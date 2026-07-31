Expertos reivindican en Málaga la IA como aliada de la ciberseguridad para proteger servicios esenciales

La creciente sofisticación de los ciberataques, el potencial de la inteligencia artificial como aliada para anticipar amenazas y la necesidad de incrementar la inversión en ciberseguridad en todos los sectores centraron el debate de la V Jornada Ciberseguridad Frente al Mar, organizada por COITTA y AAGIT, que reunió en Málaga a más de un centenar de profesionales y a dieciocho ponentes de referencia del ámbito institucional, empresarial y tecnológico.

Celebrado en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), el encuentro volvió a situar a Málaga y a Andalucía en el centro del debate nacional sobre uno de los mayores desafíos de la transformación digital: garantizar la seguridad de los servicios esenciales y fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas cada vez más complejas.

La jornada fue inaugurada por el decano de COITTA, Pedro Córdoba, y por Alicia Izquierdo, teniente de alcalde y concejala de Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Málaga, quien destacó el compromiso de la ciudad con la innovación y la ciberseguridad como motores del desarrollo económico y la atracción de talento tecnológico.

Durante su intervención, Pedro Córdoba subrayó que la confianza digital se ha convertido en un requisito imprescindible para el desarrollo económico y social. «La transformación digital solo puede avanzar sobre una base sólida de confianza y seguridad. Con esta jornada reunimos a quienes están liderando la protección de nuestras infraestructuras críticas para compartir conocimiento, anticiparnos a los riesgos y fortalecer la colaboración entre todos los agentes implicados».

Un foro para anticiparse a las nuevas amenazas

La jornada reunió a representantes de administraciones públicas, entidades financieras, centros sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, universidades y empresas tecnológicas para analizar los principales retos del nuevo escenario digital.

El programa se estructuró en cuatro mesas redondas centradas en la protección de la Administración Pública, la ciberseguridad sanitaria, la lucha contra el cibercrimen desde el ámbito policial y de la defensa y la protección del sistema financiero y las infraestructuras bancarias.

Entre los participantes figuraron responsables de la Agencia Digital de Andalucía, el Banco de España, Unicaja, Cajamar, el Servicio Andaluz de Salud, el Hospital Clínic de Barcelona, la Guardia Civil, el Mando Conjunto del Ciberespacio, así como representantes de administraciones locales y de algunas de las principales compañías tecnológicas especializadas en ciberseguridad.

La cooperación, clave para proteger la economía digital

Uno de los principales mensajes compartidos durante la jornada fue la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y profesionales para responder con mayor eficacia a un contexto marcado por ciberataques cada vez más sofisticados y por el uso creciente de la inteligencia artificial.

Los participantes coincidieron también en la importancia de impulsar la formación continua, fomentar la cultura de la ciberseguridad y favorecer el intercambio permanente de conocimiento para fortalecer la resiliencia digital.

La clausura corrió a cargo del director gerente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Raúl Jiménez, junto al presidente de AAGIT, Antonio Rodas. Durante su intervención, Raúl Jiménez destacó que «solo desde la colaboración entre administraciones, empresas y profesionales podremos construir un entorno digital más seguro, resiliente y preparado para afrontar los desafíos presentes y futuros. La capacidad de COITTA/AAGIT para reunir en esta jornada a todos los actores implicados convierte este encuentro en una gran oportunidad para impulsar el conocimiento compartido y fortalecer la protección digital».

Por su parte, Antonio Rodas puso en valor el papel de los ingenieros técnicos de telecomunicación y el potencial de la inteligencia artificial: «La inteligencia artificial está llamada a convertirse en uno de los grandes aliados de la ciberseguridad. Hoy ya permite detectar amenazas en tiempo real, automatizar la respuesta ante incidentes y anticiparse a ataques con una rapidez sin precedentes. España cuenta con un ecosistema de ciberseguridad en pleno crecimiento y la inversión en soluciones apoyadas en IA mantiene una tendencia al alza. Nuestro reto es seguir formando profesionales capaces de aprovechar todo ese potencial desde un uso responsable y ético de la tecnología».

Los expertos coincidieron en que la ciberseguridad debe consolidarse como una inversión estratégica y no como un coste tecnológico. En un contexto marcado por la digitalización de la Administración, la industria, la sanidad, las infraestructuras críticas y el sistema financiero, reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta resulta imprescindible para garantizar la resiliencia digital.

La tecnología, al servicio de las personas

Los especialistas recordaron que mejorar la protección digital también depende de un uso responsable de la tecnología por parte de la ciudadanía, adoptando buenas prácticas como mantener los dispositivos actualizados, utilizar contraseñas robustas, activar la autenticación multifactor y desconfiar de enlaces o mensajes de origen desconocido. Coincidieron en que la mejor estrategia frente a las ciberamenazas combina tecnología, formación y concienciación.

Cinco ediciones consolidando un referente nacional

Con esta quinta edición, Ciberseguridad Frente al Mar se consolida como una de las principales iniciativas impulsadas por COITTA y AAGIT para promover la divulgación especializada, el intercambio de conocimiento y la colaboración entre administraciones, empresas y profesionales, reforzando el papel de la ingeniería técnica de telecomunicación en la construcción de una Andalucía más segura y resiliente.

La jornada ha contado con la colaboración del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) y el apoyo de PwC, Fortinet, Palo Alto Networks, Proofpoint, Inetum, Orange, Allied Telesis, EIP International Business School y Zscaler, entidades que han contribuido al éxito de un encuentro ya consolidado como referencia en el ámbito de la ciberseguridad en Andalucía.