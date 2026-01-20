Una incubadora global: 4.314 emprendedores formados con un modelo que une saber y humanidad

Nacida hace seis años en Valencia, Incubadora CON VALORES trabaja con una filosofía clara: que ninguna buena idea quede fuera del ecosistema emprendedor por falta de recursos. Su modelo inclusivo ha generado un movimiento global que integra educación, comunidad y propósito. Lo que diferencia a esta incubadora de otras propuestas es su enfoque profundamente humano: acompañan a las personas, no solo a los proyectos.

El presidente y cofundador de la organización, Melquiades Lozano, considera que toda persona, sin importar sus circunstancias, necesita sentirse parte de algo. Y precisamente eso es lo que ofrece esta iniciativa: comunidad, herramientas concretas y un acompañamiento real en el camino emprendedor. La experiencia compartida, la escucha activa y la empatía son tan importantes como las herramientas de negocio que se brindan.

Durante tres meses, los participantes reciben capacitaciones prácticas en temas clave como modelo de negocio, validación, sostenibilidad, marketing y ventas, acompañados por mentores que los apoyan de forma personalizada. Más que una capacitación, se trata de una travesía compartida hacia la concreción de un sueño.

La clave de este impacto está en su red de 2.802 profesionales voluntarios que, desde distintos rincones del planeta, comparten sus conocimientos en sostenibilidad, finanzas, marketing e innovación. Este voluntariado se ha convertido en un ecosistema vivo, donde expertos de distintos sectores encuentran también un espacio de realización y servicio. Para muchos de ellos, como Diana Serbanica, mentora con amplia experiencia en empresas B2B, ser parte del programa ha sido una experiencia transformadora que reafirma su confianza en la humanidad y en el poder del acompañamiento.

El programa está especialmente orientado a personas en situaciones de vulnerabilidad: migrantes, mujeres jefas de hogar, personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, personas con diversidad funcional, entre otros perfiles que suelen quedar fuera de los circuitos tradicionales de emprendimiento.

En territorios como Andalucía, donde muchos emprenden por necesidad y no por oportunidad, esta propuesta cobra especial relevancia. Gracias al apoyo de la Fundación Incyde, fue posible extender este modelo de incubación al sur de España y acompañar a emprendedores andaluces en sus primeros pasos. Esta colaboración fue clave para generar impacto en un territorio con enormes talentos y desafíos sociales.

Allí florecen historias como la de Miroisarel, quien tras una lucha personal con su salud creó una línea de cuidado personal 100% vegana y limpia. Sus productos están pensados para ofrecer bienestar real, inspirados en el amor propio y en la posibilidad de regenerarse, tanto por dentro como por fuera. Su marca no solo ofrece soluciones cosméticas, sino que encarna una filosofía de vida basada en la resiliencia.

Otro caso andaluz es el de Patricia, artista sevillana que utiliza las artes plásticas como vehículo para generar conexiones humanas significativas. Su emprendimiento se transforma en un puente emocional entre personas, apostando por la expresión como forma de sanación y encuentro. Como ella, decenas de participantes han encontrado en esta incubadora no solo capacitación, sino una red de contención que les impulsa a dar pasos concretos hacia sus sueños.

Andrea Platero, cofundadora de la ONG, resalta que el acompañamiento cercano y humano es clave para fortalecer estas historias. La incubadora, según describe, se construye con 49% emprendimiento y 51% amor. No es casualidad que muchas personas que pasaron por el programa sigan vinculadas como mentoras, aliadas o promotoras. El ciclo de dar y recibir se vuelve continuo.

A lo largo de estos seis años, CON VALORES no solo ha formado a emprendedores. Ha tejido una comunidad global, solidaria y resiliente. Cada proyecto incubado es una historia de vida que encuentra en el otro el impulso necesario para avanzar. Las fronteras se disuelven cuando la motivación es compartida y el propósito es colectivo. Esta red se alimenta de historias reales, de pequeñas victorias cotidianas, de personas que deciden transformar su realidad a través del hacer.

Del 21 al 23 de enero, Incubadora CON VALORES recorrerá Granada, Málaga y Sevilla en un tour especial para reunir a su creciente comunidad andaluza. Será un encuentro de ideas, experiencias y corazones emprendedores que han encontrado en esta red un lugar donde crecer, transformar y multiplicar el impacto. Será también una oportunidad para inspirar a nuevas personas que buscan una oportunidad real para emprender con respaldo y con valores.