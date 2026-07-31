Viena Capellanes analiza las tendencias de consumo del verano: la demanda de platos preparados crece un 20%

El verano cambia las rutinas y también los hábitos de consumo. Aunque esta época del año suele venir acompañada de una reducción de la actividad habitual en las ciudades de interior, en Viena Capellanes determinados platos preparados experimentan un notable incremento de la demanda, alcanzando crecimientos de hasta un 20% en algunas referencias.

Las altas temperaturas, las escapadas de fin de semana y el deseo de aprovechar al máximo el tiempo libre hacen que cada vez más consumidores opten por soluciones listas para consumir, frescas y de calidad, que les permitan dedicar menos tiempo a cocinar.

Entre los productos que registran un mayor crecimiento durante los meses estivales destacan las ensaladas preparadas, los gazpachos y salmorejos, así como los sándwiches, empanadas y hojaldres, opciones especialmente demandadas tanto para comidas en casa como para llevar a la piscina, en un viaje en coche hacia la playa, una excursión o un picnic improvisado.

«En verano observamos que los clientes buscan propuestas frescas, cómodas y de calidad. Quieren disfrutar de su tiempo libre sin tener que pasar horas en la cocina, pero sin renunciar al sabor ni a una alimentación equilibrada», explica Antonio Lence, director general de Viena Capellanes.

Un verano para cocinar menos y disfrutar más

Detrás de esta evolución de la demanda confluyen varios factores que reflejan el cambio de hábitos propio de la temporada estival:

Disfrutar de más tiempo libre y reducir el tiempo dedicado a cocinar.

Evitar encender el horno o permanecer en la cocina durante las horas de más calor.

El aumento de las comidas fuera de casa, ya sea en piscinas, parques, excursiones o viajes.

La facilidad para organizar comidas improvisadas con familiares y amigos.

La búsqueda de alternativas rápidas, prácticas y de calidad.

En este contexto, los platos preparados se consolidan como una solución versátil para quienes desean simplificar su día a día durante las vacaciones sin renunciar a productos elaborados con ingredientes de calidad y recetas tradicionales.

La oferta de Viena Capellanes responde a esta necesidad con una amplia variedad de propuestas frescas y listas para consumir, pensadas para adaptarse al ritmo del verano y acompañar cualquier plan, tanto dentro como fuera de casa.