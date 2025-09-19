El caso D4vd: encuentran en el maletero del coche del rapero el cuerpo descuartizado de Celeste Rivas, una niña de 15 años

La escena musical estadounidense permanece en vilo desde que se conoció la noticia: el cuerpo de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años desaparecida desde abril de 2024, apareció descuartizado y envuelto en bolsas dentro del maletero de un Tesla abandonado en Hollywood Hills, California.

El vehículo pertenece a David Anthony Burke, más conocido como D4vd, uno de los nombres emergentes del rap internacional, con millones de seguidores y colaboraciones con artistas de primer nivel.

El asesinato de la menor ha conmocionado a la opinión pública estadounidense por la crudeza de los hechos y la exposición mediática de los implicados.

La industria musical, en particular, se encuentra en estado de shock. Marcas y promotores han suspendido colaboraciones con D4vd, mientras la policía mantiene abierta la investigación y la familia de la víctima pide respeto y privacidad.

El caso plantea interrogantes sobre la gestión de la fama, el acceso de menores a entornos de riesgo y la posible influencia de las redes sociales en la vida de los jóvenes. La investigación policial avanza con hermetismo, mientras la figura de D4vd oscila entre la del ídolo generacional y la sombra de la sospecha.

La sociedad sigue pendiente de cada avance, esperando respuestas a un suceso que ha puesto en jaque la imagen de uno de los artistas más influyentes de la escena urbana actual.

La investigación policial sigue abierta, sin detenciones ni imputaciones formales, pero la atención mediática y social se centra en el entorno de D4vd, en su música y en los posibles vínculos entre el artista y la víctima.

Hallazgo del cadáver y primeras pesquisas

El 8 de septiembre, trabajadores de un depósito de vehículos en Hollywood alertaron a las autoridades por el fuerte olor que emanaba de un coche abandonado. Al abrir el maletero, la policía de Los Ángeles encontró el cuerpo de una joven en avanzado estado de descomposición, con signos claros de haber sido descuartizado y envuelto en plástico. El informe forense confirmó días después la identidad de la víctima: Celeste Rivas, residente de Lake Elsinore, desaparecida desde hacía más de un año y con antecedentes de fugas previas.

Entre los elementos que permitieron la identificación destacan un tatuaje en tinta roja con la palabra “Shhh” en el dedo índice derecho y varias prendas y accesorios personales. La policía localizó el vehículo, un Tesla con matrícula de Texas, tras recibir una denuncia anónima por el olor nauseabundo. El coche estaba registrado a nombre de D4vd, que no había reportado su desaparición.

La figura de D4vd bajo el foco

David Anthony Burke (Houston, 2004), conocido artísticamente como D4vd, es un artista de 20 años que saltó a la fama en 2022 con el tema “Romantic Homicide”, viralizado en TikTok y con más de 1.500 millones de reproducciones en plataformas digitales. Su carrera ha sido meteórica: ha firmado con sellos como Darkroom e Interscope Records, lanzado el álbum “Withered” y colaborado con nombres como Kali Uchis, 21 Savage y Hyunjin (Stray Kids).

D4vd se encontraba en plena gira nacional e internacional cuando estalló el escándalo. Su equipo, que ha cancelado conciertos y campañas publicitarias con marcas como Crocs y Hollister, asegura que el artista “coopera plenamente con las autoridades” y que está “devastado por lo sucedido”, aunque el propio rapero guarda silencio en redes sociales.

Posibles conexiones y elementos de sospecha

La investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ha señalado a ningún sospechoso ni ha confirmado la relación directa de D4vd con el crimen, pero existen varios elementos bajo análisis:

Tatuaje coincidente : D4vd tiene un tatuaje negro con la palabra “Shhh” en el dedo índice, similar al de la víctima, supuestamente realizado en septiembre de 2024.

: D4vd tiene un tatuaje negro con la palabra “Shhh” en el dedo índice, similar al de la víctima, supuestamente realizado en septiembre de 2024. Letras de canciones : En una grabación filtrada, D4vd menciona a una “Celeste” con frases como “La chica con mi nombre tatuado en el pecho” y “Estoy obsesionada”.

: En una grabación filtrada, D4vd menciona a una “Celeste” con frases como “La chica con mi nombre tatuado en el pecho” y “Estoy obsesionada”. Material visual y redes : Fotografía del cantante con una menor en Lake Elsinore, localidad de residencia de la víctima, y registros de la última localización conocida de Celeste.

: Fotografía del cantante con una menor en Lake Elsinore, localidad de residencia de la víctima, y registros de la última localización conocida de Celeste. Registro domiciliario: La policía registró durante 12 horas una vivienda de Hollywood Hills vinculada al cantante, en busca de rastros de sangre y otros indicios. Se incautaron ordenadores y bolsas con pruebas.

Hasta el momento, la policía no ha establecido una relación directa, aunque la familia de la joven apunta a una posible relación sentimental entre Celeste y un “David” antes de su desaparición.