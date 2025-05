La segunda oportunidad de Melania Trump: ¿será la Primera Dama que Estados Unidos necesita?

La reciente victoria de Donald Trump ha devuelto a Melania Trump al centro de la escena política estadounidense. Pero, a diferencia de 2016, la ex primera dama parece dispuesta a redefinir su papel, y su primer mensaje público tras la elección lo confirma: “La mayoría de los estadounidenses nos han confiado esta importante responsabilidad. Salvaguardaremos el corazón de la República: la libertad”, afirmó, instando a la nación a superar las diferencias ideológicas por el bien común.

El tono de Melania fue breve, pero significativo. No solo agradeció la confianza depositada en su esposo, sino que sugirió un cambio en su propio enfoque. Quienes seguimos su trayectoria sabemos que, en su primer mandato, Melania fue una figura esquiva, a menudo ausente de la Casa Blanca y poco inclinada a seguir las tradiciones de sus predecesoras. Su reticencia a mudarse de inmediato a Washington y su bajo perfil público alimentaron la percepción de una primera dama enigmática, casi ajena al bullicio político que rodeaba a su marido.

Sin embargo, esta vez los expertos anticipan una Melania más prudente y estratégica. La experiencia política adquirida, sumada a los desafíos vividos, parecen haberle dado una perspectiva distinta sobre el rol, todavía indefinido, de la primera dama.

“Hace las cosas como quiere, no como tiene que hacerlas, pero cumple con las expectativas básicas”, señala la profesora Tammy Vigil, especialista en comunicación política.

El hermetismo de Melania ha sido, para muchos, su sello distintivo. Prefiere hablar poco y elegir cuidadosamente sus palabras, como cuando, en pleno mitin en Nueva York, describió la ciudad como una “gran metrópolis en decadencia” y, tras el atentado contra su esposo, pidió unidad nacional y denunció la “atmósfera tóxica” generada por medios y adversarios políticos.

Pero su paso por la Casa Blanca no estuvo exento de controversias. Desde su famosa chaqueta con el mensaje “Realmente no me importa, ¿a ti sí?” hasta sus diferencias públicas y privadas con la política migratoria de Trump, Melania ha demostrado que no teme apartarse del guion cuando lo considera necesario. Incluso ha tomado posturas propias, como su defensa del derecho al aborto en sus memorias, distanciándose de la línea dura de su partido en temas sociales.

A pesar de las críticas y sospechas sobre su disfrute del cargo, quienes la conocen de cerca aseguran que Melania supo aprovechar los privilegios y responsabilidades del puesto. Organizó eventos de Estado, impulsó campañas como Be Best contra el acoso infantil y la crisis de los opioides, y se volcó en la estética y renovación de la Casa Blanca.

Ahora, con la experiencia a cuestas y una plataforma más consolidada, la gran incógnita es hasta dónde querrá y podrá llegar Melania en su segundo mandato. ¿Será una primera dama más presente y activa, o mantendrá el misterio y la distancia que la han caracterizado? El tiempo dirá si, esta vez, Melania Trump logra reconciliar su estilo reservado con las exigencias de un país que espera mucho más que glamour y protocolo de quien ocupa la Oficina de la Primera Dama.