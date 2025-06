El actor Tom Hanks habla de su infancia y sus problemas de peso

Cuando Tom Hanks habla, el mundo escucha.

Y no solo por su voz icónica o por los papeles que han marcado el cine contemporáneo, sino porque el actor ha decidido compartir sin filtros su experiencia vital, incluyendo las sombras y los retos personales que le han acompañado desde niño.

En una reciente entrevista, Hanks ha vuelto a poner sobre la mesa temas como su infancia, los problemas de peso y la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que le fue diagnosticada en 2013 tras años de descontrol alimenticio y falta de supervisión en casa.

El actor de 68 años, ganador de dos Premios Óscar consecutivos por Philadelphia (1994) y Forrest Gump (1995), no solo es una leyenda del séptimo arte, sino también un referente de honestidad y autocrítica.

“Felicidades, idiota, ahora tienes diabetes tipo 2”, le dijo su médico tras el diagnóstico.

Una frase dura que, según el propio Hanks, le hizo darse cuenta de la importancia de tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud.

“No es que cambies tus hábitos automáticamente”, confiesa, “pero esa fue una señal importante que me decía: ‘Esto es opcional, tío. Son decisiones. Y si quieres, adelante. Pero: consecuencias. ¿Entiendes?’”.

Infancia y peso: raíces de un problema

La relación de Tom Hanks con el peso no es casual ni reciente. Desde pequeño, el actor asegura haber sentido inseguridad respecto a su cuerpo. “De pequeño, siempre me sentí como si tuviera un trasero enorme y una voz chillona”, recuerda. Pero lo más relevante es que esa falta de control venía determinada por la ausencia de supervisión en casa durante su infancia. “Ni siquiera se daban cuenta de cuando estaba en casa, estaban tan ocupados con sus propios problemas…”. Esta situación le llevó a tener oscilaciones importantes de peso que, con el tiempo, desembocaron en la diabetes tipo 2.

Hanks reconoce que la comida chatarra fue parte fundamental de su dieta durante años. “Según he ido envejeciendo, toda la comida basura que comí de pequeño me ha generado una diabetes tipo 2”, dijo en una entrevista reciente. El actor se ha referido a sí mismo como parte de “la generación estadounidense perezosa que ha seguido bailando ciegamente durante la fiesta y ahora nos encontramos con una enfermedad”. Su mensaje es claro: las decisiones alimenticias y el estilo de vida tienen consecuencias directas sobre la salud.

Diabetes tipo 2: cambio radical

Desde el diagnóstico en 2013, Tom Hanks ha tenido que cambiar radicalmente sus hábitos alimenticios y rutinas físicas. El actor asegura que ahora realiza ejercicio diario y vigila lo que come hasta el punto de resultar aburrido para él mismo. “Cerco di fare attenzione a cosa mangio fino alla noia”, ha dicho en alguna ocasión. Cada día dedica al menos una hora a hacer actividad física, ya sea caminar o correr con su perro.

Hanks también ha hablado sobre cómo estos cambios afectan a su trabajo como actor. Los papeles que exigen transformaciones físicas extremas ya no son una opción para él. “Creo que es cosa de los jóvenes”, afirma, recordando cómo tuvo que aumentar o perder decenas de kilos para películas como A League of Their Own (donde engordó 14 kilos), Philadelphia (donde adelgazó para el papel) o Cast Away (donde perdió hasta 25 kilos). “Nadie quiere volver a hacerlo”, asegura.

Tom Hanks fue uno de los primeros actores en hablar abiertamente sobre la diabetes tipo 2 en Hollywood.

Es uno de los pocos actores en ganar dos Óscar consecutivos.

La voz del famoso Woody en Toy Story pertenece a Tom Hanks.

Ha protagonizado varias películas basadas en hechos reales, como Capitán Phillips o Sully.

En una ocasión, perdió más de 25 kilos para interpretar a Chuck Noland en Cast Away.

Ha sido productor y director además de actor.

Es conocido por su simpatía y cercanía con los fans.

Durante la pandemia, se convirtió en un icono viral por sus mensajes positivos desde el confinamiento.

Tiene un asteroide bautizado en su honor (12818 Tomhanks).

Impacto cultural y evolución del lenguaje audiovisual

La figura de Tom Hanks trasciende lo meramente cinematográfico para convertirse en un símbolo cultural contemporáneo. Su capacidad para conectar con el público no solo se debe a su talento interpretativo, sino también a su honestidad fuera de la pantalla. El hecho de que hable abiertamente sobre temas tabú como la salud mental o las enfermedades crónicas contribuye a normalizar conversaciones importantes en la sociedad.

Además, Hanks ha participado activamente en la evolución del lenguaje audiovisual contemporáneo, tanto desde el cine comercial como desde propuestas independientes o series televisivas innovadoras como Band of Brothers. Su presencia constante en proyectos diversos demuestra una versatilidad poco común entre los actores actuales.

La importancia del autocuidado

El mensaje principal que transmite Tom Hanks es claro: el autocuidado es fundamental y las decisiones cotidianas tienen consecuencias a largo plazo. El actor insiste en la necesidad de vigilar lo que comemos y mantenernos activos física y mentalmente.

Su experiencia personal sirve como ejemplo para muchos espectadores que enfrentan retos similares con el peso o enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. El hecho de que un actor tan reconocido hable abiertamente sobre estos temas ayuda a romper estigmas y fomenta una cultura del bienestar más consciente e informada.

Reflexión final

La historia personal y profesional de Tom Hanks es un reflejo del cine moderno: compleja, humana y llena matices. Su capacidad para reinventarse tanto dentro como fuera del set lo convierte en un referente imprescindible para entender el arte cinematográfico actual.

La próxima vez que veamos una película protagonizada por Tom Hanks, quizá valga la pena recordar todo lo que hay detrás: infancia difícil, retos personales superados y un compromiso firme con la salud propia y ajena.