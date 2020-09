Clamoroso ‘fuera de juego’ de Georgina en el festival de Venecia: un despiste de libro arruina su look

Una vez más, Georgina Rodríguez ha deslumbrado en la alfombra roja. En esta ocasión se trató del Festival de Cine de Venecia, siendo una de las mujeres más elegantes y con mayor glamour del evento.

La pareja de Cristiano Ronaldo ha sido una de las estrellas más esperadas pero, en esta oportunidad, ha dado mucho que hablar no por su elegancia, su vestuario o su presencia, sino ¡por un gran despiste!

En una de las imágenes más comentadas de la gala, cuando Georgina posaba ante los fotógrafos desplazados hasta Venecia a bordo de una tradicional góndola, se ha podido ver cómo la etiqueta con el precio de la chaqueta saltaba a la vista.

Es así como este pequeño detalle ha echado al traste su ‘look’, por muy preparado que esté. Es lo que le ha pasado a la española.

Cristiano Ronaldo’s partner has enlightened Venice Film Festival.

And yes she has paid that jacket pic.twitter.com/U2gBablLiX

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 4, 2020