Muere a los 28 años la médico María Lorena Argüello, candidata a Miss Universo Ecuador 2024

El mundo del modelaje ecuatoriano se viste de luto tras el inesperado fallecimiento de María Lorena Argüello Salazar, quien a sus 28 años partió dejando un profundo vacío en el certamen de belleza nacional.

La joven, que representó al Distrito Metropolitano de Quito en el Miss Universo Ecuador 2024 y alcanzó las semifinales del concurso, falleció el domingo 1 de junio de 2025 por causas que hasta el momento no han sido reveladas oficialmente.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial del Concurso Nacional de Belleza (CNB) de Ecuador a través de sus redes sociales, donde expresaron:

«El Concurso Nacional de Belleza expresa su profundo pesar por la partida de Lorena Argüello, Srta. Quito DM y semifinalista CNB 2024. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros».

Una vida entre la medicina y las pasarelas

María Lorena Argüello nació el 12 de marzo de 1997 en Quito, Ecuador.

Más allá de su notable belleza y presencia en las pasarelas, Argüello destacaba por su formación académica y vocación de servicio. Se había graduado como médico cirujana en la Universidad de Las Américas en 2024, logrando combinar con éxito su pasión por la medicina con su carrera en el modelaje.

Antes de participar en el certamen de belleza nacional, Argüello se desempeñaba como voluntaria en la Fundación Reina de Quito, demostrando su compromiso social y vocación de servicio. Su participación en el Miss Universo Ecuador 2024, celebrado en Machala el 8 de junio de 2024, la llevó a destacarse entre las 13 semifinalistas del concurso, donde fue reconocida por su elegancia, madurez y carisma.

Conmoción en el mundo de la belleza

La repentina partida de María Lorena ha generado una ola de conmoción y tristeza en el mundo del modelaje y la belleza ecuatoriana. Numerosas personalidades vinculadas al certamen han expresado su pesar a través de las redes sociales.

Mara Topic, quien se coronó Miss Universe Ecuador 2024 y compartió momentos con Argüello durante el concurso, expresó su dolor con emotivas palabras: «Hoy el cielo ganó un alma hermosa. Mi corazón llora tu partida, pero confío en que Dios te tiene entre sus brazos».

Por su parte, Nadia Mejía-Webb, candidata CNB Ecuador 2025, la recordó como «una de las personas más bondadosas que he conocido», añadiendo: «Orando por su familia. Dios ganó un verdadero ángel».

El perfil en redes sociales de la joven modelo se ha llenado de mensajes de condolencia por parte de sus seguidores y del público del certamen, quienes han expresado su sorpresa y tristeza ante su repentina partida con frases como «Sigue brillando en el cielo», «Mi más sentido pésame a sus allegados y familiares» o «Una reina hermosa».

Misterio sobre las causas del fallecimiento

Hasta el momento, no se han revelado oficialmente las causas de la muerte de la joven modelo y médico cirujana. Los familiares de Argüello han pedido privacidad en estos momentos de dolor y no han emitido declaraciones sobre los motivos de su fallecimiento.

Según reportan algunos medios locales, no existen indicios de violencia o accidente en relación con su muerte. Algunas versiones no confirmadas sugieren que podría haberse tratado de una muerte súbita o algún padecimiento cardíaco provocado por arritmia severa que terminó en un paro cardíaco, aunque esta información no ha sido verificada por fuentes oficiales.

Un legado de belleza y compromiso

A pesar de su corta vida, María Lorena Argüello deja un importante legado que trasciende las pasarelas. Su capacidad para combinar una exitosa carrera profesional como médico cirujana con su participación en certámenes de belleza, así como su dedicación al trabajo voluntario, la convirtieron en un referente de compromiso y vocación de servicio.

«Gracias por todo lo que fuiste y por lo que dejaste en cada uno de nosotros, querida Srta. Quito DM. Tu luz y tu legado seguirán vivos en nuestras memorias. Que tu alma descanse en paz y en amor eterno», expresó la cuenta oficial de Miss Universe Ecuador en su mensaje de despedida.

La partida prematura de esta joven promesa del modelaje ecuatoriano deja un vacío en el mundo de la belleza y en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. Su recuerdo permanecerá como ejemplo de talento, dedicación y compromiso social, valores que supo encarnar durante su breve pero intensa vida.

El fallecimiento de María Lorena Argüello a los 28 años nos recuerda la fragilidad de la vida y cómo, incluso en su brevedad, es posible dejar una huella significativa en quienes nos rodean. Su memoria seguirá viva en el corazón de sus seres queridos y en la comunidad del modelaje ecuatoriano que hoy llora su partida.