Cloudworks alcanza los 13,5 millones de euros de facturación en 2025 y consolida su actividad

Cloudworks, la empresa de coworking fundada en 2015 en Barcelona, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 13,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17,4% respecto al año anterior, y un EBITDA de 1.380.000€, consolidando así su evolución y reforzando su posicionamiento en el sector. De cara a 2026, la compañía prevé alcanzar una facturación de 15 millones de euros, manteniendo una trayectoria de crecimiento estable.

En cuanto a su estructura, Cloudworks aumentó su equipo hasta los 65 empleados y prevé seguir incrementando su plantilla a lo largo del año.

En el último año, Cloudworks inauguró su nuevo espacio en el distrito El Born, en pleno corazón de la Ciudad Condal, y con esta apertura supera los 28.300 m² entre sus 15 espacios de Barcelona y Madrid. En términos de capacidad operativa, la compañía dispone actualmente de 3.600 puestos de trabajo en sus espacios de coworking, centrando su estrategia en la consolidación de sus espacios y en el fortalecimiento de la relación con su comunidad de clientes.

Cloudworks refuerza la fidelización de su comunidad

Por otro lado, la experiencia de los miembros de la comunidad continúa siendo un pilar clave para Cloudworks. En la encuesta de satisfacción de 2025, el 74,7% de los encuestados se declara promotor de la marca (valoraciones de 9 a 10), un indicador de alta capacidad de recomendación en el contexto de los servicios B2B.

Compromiso social, parte del modelo de negocio de Cloudworks

Como parte de su compromiso con la comunidad y el entorno, Cloudworks integra de forma estructural la responsabilidad social dentro de su modelo de negocio, destinando el 0,05 % de su facturación anual a iniciativas de impacto social. En 2025, este compromiso se materializó en el apoyo a organizaciones de ámbito local e internacional, como la Fundación Pere Tarrés, Arrels, Fundación Tomillo y Médicos Sin Fronteras, a través de proyectos educativos, programas de inclusión social y acciones de atención y asistencia sanitaria en contextos de vulnerabilidad y crisis humanitarias.

Este enfoque refleja la voluntad de Cloudworks de combinar crecimiento empresarial con impacto positivo, situando a las personas y la comunidad en el centro de su actividad.

«Los resultados de 2025 reflejan la solidez del modelo de Cloudworks y el compromiso constante de nuestro equipo con la calidad del servicio y la comunidad. Haber alcanzado los 13,5 millones de euros de facturación, junto con unos niveles de satisfacción tan elevados por parte de los miembros de nuestra comunidad, confirma que seguimos avanzando en la dirección adecuada, combinando crecimiento sostenido, experiencia de cliente e impacto positivo», afirma Marta Gràcia, CEO de Cloudworks.