Teatros Luchana de Madrid. Un total de 300 profesionales del sector vivirán la gala en directo, que además se emitirá en streaming para toda la comunidad.

Los Loop Awards nacieron en 2020 como una iniciativa digital impulsada por la creadora de contenido y divulgadora de marketing Itziar Oltra, quien cada año anunciaba los ganadores a través de un vídeo en redes sociales. Cinco años después, los premios dan un paso más y se convierten en un evento presencial que reunirá por primera vez a marcas, creadores y profesionales del marketing y la publicidad.

A diferencia de otros galardones del sector, los Loop Awards se caracterizan porque no cuentan con jurado técnico: son los propios consumidores quienes votan y deciden qué campañas han sido las mejores del año. «Aquí no votan agencias ni marcas, vota la gente para la que comunicamos», explica Oltra. Las votaciones están abiertas en loopawards.com hasta el 16 de enero.

Siete categorías y una gran marca del año

En esta edición, los Loop Awards cuentan con siete categorías. Entre los nominados se encuentran algunas de las campañas y marcas que más impacto han generado durante el año en el sector del marketing y la publicidad. En la categoría de Mejor Spot Publicitario compiten Banco Sabadell, Idealo, Movistar, IKEA y KFC; en Mejor Campaña de Publicidad Exterior, Babaria, Lidl, Línea Directa, Stranger Things y L’Oréal. En Mejor Campaña en Redes Sociales, los nominados son Ballantine’s, Vicio y Milfshakes, Jumpers, Decathlon y Telepizza; mientras que en Mejor Campaña de Real Time Marketing destacan Santa Teresa Gourmet, Ecoembes, Movistar Arena, Hellmann’s y Wallapop. La categoría de Mejor Campaña de Influencer Marketing cuenta con campañas como Doritos con Lola Lolita, L’Oréal con Sofía Hamela y Carmen Lomana, Yoigo con Leto, Garnier con Javi Hoyos y Frigo con Benja Serra.

Por su parte, las marcas nominadas a Marca Revelación son Conservas Emilia, Lipton, Puto Café, Mercería La Crisálida y Barkibu, mientras que en la categoría principal, Marca del Año, optan al galardón Milfshakes, Decathlon, Movistar, KFC y Jumpers.

Una gala con experiencias y protagonistas del sector

La gala estará presentada por Itziar Oltra y contará con la participación de personas reconocidas del sector, como el periodista y creador de contenido Javi Hoyos o Iván Rojo, concursante de Operación Triunfo 2025, entre otros, que serán los encargados de entregar algunos de los premios.

Además, la gala contará con la colaboración de marcas patrocinadoras como Leroy Merlin y Metricool como partners principales, junto a otras marcas como Yllera o Kaiku Caffè Latte, que participarán con diferentes activaciones a lo largo del evento. «No se trata solo de poner logos, sino de que pasen cosas», señalan desde la organización.

Del formato digital a una gala presencial

Para Itziar Oltra, esta edición supone un hito personal y profesional: «Es muy emocionante ver cómo algo que empezó grabándose en una habitación se convierte ahora en una gala presencial con todo el sector. Los Loop Awards existen porque las marcas y el público los han hecho suyos».

Actualmente, los premios ya acumulan más de 2.500 votos en esta edición y una comunidad de más de 200.000 seguidores sumando todas las redes sociales de la creadora. La gala podrá seguirse también en directo a través del canal oficial de YouTube de los Loop Awards.

Las votaciones continúan abiertas en www.loopawards.com y toda la información se puede seguir a través de las redes oficiales @loop_awards.