Muere a los 67 años el socialista Javier Lambán, expresidente de Aragón

El eco de la figura de Javier Lambán resonaba desde hace décadas en los pasillos del poder aragonés, donde su impronta fue sinónimo de compromiso, lealtad y tenacidad.

A día de hoy, 15 de agosto de 2025, Aragón despide a uno de sus dirigentes más influyentes.

Lambán ha muerto a los 67 años en Ejea de los Caballeros, su localidad natal y el escenario vital al que siempre estuvo vinculado.

La causa del fallecimiento ha sido el cáncer de colon que combatió desde 2021, una enfermedad que afrontó con la misma determinación que marcó toda su carrera política.

Su desaparición deja huérfana a una generación del socialismo aragonés que encontró en él un referente capaz de trascender las fronteras partidistas.

Su legado, sin embargo, se extiende mucho más allá del PSOE: Lambán fue un presidente capaz de tejer alianzas insólitas y gobernar en tiempos convulsos, siempre con el interés de Aragón como brújula.

Trayectoria: del municipalismo al liderazgo autonómico

La biografía política de Lambán arranca en 1983, cuando se estrena como concejal en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Desde entonces, su ascenso es constante: portavoz socialista local, primer teniente de alcalde y finalmente regidor entre 2007 y 2014. En paralelo, asume la presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza durante uno de los periodos más delicados para las administraciones locales tras la crisis financiera global.

En 2012 da el salto definitivo al liderazgo regional al ser elegido secretario general del PSOE aragonés. Solo tres años después, en 2015, logra la presidencia del Gobierno de Aragón tras un acuerdo inédito con fuerzas progresistas —Podemos, CHA e IU— pese a no haber sido la lista más votada. Su primer mandato destaca por políticas públicas orientadas a la recuperación social tras la recesión y por la defensa férrea del patrimonio cultural aragonés.

La reelección llega en 2019 con una mayoría reforzada. Lambán encabeza entonces un gobierno cuatripartito junto al PAR, Podemos-Equo y CHA, consolidando su reputación como hábil negociador y constructor de consensos en una España cada vez más polarizada. La legislatura se caracteriza por una gestión pragmática y un marcado perfil autonomista.

Un legado marcado por el coraje y el desencuentro

El nombre de Lambán se asocia tanto al impulso del autogobierno aragonés como a una visión socialdemócrata clásica, distante del rumbo que adoptó el PSOE bajo Pedro Sánchez. No escatimó críticas hacia las políticas del Ejecutivo central respecto a Cataluña o los acuerdos con el independentismo; incluso llegó a romper la disciplina de voto socialista en el Senado en cuestiones como el cupo catalán y la ley de amnistía. Esa independencia le granjeó admiradores y detractores por igual.

Su etapa final como senador autonómico estuvo marcada por esta confrontación interna. En enero de 2025 renunció al escaño cerrando así cuatro décadas dedicadas al servicio público. Pese al desgaste físico provocado por las enfermedades —cáncer, esclerosis múltiple y diabetes— mantuvo hasta el último momento un discurso coherente: “Me siento militante aragonesista”, confesó en su última aparición pública durante el homenaje institucional donde se descubrió su retrato como expresidente.

Reacciones y duelo institucional

La noticia ha provocado una oleada de condolencias desde todos los ámbitos políticos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado “la huella imborrable” dejada por Lambán; Pilar Alegría ha recordado “su amor por Aragón” y Francina Armengol lo ha definido como “servidor público ejemplar”. El PSOE aragonés destaca su fidelidad a los principios socialistas “hasta el último día”.

El Ejecutivo autonómico ha decretado varios días de luto oficial. Se prevé un acto institucional en Zaragoza para rendir tributo a quien fue artífice del diálogo entre partidos enfrentados y defensor incansable del patrimonio cultural e histórico aragonés. La capilla ardiente se instalará en Ejea de los Caballeros antes del funeral familiar.

Obras y logros: retrato político e intelectual

Datos biográficos esenciales

Nacimiento: 19 agosto 1957 , Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

, Ejea de los Caballeros (Zaragoza) Fallecimiento: 15 agosto 2025 , Ejea de los Caballeros (Zaragoza), cáncer de colon

, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), cáncer de colon Educación: Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona

Hitos destacados

Concejal (1983-2007), alcalde (2007-2014) y presidente de la Diputación Provincial (1999-2011) en Zaragoza

Secretario general provincial (PSOE Zaragoza) y regional (PSOE Aragón) desde 2012

Presidente del Gobierno de Aragón (2015-2023), senador autonómico (2023-2025)

Impulsor del acuerdo cuatripartito progresista que marcó un precedente nacional

Defensor activo del patrimonio cultural aragonés: recuperación bienes Sijena

Firme opositor a pactos con independentismo catalán y crítico con dirección federal PSOE

Premios y reconocimientos

Homenajes institucionales tras dejar la presidencia

Reconocimiento transversal por su contribución al diálogo político autonómico

Información familiar

Casado, padre de familia; muy vinculado sentimentalmente a Ejea y sus raíces rurales

Influencia duradera

La figura pública y humana de Javier Lambán trasciende la mera estadística electoral o las etiquetas ideológicas. Su capacidad para generar consensos, defender una visión territorial integradora e imprimir autenticidad a sus convicciones deja una impronta duradera en Aragón y en la política española contemporánea.

El eco emocionado con que hoy se despide a Javier Lambán confirma que pocas vidas públicas han conseguido entrelazar pasión política, honestidad intelectual y vocación social con tanto vigor. La comunidad que defendió lo recordará como un referente insustituible.