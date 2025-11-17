  • ESP
Madrid afianza su marca global ante la élite del deporte

Díaz Ayuso asiste al primer partido oficial de la NFL en España

El primer partido oficial de la liga estadounidense fortalece a Madrid como destino turístico y de grandes eventos, con un impacto económico de 70 millones y récord en el auge del fútbol americano regional

Díaz Ayuso asiste al primer partido oficial de la NFL en España
Díaz Ayuso Comunidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió este domingo en el estadio Santiago Bernabéu el primer encuentro oficial de la National Football League (NFL) celebrado en España, protagonizado por los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Con este evento, Madrid se consolida como sede de referencia dentro de los 2025 NFL International Games, reforzando su papel estratégico para acoger grandes citas deportivas y captar el turismo estadounidense.

El Gobierno regional, patrocinador oficial, desplegó una amplia agenda de actividades gratuitas para los aficionados durante los días anteriores, además de instalar un llamativo estand fotográfico con los principales iconos turísticos de la región —como la Real Casa de Correos, Alcalá de Henares, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial o Chinchón—, para potenciar la proyección internacional de Madrid a través de la retransmisión televisiva y los canales digitales de la NFL.

La cita, que ha dejado un impacto económico estimado en 70 millones de euros, impulsa además la popularidad del fútbol americano en la región, que registra un crecimiento del 28 % en licencias federativas y suma ya 16 clubes en activo.

