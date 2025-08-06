Muere a los 95 años Ion Iliescu, el primer presidente democrático tras la tiranía del comunista Ceaucescu

La historia reciente de Europa del Este pierde a uno de sus protagonistas más influyentes con la muerte de Ion Iliescu, el primer presidente elegido democráticamente de Rumanía tras el colapso del régimen comunista de los Ceaucescu.

Iliescu ha fallecido este martes, 5 de agosto de 2025, a los 95 años, en el Hospital Clínico de Urgencias Agrippa Ionescu de Bucarest, víctima de un cáncer de pulmón que le mantuvo hospitalizado durante los dos últimos meses.

El Gobierno rumano, a través de un comunicado, ha expresado su pesar y anunciado que el funeral de Estado tendrá lugar en los próximos días, tras una vigilia en el Palacio Presidencial y el entierro en el cementerio militar Ghencea 3 de la capital, reservado a los grandes nombres de la historia nacional.

La noticia ha generado una oleada de reacciones en el país balcánico y en el extranjero, reflejando la profunda huella que dejó Iliescu en la política rumana.

El actual primer ministro, Ilie Bolojan, ha subrayado que «su muerte marca el final de una etapa significativa en la historia reciente del país, caracterizada por la transición poscomunista y profundas transformaciones en la vida pública».

Por su parte, el presidente Nicusor Dan, ha recordado que “la historia juzgará a Ion Iliescu, figura central de la transición de los años 1990”, e insistió en la necesidad de aclarar los grandes archivos de la época para avanzar con responsabilidad.

Revolución, poder y controversia: un legado en claroscuro

Ion Iliescu nació en Oltenița el 3 de marzo de 1930, en el seno de una familia de tradición comunista. Su trayectoria política comenzó en el Partido Comunista Rumano, donde ascendió rápidamente durante los años sesenta y setenta. Sin embargo, su carrera sufrió un parón tras enfrentarse con el dictador Nicolae Ceaușescu, quien lo relegó a cargos técnicos y regionales. Durante la década de los ochenta, Iliescu empezó a establecer contactos con sectores disidentes y a forjarse la reputación de conciliador y reformista, siendo visto incluso como un posible sucesor del régimen, capaz de promover un “comunismo con rostro humano”.

El punto de inflexión llegó en diciembre de 1989. La revolución rumana, con su estallido de violencia y la caída brutal de Ceaușescu, encontró en Iliescu a uno de sus principales líderes. Tras la ejecución del dictador y su esposa en Navidad, el recién creado Frente de Salvación Nacional (FSN), presidido por Iliescu, tomó el control del país. En mayo de 1990, se celebraron las primeras elecciones libres en más de cuatro décadas y Iliescu obtuvo una aplastante victoria, convirtiéndose así en el primer jefe de Estado de la nueva Rumanía democrática.

Durante su mandato (1990-1996 y 2000-2004), Iliescu lideró la compleja transición política, social y económica del país. Bajo su presidencia, Rumanía sentó las bases de la integración en la OTAN y la Unión Europea, procesos que culminarían tras su retirada de la vida pública. Fue también en su mandato cuando se aprobó la Constitución de 2003, considerada un hito en la consolidación institucional del país.

No obstante, su legado político nunca estuvo exento de polémica. Sectores de la sociedad rumana le atribuyen una responsabilidad directa en los episodios violentos que ensombrecieron la revolución de 1989, en los que más de 800 personas murieron tras la detención de Ceaușescu. La Fiscalía militar rumana llegó a acusarle formalmente de crímenes contra la humanidad en 2019, cargos que volvieron a estar sobre la mesa en los últimos años, aunque el proceso judicial fue suspendido en 2020 y reabierto en 2023. Otro episodio sombrío de su gobierno fue la llamada ‘Mineriada’ de junio de 1990, cuando la intervención violenta de mineros contra manifestantes estudiantiles dejó varios muertos y heridos, aumentando la división social y el debate sobre los métodos de Iliescu para mantener el orden.

De la esperanza a la crítica: la huella de Iliescu en la sociedad rumana

La figura de Ion Iliescu permanece profundamente polarizada en la memoria colectiva de Rumanía. Para algunos, fue el artífice de la apertura democrática y el garante de la alternancia pacífica en el poder tras décadas de represión comunista. Su capacidad para mantener la estabilidad en los años más convulsos y su impulso a la integración occidental, con la posterior adhesión del país a la Unión Europea en 2007, son logros que le reconocen incluso sus adversarios políticos.

Sin embargo, para otros Iliescu representa la continuidad de viejas estructuras y prácticas autoritarias bajo una nueva fachada democrática. Las heridas abiertas por la represión de 1989 y los sucesos de la Mineriada siguen presentes en el debate público, alimentando la controversia sobre la verdadera naturaleza de su legado. En palabras del presidente Nicusor Dan, “es nuestra obligación aclarar los grandes archivos de la época para avanzar con responsabilidad”.

El Partido Socialdemócrata (PSD), fundado por Iliescu tras la caída del comunismo, le ha homenajeado como “una figura destacada de la historia reciente” y ha recordado “su contribución decisiva en momentos críticos para el destino de los rumanos”.

Últimos días y actos conmemorativos

El estado de salud de Ion Iliescu se deterioró rápidamente a partir de junio de 2025, cuando fue ingresado en cuidados intensivos por problemas respiratorios. Poco después se le diagnosticó un cáncer de pulmón, que le llevó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas. El deceso se produjo el 5 de agosto, rodeado de familiares y allegados en el hospital de Bucarest.

Las autoridades han declarado el 7 de agosto día de luto nacional. La ceremonia de vigilia tendrá lugar en el Salón de la Unión del Palacio Presidencial, antes de que el féretro sea trasladado al cementerio militar para el entierro de Estado. Se prevé la presencia de representantes institucionales, líderes extranjeros y miembros de la sociedad civil, aunque el acceso estará restringido a familiares y personas cercanas.

Trayectoria y legado: vida y obra de Ion Iliescu

Fecha y lugar de nacimiento : 3 de marzo de 1930, Oltenița, Rumanía

: 3 de marzo de 1930, Oltenița, Rumanía Formación : Ingeniero hidráulico por el Instituto Politécnico de Bucarest; estudios complementarios en la Universidad Estatal de Moscú

: Ingeniero hidráulico por el Instituto Politécnico de Bucarest; estudios complementarios en la Universidad Estatal de Moscú Carrera política : Miembro destacado del Partido Comunista Rumano en los años sesenta y setenta Relegado de cargos de poder en la década de 1970 por enfrentamientos con Ceaușescu Líder del Frente de Salvación Nacional desde 1989 Presidente de Rumanía en dos mandatos: 1990-1996 y 2000-2004

: Logros destacados : Protagonista de la revolución de diciembre de 1989 y transición democrática Primer presidente elegido por sufragio directo tras el comunismo Impulsor de la Constitución de 2003 y de la integración de Rumanía en la OTAN y la UE

: Premios y reconocimientos : Numerosos galardones nacionales e internacionales, aunque su figura ha sido objeto de debate y revisión crítica

: Familia : Casado con Nina Iliescu, con quien compartió toda su vida pública y privada; no tuvieron hijos

:

La desaparición de Ion Iliescu cierra definitivamente un capítulo crucial de la historia rumana. Su vida y su obra, marcadas por la transformación, la controversia y la esperanza, seguirán siendo objeto de estudio y debate para las generaciones futuras.