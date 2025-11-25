Infovlogger desafía a YouTube: el influencer demanda a la multinacional tecnológica y le exige 40.000 euros por ‘censura digital’

En el vasto mundo de las redes sociales, la lucha por la libertad de expresión y el control de los contenidos se intensifica con cada día que pasa.

Isaac Parejo, conocido en la red como Infovlogger, se ha convertido en el centro de atención en este nuevo capítulo. Con más de 440.000 seguidores y una línea editorial que se alinea claramente con Vox, ha decidido demandar a YouTube después de que la plataforma desmonetizara sus canales, alegando que incita al odio, acosa y promueve el ciberacoso. La cifra que reclama es de 40.000 euros, una cantidad que, según su denuncia, refleja los daños económicos ocasionados por la decisión unilateral de YouTube.

La controversia comenzó el pasado 2 de julio, cuando YouTube informó a Parejo sobre la desmonetización de su canal secundario debido a supuestas conductas de acoso. Lo curioso del asunto es que la plataforma no precisó en qué contenido específico habría tenido lugar tal infracción. Al solicitar explicaciones, el influencer recibió como respuesta que YouTube «no está obligado a indicar vídeos concretos», ya que sus evaluaciones pueden fundamentarse en el «conjunto del canal». Dos semanas más tarde, el castigo se amplió a su canal principal, dejándole sin ingresos y sin poder cobrar lo generado durante junio.

Acusaciones cambiantes y argumentos legales

Durante cinco meses, las justificaciones de YouTube han ido cambiando: acoso, ciberacoso, incitación al odio e incluso incitación a la violencia contra grupos vulnerables. Ante esta situación, Parejo ha presentado una demanda de conciliación con la representación legal de Guadalupe Sánchez. En el documento se denuncia la falta de claridad por parte de la plataforma y la ausencia de advertencias o strikes previos; algo que debería ser un requisito según las normas establecidas por YouTube antes de aplicar sanciones tan severas.

El influencer sostiene que todos sus vídeos siguen disponibles para el público, lo cual refuerza su argumento sobre la falta de fundamento en las acusaciones. Su demanda no solo busca compensación económica, sino también que YouTube reconozca que no puede etiquetar un canal como «acoso» o «incitación al odio» sin identificar los contenidos específicos ni contar con una resolución judicial que lo respalde. Si esta solicitud prospera, podría establecer un precedente legal en España y transformar cómo las plataformas abordan la moderación de contenidos polémicos.

Quién es Infovlogger y por qué importa su caso

Isaac Parejo lleva siete años dedicándose profesionalmente a crear contenidos digitales bajo el nombre Infovlogger. Su estilo directo y provocador le ha valido tanto seguidores leales como fervientes críticos. Su conexión con Vox —partido con el cual ha colaborado en eventos— lo sitúa en medio del debate sobre política, redes sociales y libertad de expresión.

No es su primer encuentro con la controversia: en 2022 participó en el evento Viva 22 organizado por Vox e interpretó «Fachas héroes», lo cual generó numerosas críticas por parte de colectivos progresistas. Más recientemente, durante Nochevieja del 2023, su retransmisión junto a María Durán desde Ferraz culminó en una denuncia por parte del PSOE acusándolo presuntamente de incitar al odio.

El trasfondo social: jóvenes, política y redes

El caso de Infovlogger va más allá del conflicto personal; plantea un debate crucial sobre la censura digital y el poder que tienen las grandes empresas tecnológicas para moldear el discurso público. Parejo ha emergido como un símbolo para muchos jóvenes que sienten que los medios tradicionales e instituciones no reflejan sus intereses ni necesidades. Para esta generación, Internet representa un espacio donde pueden expresarse sin obstáculos y donde partidos como Vox encuentran terreno fértil para atraer a aquellos decepcionados con el sistema.

Algunos analistas indican que este caso pone en evidencia cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido parte del control sobre la narrativa mediática, especialmente entre los jóvenes conocidos como «generación Sánchez», quienes se informan casi exclusivamente a través de plataformas digitales. En una sociedad donde se percibe una falta de referentes claros, las redes sociales han pasado a ser un campo ideológico y refugio para quienes se sienten excluidos por el sistema establecido.

Infovlogger ha denunciado lo que considera un «agravio comparativo»: asegura que hay canales vinculados a la extrema izquierda que continúan monetizados pese a incitar a la violencia según su criterio. Menciona específicamente el caso del Canal Red, donde se celebró una agresión contra un periodista en Pamplona; mientras tanto, él y otros creadores cercanos a posturas conservadoras enfrentan sanciones más severas.

El debate sobre este tema no es nuevo; sin embargo, cobra mayor relevancia conforme las plataformas implementan políticas más estrictas para moderar contenidos bajo presión social y política por combatir discursos nocivos. La línea entre protección y censura se difumina constantemente; además, la falta de mecanismos claros para apelar decisiones deja a los creadores en una posición vulnerable frente a decisiones poco transparentes o incluso arbitrarias.

Un futuro incierto para los creadores

La demanda presentada por Infovlogger no solo persigue una compensación económica; también desafía todo un modelo actual sobre cómo se gestionan los contenidos digitales en plataformas como YouTube. Si tiene éxito, podría obligar a estas gigantes tecnológicas a ser más transparentes al justificar las sanciones impuestas a los creadores. Además plantea una cuestión inquietante: ¿deben estas plataformas tener autoridad absoluta para decidir qué discursos son aceptables sin supervisión judicial o mecanismos claros para apelar?

Mientras tanto, miles de creadores observan atentamente este proceso judicial. El desenlace podría definir el futuro de la libertad de expresión en nuestra era digital e influir en si Internet continuará siendo ese espacio donde todos puedan sentirse representados. Una cosa es clara: este pulso entre creadores y plataformas apenas está comenzando.