Irene Urdangarin y Victoria Federica rompen con sus parejas y están otra vez solteras en un verano caliente

El amor es como agua en un cesto.

Llega y se va.

La noticia ha saltado como una chispa en pleno agosto: Irene Urdangarin y Victoria Federica de Marichalar han puesto punto final a sus relaciones sentimentales, sumándose a la ola de rupturas que han protagonizado las portadas de las revistas del corazón este miércoles.

A día de hoy, 27 de agosto de 2025, el foco mediático recae sobre ellas, mientras otras separaciones –como la de Kiko Rivera e Irene Rosales– quedan eclipsadas por la expectación generada entre los seguidores de la familia real y los consumidores habituales del papel couché.

La historia personal de ambas está marcada por estilos opuestos: Victoria Federica, hija de la infanta Elena, vive expuesta al foco público, a eventos y a redes sociales; Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, prefiere la discreción y rehúye el protagonismo mediático.

Sin embargo, este verano han coincidido en algo esencial: el fin de una etapa sentimental y el comienzo de una nueva vida como solteras.

El adiós de Irene Urdangarin y Juan Urquijo

La relación entre Irene Urdangarin (20 años) y Juan Urquijo (26) venía arrastrando una crisis desde hacía meses. El detonante definitivo ha sido la distancia: Irene reside en Reino Unido por sus estudios universitarios, mientras Juan vive y trabaja en Madrid. Las ausencias en fechas clave –como el bautizo del hijo de Teresa Urquijo, hermana de Juan– ya hacían sospechar que algo no iba bien.

Según publica la revista ¡Hola, ambos tomaron la decisión «pensando en que era un buen final para los dos», dejando abiertas las puertas al futuro pero priorizando ahora sus vidas individuales. Irene se volcó este verano en planes familiares lejos del foco madrileño: primero con amigas, después junto a su madre y hermanos en Grecia con la familia real danesa, y finalmente en Bidart (País Vasco francés) con su padre Iñaki Urdangarin y su abuela Claire Liebaert.

No solo la distancia marcó el declive. Fuentes cercanas apuntan a que Irene descubrió que Juan había comenzado a salir con otra persona, un revés que llevó a la joven a cerrar definitivamente esa etapa. Desde entonces ha priorizado sus estudios y su crecimiento personal, mostrando una actitud serena ante los cambios vitales.

Victoria Federica y Borja Moreno: caminos separados

La historia entre Victoria Federica (casi 25 años) y Borja Moreno Oriol, bisnieto del marqués de Casa Oriol, comenzó hace justo un año en Sotogrande. El romance fue discreto hasta que se hicieron públicas sus apariciones juntos en eventos como la Semana Santa malagueña o el Madrid Mutua Open. Sin embargo, desde principios de julio no se les ha visto juntos; ambos han vivido un verano como solteros, haciendo planes por separado sin que haya habido terceras personas implicadas según su entorno.

La diferencia entre sus estilos de vida ha pesado: «Victoria vive delante de una cámara. Es su trabajo. Y Borja huye de la fama», confirman amigos cercanos. Este verano ella ha mantenido activa su agenda social entre Baleares, Tarifa y Marbella junto a amigos y familiares; él ha optado por un perfil bajo lejos del ruido mediático.

Aliadas ante las adversidades

A pesar de sus diferencias personales –la exposición pública frente a la búsqueda de privacidad– ambas primas mantienen una relación cercana desde niñas. Victoria fue incluso celestina en el noviazgo entre Irene y Juan Urquijo. En redes sociales se han dedicado mensajes públicos afectuosos como «su mejor amiga» o «Os quiero Jorge Bárcenas y Victoria Marichalar», reflejo de una complicidad que trasciende lo sentimental.

Su entorno destaca cómo esta etapa les sirve para apoyarse mutuamente; comparten aficiones como piano, cine e idiomas, pero sobre todo saben respetar sus espacios vitales. Septiembre se presenta como un punto de inflexión: Irene inicia curso universitario en Inglaterra mientras Victoria sigue consolidando su carrera como influencer y figura pública ligada al mundo del espectáculo y la moda.

Verano marcado por las revistas del corazón

Las rupturas veraniegas no son novedad en los medios españoles, pero este agosto ha sido especialmente prolífico para las revistas especializadas como ¡Hola, Semana o Lecturas. La separación simultánea de dos jóvenes royals ha generado un revuelo comparable solo al anuncio –en exclusiva internacional– del compromiso matrimonial entre Taylor Swift y Travis Kelce, otro fenómeno mediático que copa titulares pero no logra restar protagonismo al culebrón nacional.

En las páginas rosas se desgranan los detalles íntimos: viajes separados, ausencias en eventos familiares, mensajes crípticos en redes sociales… El público sigue con atención cada movimiento mientras ellas muestran naturalidad ante el cambio.

Perspectivas para un otoño diferente

El final del verano deja a Irene Urdangarin y Victoria Federica ante nuevos retos personales. La primera afronta dudas académicas tras dificultades en Oxford Brookes; su motivación está tocada pero aprovecha el momento para redefinir prioridades e independencia familiar. Victoria continúa ampliando horizontes profesionales en moda e influencia digital; su ruptura parece no haber afectado al dinamismo con el que gestiona colaboraciones y apariciones públicas.

Ambas encaran septiembre con optimismo prudente: solteras por decisión propia, con proyectos vitales renovados y el apoyo incondicional del círculo familiar más cercano.

En un verano donde las separaciones han marcado tendencia tanto dentro como fuera del ámbito royal español, estas dos jóvenes dejan claro que las rupturas pueden ser también una oportunidad para crecer y reinventarse.