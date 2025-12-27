Año de cambios por la IA entre los 20 más ricos del mundo con Elon Musk siempre en cabeza

El año 2025 concluye con un listado de millonarios sacudido por el fenómeno de la inteligencia artificial.

Elon Musk se sitúa en lo más alto, casi inalcanzable, con una fortuna que ronda los 645.000 millones de dólares, impulsada por el éxito de Tesla y SpaceX. Justo detrás, los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, han escalado posiciones gracias al triunfo de Gemini 3, el nuevo modelo de IA que ha hecho que las acciones de Alphabet se disparen más del 100% desde abril.

En este contexto, Jeff Bezos y Larry Ellison completan el grupo tecnológico, mientras que el único español presente, Amancio Ortega, se mantiene firme en el puesto 13.

Este fenómeno no es fortuito. La IA ha aportado cientos de miles de millones a las arcas de los magnates tecnológicos. Los diez primeros en EEUU suman cerca de 2,5 billones de dólares, lo que representa un aumento del 30% respecto al inicio del año, según datos recientes. Inversiones en chips, centros de datos y modelos generativos explican este crecimiento vertiginoso, aunque las recientes caídas en bolsa provocadas por temores a burbujas han ralentizado un poco el ritmo.

El dominio de Musk y el asalto de Page

Con una fortuna de 645.000 millones de dólares, Elon Musk lidera la lista, habiendo incrementado su riqueza un asombroso 50% desde 2024. Los paquetes retributivos aprobados por Tesla, que podrían alcanzar un billón, y la valoración de SpaceX, estimada en unos 800.000 millones, contribuyen a su posición privilegiada. Además, su empresa xAI también añade impulso a su fortuna. Aunque nadie parece estar a su altura real, la figura de Larry Page se aproxima con un total cercano a los 270.100 millones, lo que supone un incremento del 61%. Tras el lanzamiento de Gemini 3, Page ha superado a Bezos, ya que esta nueva IA promete razonamiento al nivel doctoral y ha elevado las acciones de su compañía un sorprendente 6% en solo un día, sumando así unos impresionantes 7.600 millones a su patrimonio.

En una jornada excepcional, Page obtuvo ganancias por valor de 8.700 millones, adelantando a Larry Ellison, quien se consolida en tercer lugar con aproximadamente 261.000 millones durante picos recientes. La facturación trimestral de Alphabet supera los 100.000 millones, siendo notable el crecimiento del área de Google Cloud, que alcanza un crecimiento del 34% gracias a la adopción masiva de IA. Hasta incluso el renombrado inversor Warren Buffett ha decidido destinar unos sorprendentes 4.300 millones a esta compañía, rompiendo así su tradicional reticencia hacia el sector tecnológico.

El resto del top: Bezos, Ellison y Brin en pugna

En la tercera posición encontramos a Jeff Bezos, cuya fortuna asciende a los 254.600 millones, lo que representa un incremento del apenas 7%. Esto ocurre pese a haber vendido acciones por valor de unos 5.600 millones y despedido a 14.000 empleados dentro del gigante online conocido como Amazon. Su riqueza se sostiene gracias al comercio electrónico y al sector cloud; sin embargo, una ostentosa boda celebrada en Venecia ha acaparado todos los titulares.

Por otro lado, Larry Ellison, representante destacado de Oracle, repite en cuarto lugar con unos 251.400 millones (+31%). En septiembre llegó incluso a superar temporalmente a Musk con 393.000 millones tras optimistas previsiones sobre su división cloud enfocada en IA y un aumento del 36% en sus acciones. Aunque actualmente está sufriendo ajustes en sus cifras, su hijo David Ellison está dando mucho que hablar al agitar Hollywood con una OPA sobre Warner Bros.

En cuanto a Sergey Brin, este avanza hasta la quinta posición con unos 251.100 millones (+59%), beneficiándose también del mismo auge que vive Alphabet. Le sigue Mark Zuckerberg, quien ocupa el sexto puesto con unos 235.800 millones, aunque ha perdido tres posiciones respecto al anterior ranking.

Aquí puedes ver cómo queda actualizado el top 10 hacia finales del año 2025:

Puesto Nombre Fortuna (millones $) Empresa clave 1 Elon Musk 645.000 Tesla, SpaceX 2 Larry Page 270.100 Alphabet (Google) 3 Jeff Bezos 254.600 Amazon 4 Larry Ellison 251.400 Oracle 5 Sergey Brin 251.100 Alphabet (Google) 6 Mark Zuckerberg 235.800 Meta 7 ? ? ? 8 Steve Ballmer 169.800 Microsoft 9 Jensen Huang 156.200 Nvidia 10 Warren Buffett 150.700 Berkshire Hathaway

Todos los integrantes del top 20 al cierre del año anterior repiten sus posiciones aunque algunos han cambiado su lugar respectivo entre ellos; así es como vemos que Steve Ballmer sube al octavo puesto con 169.800 millones gracias a unas ganancias para Microsoft del 12,4%; mientras tanto Jensen Huang avanza tres lugares hasta quedar noveno con 156.000 millones pese a las fluctuaciones provocadas por competidores chinos como DeepSeek.

El español en la élite: Amancio Ortega resiste

Representando únicamente a España dentro del selecto grupo está Amancio Ortega quien cierra este top veinte en el puesto número 13 con una fortuna estimada en 135.600 millones; su empresa Inditex continúa mostrando solidez dentro del mercado textil rápido; aunque no ha experimentado el mismo ascenso tecnológico que sus homólogos líderes, sigue manteniendo una posición estable frente a otros grupos familiares como los Walton (12º Jim con 136.400 millones;14º Rob con 133.700 millones;15º Alice con 133.000 millones).

IA como motor imparable de fortunas

La explosión relacionada con la inteligencia artificial justifica los 550.000 millones adicionales acumulados por los diez primeros magnates tecnológicos mencionados anteriormente . En este contexto , Nvidia lidera también el mercado chip y tiene una valoración actual cercana a los 4,6 billones . Por otro lado , tanto Google Cloud como Oracle están creciendo considerablemente dentro del ámbito empresarial enfocado hacia la IA . Las inversiones globales dirigidas hacia datos e innovaciones generativas están moviendo mercados enteros . Cabe mencionar también que Gemini 3 mejora notablemente respecto a su predecesor logrando un avance del 74% , mientras que Alphabet recompra acciones para elevar cotizaciones .

Durante este año , las fortunas tecnológicas han crecido un 30% mientras el S&P 500 avanza un 18% . A pesar de ciertas inquietudes sobre burbujas económicas , tales como las observadas recientemente tanto en Oracle como en Nvidia , existe consenso entre expertos sobre mayores crecimientos para 2026 , previendo quizás otros 500 .000 millones adicionales . Personalidades como Ellison sueñan ya con vacunas contra cáncer habilitadas mediante inteligencia artificial , mientras Trump celebra cómo «la IA conquista al mundo».

Los titanes tecnológicos no solo están acumulando riquezas desmesuradas sino también poder significativo . Tienen capacidad para decidir innovaciones cruciales , influyen enormemente sobre mercados financieros y debaten sobre concentración económica . Musk discurre acerca de una conciencia planetaria relacionada con inteligencia artificial junto con robótica ; mientras Huang imagina directores ejecutivos hechos completamente vía agentes inteligentes . Por su parte Page y Brin monetizan datos e información buscando hacer uso intensivo sobre inteligencia artificial .

En medio de todo este panorama , parece claro que Elon Musk sigue siendo casi imbatible ; sin embargo , la velocidad vertiginosa propia del desarrollo tecnológico relacionado con inteligencia artificial puede acortar distancias rápidamente . El año 2025 deja evidente cómo la riqueza global está forjándose principalmente dentro del corazón tecnológico conocido como Silicon Valley ; mientras tanto **Madrid** celebra orgullosa su representación mediante **Ortega** . La carrera continúa abierta , quedando pendiente ese próximo rally bursátil donde se definirán quiénes serán realmente los ganadores.