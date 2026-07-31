Cinco claves para viajar este verano en coche eléctrico

Con 5,6 millones de desplazamientos previstos por la Dirección General de Tráfico (DGT) durante la Operación Salida de este fin de semana —dentro de los 54,5 millones de viajes estimados para todo el mes de agosto—, las carreteras españolas vuelven a convertirse en el escenario de las vacaciones de millones de conductores. En este contexto, el coche eléctrico deja atrás los antiguos interrogantes sobre la autonomía o la disponibilidad de puntos de recarga para consolidarse como una opción cada vez más habitual también en los desplazamientos de larga distancia. El crecimiento de la infraestructura de carga y los avances tecnológicos han transformado la experiencia de viajar, permitiendo afrontar los trayectos estivales con la misma tranquilidad que cualquier otro vehículo.

Zunder ofrece cinco recomendaciones para afrontar los viajes de verano con tranquilidad y sacar el máximo partido a la movilidad eléctrica.

Planificar el viaje sigue siendo recomendable, aunque hoy es mucho más sencillo

Antes de iniciar un trayecto conviene revisar la ruta, conocer el estado del tráfico y localizar los puntos de recarga disponibles, por ejemplo, mediante apps especializadas como la de Zunder, con la ubicación y disponibilidad de los cargadores a tiempo real.

Convertir la recarga en una parada más del viaje

Zunder pone a disposición de los conductores una red de más de 1.500 cargadores ultrarrápidos distribuidos estratégicamente por España, Francia y Portugal. Aprovechar ese tiempo para tomar un café, comer, descansar o estirar las piernas no solo mejora la experiencia, sino que también contribuye a realizar una conducción más segura durante los desplazamientos largos.

La carga ultrarrápida transforma la experiencia de viajar

La evolución de la tecnología de recarga ha reducido los tiempos de espera. Gracias a la carga ultrarrápida, se puede cargar hasta el 80% de la batería en minutos. Y mientras, se puede recuperar fuerzas en las tiendas inteligentes de Zunder, abiertas las 24 horas, donde adquirir café, bebidas, snacks o productos de primera necesidad, o en las áreas caninas para quienes viajan con mascotas.

El calor también influye en el rendimiento del vehículo

Estaciona el vehículo en zonas de sombra, antes de entrar en el coche abre las ventanillas o enfría el habitáculo (hay apps que lo permiten en remoto) y, en el viaje, mantén una temperatura interior de entre 22 y 23 grados. Conduce de forma eficiente para optimizar el consumo energético durante el trayecto.

La experiencia de los usuarios confirma la consolidación de la movilidad eléctrica

La mejor prueba de la evolución de la movilidad eléctrica la aportan los propios conductores. Según el Observatorio de Movilidad de Zunder, el 91 % de los usuarios considera que España ya está preparada para viajar en vehículo eléctrico, y la mayoría lo utiliza en sus desplazamientos de larga distancia.

Un último consejo es el que se refiere a la seguridad vial. Respeta siempre los límites de velocidad, mantener una distancia de seguridad adecuada y evitar cualquier distracción al volante. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las drogas, utiliza siempre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil homologados, incluso en los trayectos más cortos, y realizar paradas periódicas para combatir la fatiga durante los desplazamientos de larga distancia.