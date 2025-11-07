Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por 30 millones de euros en su disputa legal sobre el viñedo

En 2008, Brad Pitt y Angelina Jolie se hicieron con Château Miraval, una hermosa finca situada en la Provenza francesa, por aproximadamente 25 millones de euros.

Este lugar no solo fue un refugio familiar y el escenario de su boda en 2014, sino que también representó un proyecto empresarial conjunto.

De sus viñedos nacieron algunos de los rosados más aclamados de la última década. Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo de amor se ha convertido en el núcleo de una intensa batalla legal que no parece tener fin.

Recientemente, se ha conocido una noticia impactante: Brad Pitt ha interpuesto una demanda contra Angelina Jolie por 30 millones de euros.

El actor exige esta suma como compensación tras la venta, ocurrida en 2021, de la participación de Jolie en la bodega al grupo Tenute del Mondo, relacionado con el magnate ruso Yuri Shefler. Pitt argumenta que esta transacción se realizó sin su autorización, rompiendo un supuesto acuerdo verbal que requería consultar cualquier venta de la propiedad. Por su parte, Jolie niega la existencia de tal pacto y defiende su derecho a disponer libremente de su parte.

La evolución del conflicto legal

En 2022, Pitt presentó la primera demanda, alegando que Jolie había vendido su participación en Château Miraval sin respetar el presunto acuerdo de no vender sin el consentimiento mutuo.

Jolie respondió con una contrademanda, negando dicho acuerdo y acusando a Pitt de iniciar una “guerra vengativa” contra ella.

A finales de octubre de 2025, los abogados de Pitt aportaron nuevos correos electrónicos como evidencia, donde se confirmaba que la reclamación por daños alcanzaba los 35 millones de dólares (alrededor de 30 millones de euros).

En esos intercambios, los letrados de Jolie indicaban que si Pitt busca compensación económica, deberá asumir los costos asociados a recopilar y presentar los documentos necesarios para respaldar su demanda.

La contienda se desarrolla en los tribunales californianos y está programada una próxima audiencia pública para el 17 de diciembre. Esto promete nuevas revelaciones y potenciales giros inesperados en el caso.

Más allá del valor económico

Este enfrentamiento trasciende lo meramente financiero. Château Miraval fue testigo del ascenso y caída de una pareja emblemática en Hollywood. La disputa ha puesto al descubierto lo intrincadas que pueden ser las relaciones cuando se entrelazan lo personal y lo profesional entre figuras públicas.

Para Pitt, esta venta ha supuesto un golpe tanto económico como reputacional. Asegura que le ha privado del control sobre una marca en la que había invertido mucho esfuerzo y creatividad, además de haber dañado el valor e imagen del viñedo.

Jolie sostiene que la venta fue su forma de cerrar un capítulo doloroso y traumático marcado por una separación complicada y un extenso proceso judicial. Alega que Pitt intentó frenar la transacción imponiendo condiciones abusivas, incluido un acuerdo confidencial destinado a silenciarla sobre aspectos privados de su relación.

Un conflicto con repercusiones mediáticas y sociales

La historia entre Pitt y Jolie va más allá del fracaso amoroso; es un espejo que refleja cómo el estrellato y la visibilidad pública pueden intensificar los conflictos personales. Cada paso legal se traduce en titulares sensacionalistas, especulaciones desmedidas y juicios paralelos por parte del público.

Este caso ilustra cómo manejar patrimonios compartidos puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza cuando las relaciones personales se deterioran.

La disputa judicial ha puesto en evidencia las fronteras entre proteger la intimidad personal y el derecho a informar, con ambos equipos legales filtrando documentos para fortalecer sus narrativas.

Además, el trasfondo incluye la custodia compartida de sus seis hijos y la necesidad imperiosa de mantener cierta estabilidad familiar pese a las diferencias evidentes entre ambos.

El desenlace todavía parece lejano. Ambas partes continúan presentando nuevas pruebas y argumentos para sustentar sus posiciones. El equipo legal de Pitt exige a Jolie documentos que demuestren las repercusiones económicas derivadas de la venta. Por otro lado, Jolie acusa a su exmarido de acoso y control excesivo mientras defiende la legitimidad de su decisión.

La próxima audiencia pública programada para el 17 de diciembre podría marcar un antes y un después en este litigio.

Este caso resalta las dificultades inherentes a gestionar intereses comunes después de una ruptura, especialmente cuando hay tanto dinero y emociones implicadas.

En última instancia, el conflicto por Château Miraval representa el penúltimo capítulo en una historia que fascinó al mundo entero. Ahora, ante los tribunales, revela su rostro más amargo y crudo. La trama sigue desarrollándose bajo la atenta mirada pública con la misma intensidad con la que comenzó.