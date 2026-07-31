ReputationUP articula su dirección internacional entre EMEA y América ante el nuevo riesgo reputacional

La reputación ya no permanece dentro de las fronteras donde se origina una controversia. Una noticia publicada en América Latina puede aparecer en el análisis de un banco europeo; una investigación archivada puede seguir condicionando procesos de compliance en Estados Unidos; y una respuesta generada por inteligencia artificial puede combinar fuentes de diferentes países sin conservar su contexto original.

Ante esta realidad, ReputationUP estructura su dirección internacional alrededor de dos áreas estratégicas: Andrea Baggio, CEO EMEA, y Juan Ricardo Palacio Escobar, CEO América.

Una estructura regional para un riesgo global

El modelo responde a una premisa operativa: los riesgos reputacionales circulan globalmente, pero su gestión exige conocimiento local.

Europa, Oriente Medio y África reúnen legislaciones, idiomas, culturas mediáticas y criterios de protección de datos diferentes. América presenta una diversidad comparable entre Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Brasil y el resto de Latinoamérica.

Por ello, una estrategia eficaz no puede trasladarse automáticamente de una jurisdicción a otra.

Andrea Baggio y la dirección de ReputationUP en EMEA

Como CEO EMEA, Andrea Baggio lidera la actividad de ReputationUP en una región marcada por la fragmentación jurídica, lingüística y mediática.

La gestión de una crisis puede requerir identificar la jurisdicción aplicable, revisar el origen de la información, analizar las posibilidades de rectificación o deindexación y determinar si una respuesta pública podría amplificar el problema.

Juan Ricardo Palacio Escobar y la dirección en América

Juan Ricardo Palacio Escobar, CEO América, dirige la estrategia de la firma en un continente donde los riesgos reputacionales pueden afectar a bancos, inversores, clientes, proveedores, aseguradoras, socios comerciales y equipos de cumplimiento.

Una información originada en Colombia, México o Brasil puede ser interpretada de manera distinta por una institución estadounidense que desconoce el contexto político, jurídico o empresarial del caso.

Una metodología común con ejecución local

La coordinación entre ambas direcciones permite abordar casos relacionados con información falsa o desactualizada, homonimias, suplantaciones de identidad, adverse media, perfiles en bases de datos de riesgo, crisis corporativas, deepfakes y respuestas imprecisas producidas por sistemas de inteligencia artificial.

Verificación, proporcionalidad y trazabilidad

El objetivo no es aplicar una solución idéntica en todos los mercados, sino mantener criterios compartidos:

Verificar las fuentes antes de actuar;

Documentar las decisiones;

Evaluar la gravedad y el alcance del riesgo;

Adaptar la intervención al contexto local;

Evitar respuestas contradictorias entre países;

Mantener un seguimiento continuado.

La inteligencia artificial elimina las fronteras reputacionales

Los buscadores generativos pueden incorporar fuentes publicadas en distintos idiomas y jurisdicciones. Una noticia local puede convertirse en referencia para una respuesta global, mientras que las contradicciones entre páginas corporativas, biografías, cargos y comunicados pueden producir nuevas distorsiones.

La estructura encabezada por Baggio en EMEA y Palacio Escobar en América busca evitar dos errores: centralizar las decisiones sin comprender el contexto local o fragmentar la estrategia hasta generar respuestas incompatibles.

Sobre ReputationUP

ReputationUP es una firma internacional especializada en gestión, monitoreo y protección de la reputación digital. Su equipo integra competencias legales, tecnológicas, comunicacionales, SEO, ciberseguridad y análisis reputacional para abordar riesgos que afectan a empresas, directivos y organizaciones en diferentes mercados.